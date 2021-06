Sheikh Mansour meets board of Al Etihad Credit Bureau

Sheikh Mansour bin Zayed, Deputy Prime Minister and Minister of Presidential Affairs, was on Wednesday briefed on the milestones achieved by the Al Etihad Credit Bureau, since its establishment in 2012, and its future plans and programmes as well as its new strategic objectives. Image: Wam

Sheikh Mansour bin Zayed, Deputy Prime Minister and Minister of Presidential Affairs, has met members of the board of Al Etihad Credit Bureau at Qasr Al Watan.

Sheikh Mansour was briefed on the bureau’s milestone achievements since it was formed in 2012, and its programmes and future plans, Wam reported on Wednesday.

He was also briefed on the bureau’s new strategic goals to be implemented by 2025.

Al Etihad Credit Bureau, owned by the UAE government, regularly collects credit information from banks, insurers and utility providers, which it uses to produce credit scores and credit reports for people and companies.

Sheikh Mansour expressed his appreciation of the value of achievements made by the bureau so far and directed it to continue to work to achieve its strategic objectives, Wam said.

These include continuing to develop its products in a way that enhances access to credit, and promoting the introduction of new and specialised products that reduce credit risks in various economic sectors.

The bureau will also continue to help reduce the percentage of bounced cheques that could result from commercial and rental transactions.

Its database includes more than 10 million people and 900,000 companies, according to a Wam report in March.

Apart from credit reports and scores, the bureau offers about 10 products. It also supports work to improve financial literacy in the country.

