'Jenny from the Block' to 'Hustler': 58 photos that chart Jennifer Lopez's style journey

She's behind the hit track Let's Get Loud, and Jennifer Lopez is rarely quiet on the red carpet, either.

The singer and actress, who marks her 51st birthday on Friday, July 24, has been turning heads at premieres and awards ceremonies for more than two decades.

After finding fame playing the lead role in 1997's biopic Selena, New York-born Lopez went on to become one of the world's most famous triple threats: singer, dancer and Hollywood star.

Racking up everything from Billboard Awards to Golden Globe nominations, the Jenny from the Block singer has been a red-carpet stalwart since the 1990s, making headlines and best-dressed list thanks to her penchant for uber-glamorous gowns.

While Lopez regularly turns to maisons such as Valentino and Versace, she's long been a supporter of labels from the Arab world, helping designers such as Lebanon's Zuhair Murad become a Hollywood go-to.

Here, we offer a red carpet retrospective to see how the Maid in Manhattan star's style has evolved throughout her varied career.

Scroll through the gallery above to see more images of Jennifer Lopez through the years.

BEACH SOCCER WORLD CUP Group A Paraguay

Japan

Switzerland

USA Group B Uruguay

Mexico

Italy

Tahiti Group C Belarus

UAE

Senegal

Russia Group D Brazil

Oman

Portugal

Nigeria

BEACH SOCCER WORLD CUP Group A Paraguay

Japan

Switzerland

USA Group B Uruguay

Mexico

Italy

Tahiti Group C Belarus

UAE

Senegal

Russia Group D Brazil

Oman

Portugal

Nigeria

BEACH SOCCER WORLD CUP Group A Paraguay

Japan

Switzerland

USA Group B Uruguay

Mexico

Italy

Tahiti Group C Belarus

UAE

Senegal

Russia Group D Brazil

Oman

Portugal

Nigeria

BEACH SOCCER WORLD CUP Group A Paraguay

Japan

Switzerland

USA Group B Uruguay

Mexico

Italy

Tahiti Group C Belarus

UAE

Senegal

Russia Group D Brazil

Oman

Portugal

Nigeria

BEACH SOCCER WORLD CUP Group A Paraguay

Japan

Switzerland

USA Group B Uruguay

Mexico

Italy

Tahiti Group C Belarus

UAE

Senegal

Russia Group D Brazil

Oman

Portugal

Nigeria

BEACH SOCCER WORLD CUP Group A Paraguay

Japan

Switzerland

USA Group B Uruguay

Mexico

Italy

Tahiti Group C Belarus

UAE

Senegal

Russia Group D Brazil

Oman

Portugal

Nigeria

BEACH SOCCER WORLD CUP Group A Paraguay

Japan

Switzerland

USA Group B Uruguay

Mexico

Italy

Tahiti Group C Belarus

UAE

Senegal

Russia Group D Brazil

Oman

Portugal

Nigeria

BEACH SOCCER WORLD CUP Group A Paraguay

Japan

Switzerland

USA Group B Uruguay

Mexico

Italy

Tahiti Group C Belarus

UAE

Senegal

Russia Group D Brazil

Oman

Portugal

Nigeria

BEACH SOCCER WORLD CUP Group A Paraguay

Japan

Switzerland

USA Group B Uruguay

Mexico

Italy

Tahiti Group C Belarus

UAE

Senegal

Russia Group D Brazil

Oman

Portugal

Nigeria

BEACH SOCCER WORLD CUP Group A Paraguay

Japan

Switzerland

USA Group B Uruguay

Mexico

Italy

Tahiti Group C Belarus

UAE

Senegal

Russia Group D Brazil

Oman

Portugal

Nigeria

BEACH SOCCER WORLD CUP Group A Paraguay

Japan

Switzerland

USA Group B Uruguay

Mexico

Italy

Tahiti Group C Belarus

UAE

Senegal

Russia Group D Brazil

Oman

Portugal

Nigeria

BEACH SOCCER WORLD CUP Group A Paraguay

Japan

Switzerland

USA Group B Uruguay

Mexico

Italy

Tahiti Group C Belarus

UAE

Senegal

Russia Group D Brazil

Oman

Portugal

Nigeria

BEACH SOCCER WORLD CUP Group A Paraguay

Japan

Switzerland

USA Group B Uruguay

Mexico

Italy

Tahiti Group C Belarus

UAE

Senegal

Russia Group D Brazil

Oman

Portugal

Nigeria

BEACH SOCCER WORLD CUP Group A Paraguay

Japan

Switzerland

USA Group B Uruguay

Mexico

Italy

Tahiti Group C Belarus

UAE

Senegal

Russia Group D Brazil

Oman

Portugal

Nigeria

BEACH SOCCER WORLD CUP Group A Paraguay

Japan

Switzerland

USA Group B Uruguay

Mexico

Italy

Tahiti Group C Belarus

UAE

Senegal

Russia Group D Brazil

Oman

Portugal

Nigeria

BEACH SOCCER WORLD CUP Group A Paraguay

Japan

Switzerland

USA Group B Uruguay

Mexico

Italy

Tahiti Group C Belarus

UAE

Senegal

Russia Group D Brazil

Oman

Portugal

Nigeria

Dubai Rugby Sevens November 30, December 1-2

International Vets

Christina Noble Children’s Foundation fixtures Thursday, November 30: 10.20am, Pitch 3, v 100 World Legends Project

1.20pm, Pitch 4, v Malta Marauders Friday, December 1: 9am, Pitch 4, v SBA Pirates

Dubai Rugby Sevens November 30, December 1-2

International Vets

Christina Noble Children’s Foundation fixtures Thursday, November 30: 10.20am, Pitch 3, v 100 World Legends Project

1.20pm, Pitch 4, v Malta Marauders Friday, December 1: 9am, Pitch 4, v SBA Pirates

Dubai Rugby Sevens November 30, December 1-2

International Vets

Christina Noble Children’s Foundation fixtures Thursday, November 30: 10.20am, Pitch 3, v 100 World Legends Project

1.20pm, Pitch 4, v Malta Marauders Friday, December 1: 9am, Pitch 4, v SBA Pirates

Dubai Rugby Sevens November 30, December 1-2

International Vets

Christina Noble Children’s Foundation fixtures Thursday, November 30: 10.20am, Pitch 3, v 100 World Legends Project

1.20pm, Pitch 4, v Malta Marauders Friday, December 1: 9am, Pitch 4, v SBA Pirates

Dubai Rugby Sevens November 30, December 1-2

International Vets

Christina Noble Children’s Foundation fixtures Thursday, November 30: 10.20am, Pitch 3, v 100 World Legends Project

1.20pm, Pitch 4, v Malta Marauders Friday, December 1: 9am, Pitch 4, v SBA Pirates

Dubai Rugby Sevens November 30, December 1-2

International Vets

Christina Noble Children’s Foundation fixtures Thursday, November 30: 10.20am, Pitch 3, v 100 World Legends Project

1.20pm, Pitch 4, v Malta Marauders Friday, December 1: 9am, Pitch 4, v SBA Pirates

Dubai Rugby Sevens November 30, December 1-2

International Vets

Christina Noble Children’s Foundation fixtures Thursday, November 30: 10.20am, Pitch 3, v 100 World Legends Project

1.20pm, Pitch 4, v Malta Marauders Friday, December 1: 9am, Pitch 4, v SBA Pirates

Dubai Rugby Sevens November 30, December 1-2

International Vets

Christina Noble Children’s Foundation fixtures Thursday, November 30: 10.20am, Pitch 3, v 100 World Legends Project

1.20pm, Pitch 4, v Malta Marauders Friday, December 1: 9am, Pitch 4, v SBA Pirates

Dubai Rugby Sevens November 30, December 1-2

International Vets

Christina Noble Children’s Foundation fixtures Thursday, November 30: 10.20am, Pitch 3, v 100 World Legends Project

1.20pm, Pitch 4, v Malta Marauders Friday, December 1: 9am, Pitch 4, v SBA Pirates

Dubai Rugby Sevens November 30, December 1-2

International Vets

Christina Noble Children’s Foundation fixtures Thursday, November 30: 10.20am, Pitch 3, v 100 World Legends Project

1.20pm, Pitch 4, v Malta Marauders Friday, December 1: 9am, Pitch 4, v SBA Pirates

Dubai Rugby Sevens November 30, December 1-2

International Vets

Christina Noble Children’s Foundation fixtures Thursday, November 30: 10.20am, Pitch 3, v 100 World Legends Project

1.20pm, Pitch 4, v Malta Marauders Friday, December 1: 9am, Pitch 4, v SBA Pirates

Dubai Rugby Sevens November 30, December 1-2

International Vets

Christina Noble Children’s Foundation fixtures Thursday, November 30: 10.20am, Pitch 3, v 100 World Legends Project

1.20pm, Pitch 4, v Malta Marauders Friday, December 1: 9am, Pitch 4, v SBA Pirates

Dubai Rugby Sevens November 30, December 1-2

International Vets

Christina Noble Children’s Foundation fixtures Thursday, November 30: 10.20am, Pitch 3, v 100 World Legends Project

1.20pm, Pitch 4, v Malta Marauders Friday, December 1: 9am, Pitch 4, v SBA Pirates

Dubai Rugby Sevens November 30, December 1-2

International Vets

Christina Noble Children’s Foundation fixtures Thursday, November 30: 10.20am, Pitch 3, v 100 World Legends Project

1.20pm, Pitch 4, v Malta Marauders Friday, December 1: 9am, Pitch 4, v SBA Pirates

Dubai Rugby Sevens November 30, December 1-2

International Vets

Christina Noble Children’s Foundation fixtures Thursday, November 30: 10.20am, Pitch 3, v 100 World Legends Project

1.20pm, Pitch 4, v Malta Marauders Friday, December 1: 9am, Pitch 4, v SBA Pirates

Dubai Rugby Sevens November 30, December 1-2

International Vets

Christina Noble Children’s Foundation fixtures Thursday, November 30: 10.20am, Pitch 3, v 100 World Legends Project

1.20pm, Pitch 4, v Malta Marauders Friday, December 1: 9am, Pitch 4, v SBA Pirates

COMPANY PROFILE Name: Rain Management Year started: 2017 Based: Bahrain Employees: 100-120 Amount raised: $2.5m from BitMex Ventures and Blockwater. Another $6m raised from MEVP, Coinbase, Vision Ventures, CMT, Jimco and DIFC Fintech Fund

COMPANY PROFILE Name: Rain Management Year started: 2017 Based: Bahrain Employees: 100-120 Amount raised: $2.5m from BitMex Ventures and Blockwater. Another $6m raised from MEVP, Coinbase, Vision Ventures, CMT, Jimco and DIFC Fintech Fund

COMPANY PROFILE Name: Rain Management Year started: 2017 Based: Bahrain Employees: 100-120 Amount raised: $2.5m from BitMex Ventures and Blockwater. Another $6m raised from MEVP, Coinbase, Vision Ventures, CMT, Jimco and DIFC Fintech Fund

COMPANY PROFILE Name: Rain Management Year started: 2017 Based: Bahrain Employees: 100-120 Amount raised: $2.5m from BitMex Ventures and Blockwater. Another $6m raised from MEVP, Coinbase, Vision Ventures, CMT, Jimco and DIFC Fintech Fund

COMPANY PROFILE Name: Rain Management Year started: 2017 Based: Bahrain Employees: 100-120 Amount raised: $2.5m from BitMex Ventures and Blockwater. Another $6m raised from MEVP, Coinbase, Vision Ventures, CMT, Jimco and DIFC Fintech Fund

COMPANY PROFILE Name: Rain Management Year started: 2017 Based: Bahrain Employees: 100-120 Amount raised: $2.5m from BitMex Ventures and Blockwater. Another $6m raised from MEVP, Coinbase, Vision Ventures, CMT, Jimco and DIFC Fintech Fund

COMPANY PROFILE Name: Rain Management Year started: 2017 Based: Bahrain Employees: 100-120 Amount raised: $2.5m from BitMex Ventures and Blockwater. Another $6m raised from MEVP, Coinbase, Vision Ventures, CMT, Jimco and DIFC Fintech Fund

COMPANY PROFILE Name: Rain Management Year started: 2017 Based: Bahrain Employees: 100-120 Amount raised: $2.5m from BitMex Ventures and Blockwater. Another $6m raised from MEVP, Coinbase, Vision Ventures, CMT, Jimco and DIFC Fintech Fund

COMPANY PROFILE Name: Rain Management Year started: 2017 Based: Bahrain Employees: 100-120 Amount raised: $2.5m from BitMex Ventures and Blockwater. Another $6m raised from MEVP, Coinbase, Vision Ventures, CMT, Jimco and DIFC Fintech Fund

COMPANY PROFILE Name: Rain Management Year started: 2017 Based: Bahrain Employees: 100-120 Amount raised: $2.5m from BitMex Ventures and Blockwater. Another $6m raised from MEVP, Coinbase, Vision Ventures, CMT, Jimco and DIFC Fintech Fund

COMPANY PROFILE Name: Rain Management Year started: 2017 Based: Bahrain Employees: 100-120 Amount raised: $2.5m from BitMex Ventures and Blockwater. Another $6m raised from MEVP, Coinbase, Vision Ventures, CMT, Jimco and DIFC Fintech Fund

COMPANY PROFILE Name: Rain Management Year started: 2017 Based: Bahrain Employees: 100-120 Amount raised: $2.5m from BitMex Ventures and Blockwater. Another $6m raised from MEVP, Coinbase, Vision Ventures, CMT, Jimco and DIFC Fintech Fund

COMPANY PROFILE Name: Rain Management Year started: 2017 Based: Bahrain Employees: 100-120 Amount raised: $2.5m from BitMex Ventures and Blockwater. Another $6m raised from MEVP, Coinbase, Vision Ventures, CMT, Jimco and DIFC Fintech Fund

COMPANY PROFILE Name: Rain Management Year started: 2017 Based: Bahrain Employees: 100-120 Amount raised: $2.5m from BitMex Ventures and Blockwater. Another $6m raised from MEVP, Coinbase, Vision Ventures, CMT, Jimco and DIFC Fintech Fund

COMPANY PROFILE Name: Rain Management Year started: 2017 Based: Bahrain Employees: 100-120 Amount raised: $2.5m from BitMex Ventures and Blockwater. Another $6m raised from MEVP, Coinbase, Vision Ventures, CMT, Jimco and DIFC Fintech Fund

COMPANY PROFILE Name: Rain Management Year started: 2017 Based: Bahrain Employees: 100-120 Amount raised: $2.5m from BitMex Ventures and Blockwater. Another $6m raised from MEVP, Coinbase, Vision Ventures, CMT, Jimco and DIFC Fintech Fund

Stage 2 1. Mathieu van der Poel (NED) Alpecin-Fenix 4:18:30 2. Tadej Pogacar (SLV) UAE Team Emirates 0:00:06 3. Primoz Roglic (SLV) Jumbo-Visma 0:00:06 4. Wilco Kelderman (NED) Bora-Hansgrohe 0:00:06 5. Julian Alaphilippe (FRA) Deceuninck-QuickStep 0:00:08

Stage 2 1. Mathieu van der Poel (NED) Alpecin-Fenix 4:18:30 2. Tadej Pogacar (SLV) UAE Team Emirates 0:00:06 3. Primoz Roglic (SLV) Jumbo-Visma 0:00:06 4. Wilco Kelderman (NED) Bora-Hansgrohe 0:00:06 5. Julian Alaphilippe (FRA) Deceuninck-QuickStep 0:00:08

Stage 2 1. Mathieu van der Poel (NED) Alpecin-Fenix 4:18:30 2. Tadej Pogacar (SLV) UAE Team Emirates 0:00:06 3. Primoz Roglic (SLV) Jumbo-Visma 0:00:06 4. Wilco Kelderman (NED) Bora-Hansgrohe 0:00:06 5. Julian Alaphilippe (FRA) Deceuninck-QuickStep 0:00:08

Stage 2 1. Mathieu van der Poel (NED) Alpecin-Fenix 4:18:30 2. Tadej Pogacar (SLV) UAE Team Emirates 0:00:06 3. Primoz Roglic (SLV) Jumbo-Visma 0:00:06 4. Wilco Kelderman (NED) Bora-Hansgrohe 0:00:06 5. Julian Alaphilippe (FRA) Deceuninck-QuickStep 0:00:08

Stage 2 1. Mathieu van der Poel (NED) Alpecin-Fenix 4:18:30 2. Tadej Pogacar (SLV) UAE Team Emirates 0:00:06 3. Primoz Roglic (SLV) Jumbo-Visma 0:00:06 4. Wilco Kelderman (NED) Bora-Hansgrohe 0:00:06 5. Julian Alaphilippe (FRA) Deceuninck-QuickStep 0:00:08

Stage 2 1. Mathieu van der Poel (NED) Alpecin-Fenix 4:18:30 2. Tadej Pogacar (SLV) UAE Team Emirates 0:00:06 3. Primoz Roglic (SLV) Jumbo-Visma 0:00:06 4. Wilco Kelderman (NED) Bora-Hansgrohe 0:00:06 5. Julian Alaphilippe (FRA) Deceuninck-QuickStep 0:00:08

Stage 2 1. Mathieu van der Poel (NED) Alpecin-Fenix 4:18:30 2. Tadej Pogacar (SLV) UAE Team Emirates 0:00:06 3. Primoz Roglic (SLV) Jumbo-Visma 0:00:06 4. Wilco Kelderman (NED) Bora-Hansgrohe 0:00:06 5. Julian Alaphilippe (FRA) Deceuninck-QuickStep 0:00:08

Stage 2 1. Mathieu van der Poel (NED) Alpecin-Fenix 4:18:30 2. Tadej Pogacar (SLV) UAE Team Emirates 0:00:06 3. Primoz Roglic (SLV) Jumbo-Visma 0:00:06 4. Wilco Kelderman (NED) Bora-Hansgrohe 0:00:06 5. Julian Alaphilippe (FRA) Deceuninck-QuickStep 0:00:08

Stage 2 1. Mathieu van der Poel (NED) Alpecin-Fenix 4:18:30 2. Tadej Pogacar (SLV) UAE Team Emirates 0:00:06 3. Primoz Roglic (SLV) Jumbo-Visma 0:00:06 4. Wilco Kelderman (NED) Bora-Hansgrohe 0:00:06 5. Julian Alaphilippe (FRA) Deceuninck-QuickStep 0:00:08

Stage 2 1. Mathieu van der Poel (NED) Alpecin-Fenix 4:18:30 2. Tadej Pogacar (SLV) UAE Team Emirates 0:00:06 3. Primoz Roglic (SLV) Jumbo-Visma 0:00:06 4. Wilco Kelderman (NED) Bora-Hansgrohe 0:00:06 5. Julian Alaphilippe (FRA) Deceuninck-QuickStep 0:00:08

Stage 2 1. Mathieu van der Poel (NED) Alpecin-Fenix 4:18:30 2. Tadej Pogacar (SLV) UAE Team Emirates 0:00:06 3. Primoz Roglic (SLV) Jumbo-Visma 0:00:06 4. Wilco Kelderman (NED) Bora-Hansgrohe 0:00:06 5. Julian Alaphilippe (FRA) Deceuninck-QuickStep 0:00:08

Stage 2 1. Mathieu van der Poel (NED) Alpecin-Fenix 4:18:30 2. Tadej Pogacar (SLV) UAE Team Emirates 0:00:06 3. Primoz Roglic (SLV) Jumbo-Visma 0:00:06 4. Wilco Kelderman (NED) Bora-Hansgrohe 0:00:06 5. Julian Alaphilippe (FRA) Deceuninck-QuickStep 0:00:08

Stage 2 1. Mathieu van der Poel (NED) Alpecin-Fenix 4:18:30 2. Tadej Pogacar (SLV) UAE Team Emirates 0:00:06 3. Primoz Roglic (SLV) Jumbo-Visma 0:00:06 4. Wilco Kelderman (NED) Bora-Hansgrohe 0:00:06 5. Julian Alaphilippe (FRA) Deceuninck-QuickStep 0:00:08

Stage 2 1. Mathieu van der Poel (NED) Alpecin-Fenix 4:18:30 2. Tadej Pogacar (SLV) UAE Team Emirates 0:00:06 3. Primoz Roglic (SLV) Jumbo-Visma 0:00:06 4. Wilco Kelderman (NED) Bora-Hansgrohe 0:00:06 5. Julian Alaphilippe (FRA) Deceuninck-QuickStep 0:00:08

Stage 2 1. Mathieu van der Poel (NED) Alpecin-Fenix 4:18:30 2. Tadej Pogacar (SLV) UAE Team Emirates 0:00:06 3. Primoz Roglic (SLV) Jumbo-Visma 0:00:06 4. Wilco Kelderman (NED) Bora-Hansgrohe 0:00:06 5. Julian Alaphilippe (FRA) Deceuninck-QuickStep 0:00:08

Stage 2 1. Mathieu van der Poel (NED) Alpecin-Fenix 4:18:30 2. Tadej Pogacar (SLV) UAE Team Emirates 0:00:06 3. Primoz Roglic (SLV) Jumbo-Visma 0:00:06 4. Wilco Kelderman (NED) Bora-Hansgrohe 0:00:06 5. Julian Alaphilippe (FRA) Deceuninck-QuickStep 0:00:08

The specs Engine: four-litre V6 and 3.5-litre V6 twin-turbo Transmission: six-speed and 10-speed Power: 271 and 409 horsepower Torque: 385 and 650Nm Price: from Dh229,900 to Dh355,000

The specs Engine: four-litre V6 and 3.5-litre V6 twin-turbo Transmission: six-speed and 10-speed Power: 271 and 409 horsepower Torque: 385 and 650Nm Price: from Dh229,900 to Dh355,000

The specs Engine: four-litre V6 and 3.5-litre V6 twin-turbo Transmission: six-speed and 10-speed Power: 271 and 409 horsepower Torque: 385 and 650Nm Price: from Dh229,900 to Dh355,000

The specs Engine: four-litre V6 and 3.5-litre V6 twin-turbo Transmission: six-speed and 10-speed Power: 271 and 409 horsepower Torque: 385 and 650Nm Price: from Dh229,900 to Dh355,000

The specs Engine: four-litre V6 and 3.5-litre V6 twin-turbo Transmission: six-speed and 10-speed Power: 271 and 409 horsepower Torque: 385 and 650Nm Price: from Dh229,900 to Dh355,000

The specs Engine: four-litre V6 and 3.5-litre V6 twin-turbo Transmission: six-speed and 10-speed Power: 271 and 409 horsepower Torque: 385 and 650Nm Price: from Dh229,900 to Dh355,000

The specs Engine: four-litre V6 and 3.5-litre V6 twin-turbo Transmission: six-speed and 10-speed Power: 271 and 409 horsepower Torque: 385 and 650Nm Price: from Dh229,900 to Dh355,000

The specs Engine: four-litre V6 and 3.5-litre V6 twin-turbo Transmission: six-speed and 10-speed Power: 271 and 409 horsepower Torque: 385 and 650Nm Price: from Dh229,900 to Dh355,000

The specs Engine: four-litre V6 and 3.5-litre V6 twin-turbo Transmission: six-speed and 10-speed Power: 271 and 409 horsepower Torque: 385 and 650Nm Price: from Dh229,900 to Dh355,000

The specs Engine: four-litre V6 and 3.5-litre V6 twin-turbo Transmission: six-speed and 10-speed Power: 271 and 409 horsepower Torque: 385 and 650Nm Price: from Dh229,900 to Dh355,000

The specs Engine: four-litre V6 and 3.5-litre V6 twin-turbo Transmission: six-speed and 10-speed Power: 271 and 409 horsepower Torque: 385 and 650Nm Price: from Dh229,900 to Dh355,000

The specs Engine: four-litre V6 and 3.5-litre V6 twin-turbo Transmission: six-speed and 10-speed Power: 271 and 409 horsepower Torque: 385 and 650Nm Price: from Dh229,900 to Dh355,000

The specs Engine: four-litre V6 and 3.5-litre V6 twin-turbo Transmission: six-speed and 10-speed Power: 271 and 409 horsepower Torque: 385 and 650Nm Price: from Dh229,900 to Dh355,000

The specs Engine: four-litre V6 and 3.5-litre V6 twin-turbo Transmission: six-speed and 10-speed Power: 271 and 409 horsepower Torque: 385 and 650Nm Price: from Dh229,900 to Dh355,000

The specs Engine: four-litre V6 and 3.5-litre V6 twin-turbo Transmission: six-speed and 10-speed Power: 271 and 409 horsepower Torque: 385 and 650Nm Price: from Dh229,900 to Dh355,000

The specs Engine: four-litre V6 and 3.5-litre V6 twin-turbo Transmission: six-speed and 10-speed Power: 271 and 409 horsepower Torque: 385 and 650Nm Price: from Dh229,900 to Dh355,000

Scorebox Sharjah Wanderers 20-25 Dubai Tigers (After extra-time) Wanderers Tries Gormley, Penalty Cons Flaherty Pens Flaherty 2 Tigers Tries O’Donnell, Gibbons, Kelly Cons Caldwell 2 Pens Caldwell, Cross

Scorebox Sharjah Wanderers 20-25 Dubai Tigers (After extra-time) Wanderers Tries Gormley, Penalty Cons Flaherty Pens Flaherty 2 Tigers Tries O’Donnell, Gibbons, Kelly Cons Caldwell 2 Pens Caldwell, Cross

Scorebox Sharjah Wanderers 20-25 Dubai Tigers (After extra-time) Wanderers Tries Gormley, Penalty Cons Flaherty Pens Flaherty 2 Tigers Tries O’Donnell, Gibbons, Kelly Cons Caldwell 2 Pens Caldwell, Cross

Scorebox Sharjah Wanderers 20-25 Dubai Tigers (After extra-time) Wanderers Tries Gormley, Penalty Cons Flaherty Pens Flaherty 2 Tigers Tries O’Donnell, Gibbons, Kelly Cons Caldwell 2 Pens Caldwell, Cross

Scorebox Sharjah Wanderers 20-25 Dubai Tigers (After extra-time) Wanderers Tries Gormley, Penalty Cons Flaherty Pens Flaherty 2 Tigers Tries O’Donnell, Gibbons, Kelly Cons Caldwell 2 Pens Caldwell, Cross

Scorebox Sharjah Wanderers 20-25 Dubai Tigers (After extra-time) Wanderers Tries Gormley, Penalty Cons Flaherty Pens Flaherty 2 Tigers Tries O’Donnell, Gibbons, Kelly Cons Caldwell 2 Pens Caldwell, Cross

Scorebox Sharjah Wanderers 20-25 Dubai Tigers (After extra-time) Wanderers Tries Gormley, Penalty Cons Flaherty Pens Flaherty 2 Tigers Tries O’Donnell, Gibbons, Kelly Cons Caldwell 2 Pens Caldwell, Cross

Scorebox Sharjah Wanderers 20-25 Dubai Tigers (After extra-time) Wanderers Tries Gormley, Penalty Cons Flaherty Pens Flaherty 2 Tigers Tries O’Donnell, Gibbons, Kelly Cons Caldwell 2 Pens Caldwell, Cross

Scorebox Sharjah Wanderers 20-25 Dubai Tigers (After extra-time) Wanderers Tries Gormley, Penalty Cons Flaherty Pens Flaherty 2 Tigers Tries O’Donnell, Gibbons, Kelly Cons Caldwell 2 Pens Caldwell, Cross

Scorebox Sharjah Wanderers 20-25 Dubai Tigers (After extra-time) Wanderers Tries Gormley, Penalty Cons Flaherty Pens Flaherty 2 Tigers Tries O’Donnell, Gibbons, Kelly Cons Caldwell 2 Pens Caldwell, Cross

Scorebox Sharjah Wanderers 20-25 Dubai Tigers (After extra-time) Wanderers Tries Gormley, Penalty Cons Flaherty Pens Flaherty 2 Tigers Tries O’Donnell, Gibbons, Kelly Cons Caldwell 2 Pens Caldwell, Cross

Scorebox Sharjah Wanderers 20-25 Dubai Tigers (After extra-time) Wanderers Tries Gormley, Penalty Cons Flaherty Pens Flaherty 2 Tigers Tries O’Donnell, Gibbons, Kelly Cons Caldwell 2 Pens Caldwell, Cross

Scorebox Sharjah Wanderers 20-25 Dubai Tigers (After extra-time) Wanderers Tries Gormley, Penalty Cons Flaherty Pens Flaherty 2 Tigers Tries O’Donnell, Gibbons, Kelly Cons Caldwell 2 Pens Caldwell, Cross

Scorebox Sharjah Wanderers 20-25 Dubai Tigers (After extra-time) Wanderers Tries Gormley, Penalty Cons Flaherty Pens Flaherty 2 Tigers Tries O’Donnell, Gibbons, Kelly Cons Caldwell 2 Pens Caldwell, Cross

Scorebox Sharjah Wanderers 20-25 Dubai Tigers (After extra-time) Wanderers Tries Gormley, Penalty Cons Flaherty Pens Flaherty 2 Tigers Tries O’Donnell, Gibbons, Kelly Cons Caldwell 2 Pens Caldwell, Cross

Scorebox Sharjah Wanderers 20-25 Dubai Tigers (After extra-time) Wanderers Tries Gormley, Penalty Cons Flaherty Pens Flaherty 2 Tigers Tries O’Donnell, Gibbons, Kelly Cons Caldwell 2 Pens Caldwell, Cross

Fight card Preliminaries: Nouredine Samir (UAE) v Sheroz Kholmirzav (UZB); Lucas Porst (SWE) v Ellis Barboza (GBR); Mouhmad Amine Alharar (MAR) v Mohammed Mardi (UAE); Ibrahim Bilal (UAE) v Spyro Besiri (GRE); Aslamjan Ortikov (UZB) v Joshua Ridgwell (GBR) Main card: Carlos Prates (BRA) v Dmitry Valent (BLR); Bobirjon Tagiev (UZB) v Valentin Thibaut (FRA); Arthur Meyer (FRA) v Hicham Moujtahid (BEL); Ines Es Salehy (BEL) v Myriame Djedidi (FRA); Craig Coakley (IRE) v Deniz Demirkapu (TUR); Artem Avanesov (ARM) v Badreddine Attif (MAR); Abdulvosid Buranov (RUS) v Akram Hamidi (FRA) Title card: Intercontinental Lightweight: Ilyass Habibali (UAE) v Angel Marquez (ESP) Intercontinental Middleweight: Amine El Moatassime (UAE) v Francesco Iadanza (ITA) Asian Featherweight: Zakaria El Jamari (UAE) v Phillip Delarmino (PHI)

Fight card Preliminaries: Nouredine Samir (UAE) v Sheroz Kholmirzav (UZB); Lucas Porst (SWE) v Ellis Barboza (GBR); Mouhmad Amine Alharar (MAR) v Mohammed Mardi (UAE); Ibrahim Bilal (UAE) v Spyro Besiri (GRE); Aslamjan Ortikov (UZB) v Joshua Ridgwell (GBR) Main card: Carlos Prates (BRA) v Dmitry Valent (BLR); Bobirjon Tagiev (UZB) v Valentin Thibaut (FRA); Arthur Meyer (FRA) v Hicham Moujtahid (BEL); Ines Es Salehy (BEL) v Myriame Djedidi (FRA); Craig Coakley (IRE) v Deniz Demirkapu (TUR); Artem Avanesov (ARM) v Badreddine Attif (MAR); Abdulvosid Buranov (RUS) v Akram Hamidi (FRA) Title card: Intercontinental Lightweight: Ilyass Habibali (UAE) v Angel Marquez (ESP) Intercontinental Middleweight: Amine El Moatassime (UAE) v Francesco Iadanza (ITA) Asian Featherweight: Zakaria El Jamari (UAE) v Phillip Delarmino (PHI)

Fight card Preliminaries: Nouredine Samir (UAE) v Sheroz Kholmirzav (UZB); Lucas Porst (SWE) v Ellis Barboza (GBR); Mouhmad Amine Alharar (MAR) v Mohammed Mardi (UAE); Ibrahim Bilal (UAE) v Spyro Besiri (GRE); Aslamjan Ortikov (UZB) v Joshua Ridgwell (GBR) Main card: Carlos Prates (BRA) v Dmitry Valent (BLR); Bobirjon Tagiev (UZB) v Valentin Thibaut (FRA); Arthur Meyer (FRA) v Hicham Moujtahid (BEL); Ines Es Salehy (BEL) v Myriame Djedidi (FRA); Craig Coakley (IRE) v Deniz Demirkapu (TUR); Artem Avanesov (ARM) v Badreddine Attif (MAR); Abdulvosid Buranov (RUS) v Akram Hamidi (FRA) Title card: Intercontinental Lightweight: Ilyass Habibali (UAE) v Angel Marquez (ESP) Intercontinental Middleweight: Amine El Moatassime (UAE) v Francesco Iadanza (ITA) Asian Featherweight: Zakaria El Jamari (UAE) v Phillip Delarmino (PHI)

Fight card Preliminaries: Nouredine Samir (UAE) v Sheroz Kholmirzav (UZB); Lucas Porst (SWE) v Ellis Barboza (GBR); Mouhmad Amine Alharar (MAR) v Mohammed Mardi (UAE); Ibrahim Bilal (UAE) v Spyro Besiri (GRE); Aslamjan Ortikov (UZB) v Joshua Ridgwell (GBR) Main card: Carlos Prates (BRA) v Dmitry Valent (BLR); Bobirjon Tagiev (UZB) v Valentin Thibaut (FRA); Arthur Meyer (FRA) v Hicham Moujtahid (BEL); Ines Es Salehy (BEL) v Myriame Djedidi (FRA); Craig Coakley (IRE) v Deniz Demirkapu (TUR); Artem Avanesov (ARM) v Badreddine Attif (MAR); Abdulvosid Buranov (RUS) v Akram Hamidi (FRA) Title card: Intercontinental Lightweight: Ilyass Habibali (UAE) v Angel Marquez (ESP) Intercontinental Middleweight: Amine El Moatassime (UAE) v Francesco Iadanza (ITA) Asian Featherweight: Zakaria El Jamari (UAE) v Phillip Delarmino (PHI)

Fight card Preliminaries: Nouredine Samir (UAE) v Sheroz Kholmirzav (UZB); Lucas Porst (SWE) v Ellis Barboza (GBR); Mouhmad Amine Alharar (MAR) v Mohammed Mardi (UAE); Ibrahim Bilal (UAE) v Spyro Besiri (GRE); Aslamjan Ortikov (UZB) v Joshua Ridgwell (GBR) Main card: Carlos Prates (BRA) v Dmitry Valent (BLR); Bobirjon Tagiev (UZB) v Valentin Thibaut (FRA); Arthur Meyer (FRA) v Hicham Moujtahid (BEL); Ines Es Salehy (BEL) v Myriame Djedidi (FRA); Craig Coakley (IRE) v Deniz Demirkapu (TUR); Artem Avanesov (ARM) v Badreddine Attif (MAR); Abdulvosid Buranov (RUS) v Akram Hamidi (FRA) Title card: Intercontinental Lightweight: Ilyass Habibali (UAE) v Angel Marquez (ESP) Intercontinental Middleweight: Amine El Moatassime (UAE) v Francesco Iadanza (ITA) Asian Featherweight: Zakaria El Jamari (UAE) v Phillip Delarmino (PHI)

Fight card Preliminaries: Nouredine Samir (UAE) v Sheroz Kholmirzav (UZB); Lucas Porst (SWE) v Ellis Barboza (GBR); Mouhmad Amine Alharar (MAR) v Mohammed Mardi (UAE); Ibrahim Bilal (UAE) v Spyro Besiri (GRE); Aslamjan Ortikov (UZB) v Joshua Ridgwell (GBR) Main card: Carlos Prates (BRA) v Dmitry Valent (BLR); Bobirjon Tagiev (UZB) v Valentin Thibaut (FRA); Arthur Meyer (FRA) v Hicham Moujtahid (BEL); Ines Es Salehy (BEL) v Myriame Djedidi (FRA); Craig Coakley (IRE) v Deniz Demirkapu (TUR); Artem Avanesov (ARM) v Badreddine Attif (MAR); Abdulvosid Buranov (RUS) v Akram Hamidi (FRA) Title card: Intercontinental Lightweight: Ilyass Habibali (UAE) v Angel Marquez (ESP) Intercontinental Middleweight: Amine El Moatassime (UAE) v Francesco Iadanza (ITA) Asian Featherweight: Zakaria El Jamari (UAE) v Phillip Delarmino (PHI)

Fight card Preliminaries: Nouredine Samir (UAE) v Sheroz Kholmirzav (UZB); Lucas Porst (SWE) v Ellis Barboza (GBR); Mouhmad Amine Alharar (MAR) v Mohammed Mardi (UAE); Ibrahim Bilal (UAE) v Spyro Besiri (GRE); Aslamjan Ortikov (UZB) v Joshua Ridgwell (GBR) Main card: Carlos Prates (BRA) v Dmitry Valent (BLR); Bobirjon Tagiev (UZB) v Valentin Thibaut (FRA); Arthur Meyer (FRA) v Hicham Moujtahid (BEL); Ines Es Salehy (BEL) v Myriame Djedidi (FRA); Craig Coakley (IRE) v Deniz Demirkapu (TUR); Artem Avanesov (ARM) v Badreddine Attif (MAR); Abdulvosid Buranov (RUS) v Akram Hamidi (FRA) Title card: Intercontinental Lightweight: Ilyass Habibali (UAE) v Angel Marquez (ESP) Intercontinental Middleweight: Amine El Moatassime (UAE) v Francesco Iadanza (ITA) Asian Featherweight: Zakaria El Jamari (UAE) v Phillip Delarmino (PHI)

Fight card Preliminaries: Nouredine Samir (UAE) v Sheroz Kholmirzav (UZB); Lucas Porst (SWE) v Ellis Barboza (GBR); Mouhmad Amine Alharar (MAR) v Mohammed Mardi (UAE); Ibrahim Bilal (UAE) v Spyro Besiri (GRE); Aslamjan Ortikov (UZB) v Joshua Ridgwell (GBR) Main card: Carlos Prates (BRA) v Dmitry Valent (BLR); Bobirjon Tagiev (UZB) v Valentin Thibaut (FRA); Arthur Meyer (FRA) v Hicham Moujtahid (BEL); Ines Es Salehy (BEL) v Myriame Djedidi (FRA); Craig Coakley (IRE) v Deniz Demirkapu (TUR); Artem Avanesov (ARM) v Badreddine Attif (MAR); Abdulvosid Buranov (RUS) v Akram Hamidi (FRA) Title card: Intercontinental Lightweight: Ilyass Habibali (UAE) v Angel Marquez (ESP) Intercontinental Middleweight: Amine El Moatassime (UAE) v Francesco Iadanza (ITA) Asian Featherweight: Zakaria El Jamari (UAE) v Phillip Delarmino (PHI)

Fight card Preliminaries: Nouredine Samir (UAE) v Sheroz Kholmirzav (UZB); Lucas Porst (SWE) v Ellis Barboza (GBR); Mouhmad Amine Alharar (MAR) v Mohammed Mardi (UAE); Ibrahim Bilal (UAE) v Spyro Besiri (GRE); Aslamjan Ortikov (UZB) v Joshua Ridgwell (GBR) Main card: Carlos Prates (BRA) v Dmitry Valent (BLR); Bobirjon Tagiev (UZB) v Valentin Thibaut (FRA); Arthur Meyer (FRA) v Hicham Moujtahid (BEL); Ines Es Salehy (BEL) v Myriame Djedidi (FRA); Craig Coakley (IRE) v Deniz Demirkapu (TUR); Artem Avanesov (ARM) v Badreddine Attif (MAR); Abdulvosid Buranov (RUS) v Akram Hamidi (FRA) Title card: Intercontinental Lightweight: Ilyass Habibali (UAE) v Angel Marquez (ESP) Intercontinental Middleweight: Amine El Moatassime (UAE) v Francesco Iadanza (ITA) Asian Featherweight: Zakaria El Jamari (UAE) v Phillip Delarmino (PHI)

Fight card Preliminaries: Nouredine Samir (UAE) v Sheroz Kholmirzav (UZB); Lucas Porst (SWE) v Ellis Barboza (GBR); Mouhmad Amine Alharar (MAR) v Mohammed Mardi (UAE); Ibrahim Bilal (UAE) v Spyro Besiri (GRE); Aslamjan Ortikov (UZB) v Joshua Ridgwell (GBR) Main card: Carlos Prates (BRA) v Dmitry Valent (BLR); Bobirjon Tagiev (UZB) v Valentin Thibaut (FRA); Arthur Meyer (FRA) v Hicham Moujtahid (BEL); Ines Es Salehy (BEL) v Myriame Djedidi (FRA); Craig Coakley (IRE) v Deniz Demirkapu (TUR); Artem Avanesov (ARM) v Badreddine Attif (MAR); Abdulvosid Buranov (RUS) v Akram Hamidi (FRA) Title card: Intercontinental Lightweight: Ilyass Habibali (UAE) v Angel Marquez (ESP) Intercontinental Middleweight: Amine El Moatassime (UAE) v Francesco Iadanza (ITA) Asian Featherweight: Zakaria El Jamari (UAE) v Phillip Delarmino (PHI)

Fight card Preliminaries: Nouredine Samir (UAE) v Sheroz Kholmirzav (UZB); Lucas Porst (SWE) v Ellis Barboza (GBR); Mouhmad Amine Alharar (MAR) v Mohammed Mardi (UAE); Ibrahim Bilal (UAE) v Spyro Besiri (GRE); Aslamjan Ortikov (UZB) v Joshua Ridgwell (GBR) Main card: Carlos Prates (BRA) v Dmitry Valent (BLR); Bobirjon Tagiev (UZB) v Valentin Thibaut (FRA); Arthur Meyer (FRA) v Hicham Moujtahid (BEL); Ines Es Salehy (BEL) v Myriame Djedidi (FRA); Craig Coakley (IRE) v Deniz Demirkapu (TUR); Artem Avanesov (ARM) v Badreddine Attif (MAR); Abdulvosid Buranov (RUS) v Akram Hamidi (FRA) Title card: Intercontinental Lightweight: Ilyass Habibali (UAE) v Angel Marquez (ESP) Intercontinental Middleweight: Amine El Moatassime (UAE) v Francesco Iadanza (ITA) Asian Featherweight: Zakaria El Jamari (UAE) v Phillip Delarmino (PHI)

Fight card Preliminaries: Nouredine Samir (UAE) v Sheroz Kholmirzav (UZB); Lucas Porst (SWE) v Ellis Barboza (GBR); Mouhmad Amine Alharar (MAR) v Mohammed Mardi (UAE); Ibrahim Bilal (UAE) v Spyro Besiri (GRE); Aslamjan Ortikov (UZB) v Joshua Ridgwell (GBR) Main card: Carlos Prates (BRA) v Dmitry Valent (BLR); Bobirjon Tagiev (UZB) v Valentin Thibaut (FRA); Arthur Meyer (FRA) v Hicham Moujtahid (BEL); Ines Es Salehy (BEL) v Myriame Djedidi (FRA); Craig Coakley (IRE) v Deniz Demirkapu (TUR); Artem Avanesov (ARM) v Badreddine Attif (MAR); Abdulvosid Buranov (RUS) v Akram Hamidi (FRA) Title card: Intercontinental Lightweight: Ilyass Habibali (UAE) v Angel Marquez (ESP) Intercontinental Middleweight: Amine El Moatassime (UAE) v Francesco Iadanza (ITA) Asian Featherweight: Zakaria El Jamari (UAE) v Phillip Delarmino (PHI)

Fight card Preliminaries: Nouredine Samir (UAE) v Sheroz Kholmirzav (UZB); Lucas Porst (SWE) v Ellis Barboza (GBR); Mouhmad Amine Alharar (MAR) v Mohammed Mardi (UAE); Ibrahim Bilal (UAE) v Spyro Besiri (GRE); Aslamjan Ortikov (UZB) v Joshua Ridgwell (GBR) Main card: Carlos Prates (BRA) v Dmitry Valent (BLR); Bobirjon Tagiev (UZB) v Valentin Thibaut (FRA); Arthur Meyer (FRA) v Hicham Moujtahid (BEL); Ines Es Salehy (BEL) v Myriame Djedidi (FRA); Craig Coakley (IRE) v Deniz Demirkapu (TUR); Artem Avanesov (ARM) v Badreddine Attif (MAR); Abdulvosid Buranov (RUS) v Akram Hamidi (FRA) Title card: Intercontinental Lightweight: Ilyass Habibali (UAE) v Angel Marquez (ESP) Intercontinental Middleweight: Amine El Moatassime (UAE) v Francesco Iadanza (ITA) Asian Featherweight: Zakaria El Jamari (UAE) v Phillip Delarmino (PHI)

Fight card Preliminaries: Nouredine Samir (UAE) v Sheroz Kholmirzav (UZB); Lucas Porst (SWE) v Ellis Barboza (GBR); Mouhmad Amine Alharar (MAR) v Mohammed Mardi (UAE); Ibrahim Bilal (UAE) v Spyro Besiri (GRE); Aslamjan Ortikov (UZB) v Joshua Ridgwell (GBR) Main card: Carlos Prates (BRA) v Dmitry Valent (BLR); Bobirjon Tagiev (UZB) v Valentin Thibaut (FRA); Arthur Meyer (FRA) v Hicham Moujtahid (BEL); Ines Es Salehy (BEL) v Myriame Djedidi (FRA); Craig Coakley (IRE) v Deniz Demirkapu (TUR); Artem Avanesov (ARM) v Badreddine Attif (MAR); Abdulvosid Buranov (RUS) v Akram Hamidi (FRA) Title card: Intercontinental Lightweight: Ilyass Habibali (UAE) v Angel Marquez (ESP) Intercontinental Middleweight: Amine El Moatassime (UAE) v Francesco Iadanza (ITA) Asian Featherweight: Zakaria El Jamari (UAE) v Phillip Delarmino (PHI)

Fight card Preliminaries: Nouredine Samir (UAE) v Sheroz Kholmirzav (UZB); Lucas Porst (SWE) v Ellis Barboza (GBR); Mouhmad Amine Alharar (MAR) v Mohammed Mardi (UAE); Ibrahim Bilal (UAE) v Spyro Besiri (GRE); Aslamjan Ortikov (UZB) v Joshua Ridgwell (GBR) Main card: Carlos Prates (BRA) v Dmitry Valent (BLR); Bobirjon Tagiev (UZB) v Valentin Thibaut (FRA); Arthur Meyer (FRA) v Hicham Moujtahid (BEL); Ines Es Salehy (BEL) v Myriame Djedidi (FRA); Craig Coakley (IRE) v Deniz Demirkapu (TUR); Artem Avanesov (ARM) v Badreddine Attif (MAR); Abdulvosid Buranov (RUS) v Akram Hamidi (FRA) Title card: Intercontinental Lightweight: Ilyass Habibali (UAE) v Angel Marquez (ESP) Intercontinental Middleweight: Amine El Moatassime (UAE) v Francesco Iadanza (ITA) Asian Featherweight: Zakaria El Jamari (UAE) v Phillip Delarmino (PHI)