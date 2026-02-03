T20 World Cup 2026: Teams, prize money and where to watch matches in UAE

The T20 World Cup starts this weekend and there is a lot to unpack before the first ball is bowled on February 7.

Will India defend their T20 world title? Will a host country finally win the tournament? Will the tournament even go ahead as planned? Pakistan's decision to forfeit the match against India in Colombo has sent shockwaves across the cricket world. With just days to go before the start, this edition is already beset by controversy.

The world body is gauging the impact of the financial and organisational damage that is likely to unfold over the coming days, especially since Bangladesh were already removed from the tournament while Pakistan also face uncertain times over their status on the international stage. But with so little time left, all that can be done is to assume that matches will go ahead, one way or the other, and a winner will be decided on March 8.

A total of 20 teams, with a sizeable chunk of Associate nations, will be participating in the month long tournament. Here is everything you need to know about the 2026 T20 World Cup.

Dates and venues

The 2026 T20 World Cup will be held across India and Sri Lanka from February 7 to March 8. Matches will be held at five venues in India and three in Sri Lanka.

India venues: Narendra Modi Stadium (Ahmedabad), MA Chidambaram Stadium (Chennai), Arun Jaitley Stadium (Delhi), Eden Gardens (Kolkata) and Wankhede Stadium (Mumbai)

Sri Lanka venues: R. Premadasa Stadium and Sinhalese Sports Club (Colombo), Pallekele Cricket Stadium (Kandy).

Teams and groups

The tournament will feature 20 teams, ​divided into four groups.

Group A

Netherlands: Scott Edwards (captain), Colin Ackermann, Noah Croes, Bas de Leede, Aryan Dutt, Fred Klaassen, Kyle Klein, Michael Levitt, Zach Lion-Cachet, Max O'Dowd, Logan van Beek, Timm van der Gugten, Roelof van der Merwe, Paul van Meekeren, Saqib Zulfiqar

India: Suryakumar Yadav (captain), Abhishek Sharma, Tilak Varma, Sanju Samson, Shivam ‌Dube, Ishan Kishan, Hardik Pandya, Arshdeep Singh, Jasprit Bumrah, Harshit Rana, Varun Chakaravarthy, Kuldeep Yadav, Axar Patel, Washington Sundar, Rinku Singh

Pakistan: Salman Ali Agha (captain), Abrar Ahmed, Babar Azam, Faheem Ashraf, Fakhar Zaman, Khawaja ​Nafay, Mohammad Nawaz, Salman Mirza, Naseem Shah, Sahibzada Farhan, Saim Ayub, Shaheen Afridi, Shadab Khan, Usman Khan, Usman Tariq

USA: Monank Patel (captain), Jasdeep Singh, Andries Gous, Shehan Jayasuriya, Milind Kumar, Shayan Jahangir, Saiteja Mukkamala, Sanjay Krishnamurthi, Harmeet Singh, Nosthush Kenjige, Shadley van Schalkwyk, Saurabh Netravalkar, Ali Khan, Mohammad Mohsin, Shubham Ranjane

Namibia: Gerhard Erasmus (captain), Zane Green, Bernard Scholtz, Ruben Trumpelmann, JJ Smit, Jan Frylinck, ‌Louren Steenkamp, Malan Kruger, Nicol Loftie-Eaton, Jack Brassell, Ben Shikongo, JC Balt, Dylan Leicher, WP Myburgh, Max Heingo. Reserve: Alexander Volschenk

Group B

Australia: Mitchell Marsh (captain), Travis Head, Xavier ⁠Bartlett, Josh Hazlewood, Cooper Connolly, ⁠Josh Inglis, Tim David, Matthew Kuhnemann, Ben Dwarshuis, Glenn Maxwell, Cameron Green, Matthew Renshaw, Nathan Ellis, Marcus Stoinis, Adam Zampa

Sri Lanka's captain Dasun Shanaka poses with the team's jersey for the T20 World Cup. AFP

Sri Lanka (preliminary squad): Dasun Shanaka (captain), Pathum Nissanka, Kusal Mendis, Kamil Mishara, Kusal Perera, Dhananjaya de Silva, Niroshan Dickwella, Janith Liyanage, Charith Asalanka, Kamindu Mendis, Pavan ⁠Rathnayake, Sahan Arachchige, Wanindu Hasaranga, Dunith Wellalage, Milan Rathnayake, Nuwan Thushara, Eshan Malinga, Dushmantha Chameera, Pramod Madushan, Matheesha Pathirana, Dilshan Madushanka, Maheesh Theekshana, Dushan Hemantha, Vijayakanth Viyaskanth, Traveen Mathew

Ireland: Paul Stirling (captain), Mark Adair, Ross Adair, Ben Calitz, Curtis Campher, Gareth Delany, George Dockrell, Matthew Humphreys, Josh Little, Barry McCarthy, Harry Tector, Tim Tector, Lorcan Tucker, Ben White, Craig Young

Zimbabwe: Sikandar Raza (captain), Brian Bennett, Ryan Burl, Graeme Cremer, Bradley Evans, Clive Madande, Tinotenda Maposa, Tadiwanashe Marumani, Wellington Masakadza, Tony Munyonga, Tashinga Musekiwa, Blessing Muzarabani, Dion Myers, Richard Ngarava, Brendan Taylor

Oman: Jatinder Singh (captain), Vinayak Shukla, Mohammad Nadeem, Shakeel Ahmad, Hammad Mirza, Wasim Ali, Karan Sonavale, Shah Faisal, Nadeem Khan, Sufyan Mehmood, Jay Odedra, Shafiq Jan, Ashish Odedara, Jiten Ramanandi, Hasnain Ali Shah

Group C

England: Harry Brook (captain), Rehan Ahmed, Jofra Archer, Tom Banton, Jacob Bethell, Jos Buttler, Sam Curran, Liam Dawson, Ben Duckett, Will Jacks, Jamie Overton, Adil Rashid, Phil Salt, Josh Tongue, Luke Wood

England white-ball captain Harry Brook. Reuters

West Indies: Shai Hope (c), Shimron Hetmyer, Johnson Charles, Roston Chase, Matthew Forde, Jason Holder, Akeal Hosein, Shamar Joseph, Brandon King, Gudakesh Motie, Rovman Powell, Sherfane Rutherford, Quentin Sampson, Jayden Seales, Romario Shepherd

Scotland: Richie Berrington (c), Tom Bruce, Matthew Cross, Bradley Currie, Oliver Davidson, Chris Greaves, Zainullah Ihsan, Michael Jones, Michael Leask, Finlay McCreath, Brandon McMullen, George Munsey, Safyaan Sharif, Mark Watt, Bradley Wheal. Travelling reserves: Jasper Davidson, Jack Jarvis.

Nepal: Rohit Paudel (c), Dipendra Singh Airee, Sandeep Lamichhane, Kushal Bhurtel, Aasif Sheikh, Sundeep Jora, Aarif Sheikh, Basir Ahamad, Sompal Kami, Karan KC, Nandan Yadav, Gulshan Jha, Lalit Rajbanshi, Sher Malla, Lokesh Bam.

Italy: Wayne Madsen (c), Marcus Campopiano, Gian Piero Meade, Zain Ali, Ali Hasan, Crishan Jorge, Harry Manenti, Anthony Mosca, Justin ⁠Mosca, Syed Naqvi, Benjamin Manenti, Jaspreet Singh, JJ Smuts, Grant Stewart, Thomas Draca

Group D

New Zealand: Mitchell Santner (c), Finn Allen, Michael Bracewell, Mark Chapman, ​Devon Conway, Jacob Duffy, Lockie Ferguson, Matt Henry, Kyle Jamieson, Daryl Mitchell, ‍James Neesham, Glenn Phillips, Rachin Ravindra, Tim Seifert, Ish Sodhi

South Africa: Aiden Markram (c), Corbin Bosch, Dewald Brevis, Quinton de Kock, Marco Jansen, George Linde, Keshav Maharaj, Kwena Maphaka, David Miller, Lungi Ngidi, Anrich Nortje, Kagiso Rabada, Ryan Rickelton, Jason Smith, Tristan Stubbs

Afghanistan: ⁠Rashid Khan (c), Noor Ahmad, Abdullah Ahmadzai, ‌Sediqullah Atal, Fazalhaq Farooqi, Rahmanullah Gurbaz, Naveen-ul-Haq, Mohammad Ishaq, Shahidullah Kamal, Mohammad Nabi, Gulbadin Naib, Azmatullah Omarzai, Mujeeb Ur Rahman, Darwish Rasooli, Ibrahim Zadran. Reserves: AM Ghazanfar, Ijaz Ahmadzai and Zia Ur Rahman Sharifi

Canada: Dilpreet ⁠Bajwa (c), Ajayveer Hundal, Ansh Patel, Dilon Heyliger, Harsh Thaker, Jaskarandeep Buttar, Kaleem Sana, Kanwarpal Tathgur, Navneet Dhaliwal, Nicholas Kirton, Ravinderpal Singh, Saad Bin Zafar, Shivam Sharma, Shreyas Movva, Yuvraj Samra

⁠UAE: Muhammad Waseem (captain), Alishan Sharafu, Aryansh Sharma, Dhruv Parashar, Haider Ali, Harshit Kaushik, Junaid Siddique, Mayank Kumar, Muhammad Arfan, Muhammad Farooq, Muhammad Jawadullah, Muhammad Zohaib, Rohid Khan, Sohaib Khan and Simranjeet Singh

Prize money

Last tournament, winners India received a cool $2.45 million, while runners-up South Africa took home $1.28m. Losing semi-finalists received $787,500 each, while there was an additional amount of $31,154 for each match won. According to reports, the prize money for this edition will see a significant rise with the winners likely to take home around $3m.

Where to watch matches in the UAE

The 2026 T20 World Cup will be shown live on the Starzplay app in the UAE.

Test your knowledge

How well have you followed the T20 World Cup over the years? The tournament, which started in 2008, now comes around every two years. That means numerous memories, controversies and trivia.

Take our quiz here and see how well you have followed the tournament.