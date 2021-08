'A Great British Spraycation': Banksy confirms he created new works in UK's seaside towns

An artwork featuring a seagull, believed to be created by Banksy, is seen in Lowestoft. (PETER NICHOLLS/REUTERS)

Banksy, Britain's most famous street artist, on Friday confirmed what many had already suspected – that he is indeed the creator of a number of works that have appeared recently in British seaside towns.

An Instagram video clip, just over three minutes long and titled A Great British Spraycation, shows the elusive artist taking a summer road trip in a beaten-up camper van with cans of spray paint stashed in a cooler.

In one work on the concrete sea-defence wall of a British beach, a rat lounges in a deckchair, sipping a drink.

In another, sticking to the seaside theme, a mechanical claw dangles above a public bench – as if anyone who sits there is about to be plucked up like a prize in an arcade game.

Another shows a giant seagull swooping down to snatch some outsized chips – or French fries – from a waste skip.

A fourth shows three children in a rickety boat. One looks ahead while another is busy bailing out water with a bucket.

Above them, appears the inscription: "We're all in the same boat."

On the roof of a bus shelter, a couple also dance to the tune of a flat-capped accordion player, in a black and white painting evoking the faded, down-at-heel feel of many of the country's once-prosperous seaside resorts.

In recent years, the Bristol artist, who cleverly maintains the mystery of his identity, has kept the attention of the contemporary art world with his social commentaries and causes – migrants, opposition to Brexit, denunciation of Islamist radicals – as well as stirring the excitement of the monied art markets.

Last March, a work honouring caregivers fetched a record £14.4 million (about $20 million).

The proceeds went to a hospital charity, Christie's auctioneers said at the time.

VERSTAPPEN'S FIRSTS Youngest F1 driver (17 years 3 days Japan 2014)

Youngest driver to start an F1 race (17 years 166 days – Australia 2015)

Youngest F1 driver to score points (17 years 180 days - Malaysia 2015)

Youngest driver to lead an F1 race (18 years 228 days – Spain 2016)

Youngest driver to set an F1 fastest lap (19 years 44 days – Brazil 2016)

Youngest on F1 podium finish (18 years 228 days – Spain 2016)

Youngest F1 winner (18 years 228 days – Spain 2016)

Youngest multiple F1 race winner (Mexico 2017/18)

Youngest F1 driver to win the same race (Mexico 2017/18)

Juliet, Naked

Dir: Jesse Peretz

Starring: Chris O'Dowd, Rose Byrne, Ethan Hawke​​​​​​​

​​​​​​​Two stars

David Haye record Total fights: 32

Wins: 28

Wins by KO: 26

Losses: 4

Aston martin DBX specs Engine: 4.0-litre twin-turbo V8 Transmission: nine-speed automatic Power: 542bhp Torque: 700Nm Top speed: 291kph Price: Dh848,000 On sale: Q2, 2020



UAE v Gibraltar What: International friendly When: 7pm kick off Where: Rugby Park, Dubai Sports City Admission: Free Online: The match will be broadcast live on Dubai Exiles’ Facebook page UAE squad: Lucas Waddington (Dubai Exiles), Gio Fourie (Exiles), Craig Nutt (Abu Dhabi Harlequins), Phil Brady (Harlequins), Daniel Perry (Dubai Hurricanes), Esekaia Dranibota (Harlequins), Matt Mills (Exiles), Jaen Botes (Exiles), Kristian Stinson (Exiles), Murray Reason (Abu Dhabi Saracens), Dave Knight (Hurricanes), Ross Samson (Jebel Ali Dragons), DuRandt Gerber (Exiles), Saki Naisau (Dragons), Andrew Powell (Hurricanes), Emosi Vacanau (Harlequins), Niko Volavola (Dragons), Matt Richards (Dragons), Luke Stevenson (Harlequins), Josh Ives (Dubai Sports City Eagles), Sean Stevens (Saracens), Thinus Steyn (Exiles)

Results 2pm: Maiden (PA) Dh 40,000 (Dirt) 1,200m, Winner: AF Thayer, Tadhg O’Shea (jockey), Ernst Oertel (trainer). 2.30pm: Maiden (PA) Dh 40,000 (D) 1,200m, Winner: AF Sahwa, Nathan Crosse, Mohamed Ramadan. 3pm: Handicap (PA) Dh 40,000 (D) 1,000m, Winner: AF Thobor, Szczepan Mazur, Ernst Oertel. 3.30pm: Handicap (PA) Dh 40,000 (D) 2,000m, Winner: AF Mezmar, Szczepan Mazur, Ernst Oertel. 4pm: Sheikh Hamdan bin Rashid Al Maktoum Cup presented by Longines (TB) Dh 200,000 (D) 1,700m, Winner: Galvanize, Nathan Cross, Doug Watson. 4.30pm: Handicap (PA) Dh 40,000 (D) 1,700m, Winner: Ajaj, Bernardo Pinheiro, Mohamed Daggash.

The Programme Saturday, October 26: ‘The Time That Remains’ (2009) by Elia Suleiman

Saturday, November 2: ‘Beginners’ (2010) by Mike Mills

Saturday, November 16: ‘Finding Vivian Maier’ (2013) by John Maloof and Charlie Siskel

Tuesday, November 26: ‘All the President’s Men’ (1976) by Alan J Pakula

Saturday, December 7: ‘Timbuktu’ (2014) by Abderrahmane Sissako

Saturday, December 21: ‘Rams’ (2015) by Grimur Hakonarson

