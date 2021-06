Eight lives and counting: cat jumps from fifth floor of burning building

A cat terrified and impressed onlookers on Thursday when it took a leap out of the fifth-floor window of a burning building – and lived to tell the tale.

After arriving at the scene of an apartment fire in Chicago, firefighters entered the building to extinguish the blaze while department personnel filmed the exterior.

People on the ground gasped in horror as a black cat appeared through the billowing smoke at a window on the fifth floor and leapt.

The lucky feline cleared a wall at the base of the building, bounced once and ran off.

"It went under my car and hid until she felt better after a couple of minutes and came out and tried to scale the wall to get back in,” fire department spokesman Larry Langford said.

The cat could not be reached for comment, but one would imagine it would have something to say about the importance of staying paw-sitive in a difficult situation.

RESULTS Bantamweight: Jalal Al Daaja (JOR) beat Hamza Bougamza (MAR) Catchweight 67kg: Mohamed El Mesbahi (MAR) beat Fouad Mesdari (ALG) Lightweight: Abdullah Mohammed Ali (UAE) beat Abdelhak Amhidra (MAR) Catchweight 73kg: Mosatafa Ibrahim Radi (PAL) beat Yazid Chouchane (ALG) Middleweight: Yousri Belgaroui (TUN) beat Badreddine Diani (MAR) Catchweight 78KG: Rashed Dawood (UAE) beat Adnan Bushashy (ALG) Middleweight: Sallah-Eddine Dekhissi (MAR) beat Abdel Enam (EGY) Catchweight 65kg: Yanis Ghemmouri (ALG) beat Rachid Hazoume (MAR) Lightweight: Mohammed Yahya (UAE) beat Azouz Anwar (EGY) Catchweight 79kg: Souhil Tahiri (ALG) beat Omar Hussein (PAL) Middleweight: Tarek Suleiman (SYR) beat Laid Zerhouni (ALG)

