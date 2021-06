UAE weather: Sunny, cloudy and hot during the daytime

It will feel humid by night and into Wednesday morning. Leslie Pableo for The National

The weather will be fair, partly cloudy by the afternoon and hot during the day on Thursday.

Temperatures will reach 44°C in Abu Dhabi and 40°C in Dubai.

Winds will be light to moderate, freshening at times during the daytime.

The sea will be slight in the Arabian Gulf and the Oman Sea.

It will feel humid by night and into Friday morning, with a probability of mist forming.

Top goalscorers in Europe 34 goals - Robert Lewandowski (68 points) 34 - Ciro Immobile (68) 31 - Cristiano Ronaldo (62) 28 - Timo Werner (56) 25 - Lionel Messi (50) *29 - Erling Haaland (50) 23 - Romelu Lukaku (46) 23 - Jamie Vardy (46) *NOTE: Haaland's goals for Salzburg count for 1.5 points per goal. Goals for Dortmund count for two points per goal.

West Asia Premiership Dubai Hurricanes 58-10 Dubai Knights Eagles Dubai Tigers 5-39 Bahrain Jebel Ali Dragons 16-56 Abu Dhabi Harlequins

