Abu Dhabi and Dubai will see temperatures of almost 40°C. Chris Whiteoak / The National

Temperatures in Dubai and Abu Dhabi will reach 39°C on Saturday.

The National Centre of Meteorology said it will be fair in general with some cloud appearing in the east by afternoon.

There will be light to moderate winds, freshening at times during the day. Wind speeds will reach up to 35 kilometres an hour, bringing blowing dust.



The sea will be slight in the Arabian Gulf and in the Oman Sea.

Overnight humidity into Sunday morning makes mist likely over some coastal areas.

Scoreline Saudi Arabia 1-0 Japan Saudi Arabia Al Muwallad 63’

