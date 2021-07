Sheikh Khalifa pardons 855 prisoners before Eid Al Adha

The gesture by the President, Sheikh Khalifa, is aimed at encouraging those released to play a positive role in their communities. Wam

The President, Sheikh Khalifa, has ordered the release of 855 prisoners across the UAE ahead of Eid Al Adha.

The annual pardon aims to enhance family cohesion and provide released prisoners with an opportunity to rethink their future.

It is intended to give them a second chance in life and encourage them to make a positive contribution to the community.

Eid Al Adha starts in the UAE next week and is among the most important festivals in Islam.

Workers will enjoy a long weekend with fireworks, parades and other events to mark the festivities.

FIGHT CARD Bantamweight Hamza Bougamza (MAR) v Jalal Al Daaja (JOR) Catchweight 67kg Mohamed El Mesbahi (MAR) v Fouad Mesdari (ALG) Lighweight Abdullah Mohammed Ali (UAE) v Abdelhak Amhidra (MAR) Catchweight 73kg Mostafa Ibrahim Radi (PAL) v Yazid Chouchane (ALG) Middleweight Yousri Belgaroui (TUN) v Badreddine Diani (MAR) Catchweight 78kg Rashed Dawood (UAE) v Adnan Bushashy (ALG) Middleweight Sallaheddine Dekhissi (MAR) v Abdel Emam (EGY) Catchweight 65kg Rachid Hazoume (MAR) v Yanis Ghemmouri (ALG) Lighweight Mohammed Yahya (UAE) v Azouz Anwar (EGY) Catchweight 79kg Omar Hussein (PAL) v Souhil Tahiri (ALG) Middleweight Tarek Suleiman (SYR) v Laid Zerhouni (ALG)

