US officials visit Haiti to help in assassination probe

US soldiers atop of the US embassy in Port-au-Prince, Haiti on Monday. AP

A US delegation is visiting Haiti in the aftermath of last week's assassination of the country’s president, Jovenel Moïse.

In a statement on Monday, the White House said representatives from the Department of Justice, Department of Homeland Security, Department of State, and National Security Council had travelled to Port-au-Prince at the request of the Haitian government following the July 7 assassination.

Haiti has already requested US troops to help secure critical government infrastructure and prevent further unrest. It also has requested UN security assistance.

“The delegation reviewed the security of critical infrastructure with Haitian government officials and met with the Haitian National Police, who are leading the investigation into the assassination," the White House said.

US officials also met with Acting Prime Minister Claude Joseph and Prime Minister-Designate Ariel Henry, Senate President Joseph Lambert, “to encourage open and constructive dialogue to reach a political accord that can enable the country to hold free and fair elections.”

The US officials “committed to supporting the Haitian government as it seeks justice in this case and affirmed the United States’ support for the people of Haiti in this challenging time.”

The statement also reiterated US solidarity with Haiti and support “in becoming a safer, more democratic country.”

Haitian authorities made series of arrests over the weekend of suspected assassins.

The main suspect was identified as Christian Emmanuel Sanon, 63, who came into the country on a private jet in June, Police Chief Leon Charles said at a news conference on Sunday.

Haitian authorities say 28 people were involved in the assassination, including 26 Colombians and two US citizens originally from Haiti. Several suspects have been arrested by Haitian authorities.

The two US citizens were identified as James Solages and Joseph Vincent, authorities announced.

Captain Marvel Director: Anna Boden, Ryan Fleck Starring: Brie Larson, Samuel L Jackson, Jude Law, Ben Mendelsohn 4/5 stars

RESULTS Bantamweight: Victor Nunes (BRA) beat Azizbek Satibaldiev (KYG). Round 1 KO Featherweight: Izzeddin Farhan (JOR) beat Ozodbek Azimov (UZB). Round 1 rear naked choke Middleweight: Zaakir Badat (RSA) beat Ercin Sirin (TUR). Round 1 triangle choke Featherweight: Ali Alqaisi (JOR) beat Furkatbek Yokubov (UZB). Round 1 TKO Featherweight: Abu Muslim Alikhanov (RUS) beat Atabek Abdimitalipov (KYG). Unanimous decision Catchweight 74kg: Mirafzal Akhtamov (UZB) beat Marcos Costa (BRA). Split decision Welterweight: Andre Fialho (POR) beat Sang Hoon-yu (KOR). Round 1 TKO Lightweight: John Mitchell (IRE) beat Arbi Emiev (RUS). Round 2 RSC (deep cuts) Middleweight: Gianni Melillo (ITA) beat Mohammed Karaki (LEB) Welterweight: Handesson Ferreira (BRA) beat Amiran Gogoladze (GEO). Unanimous decision Flyweight (Female): Carolina Jimenez (VEN) beat Lucrezia Ria (ITA), Round 1 rear naked choke Welterweight: Daniel Skibinski (POL) beat Acoidan Duque (ESP). Round 3 TKO Lightweight: Martun Mezhlumyan (ARM) beat Attila Korkmaz (TUR). Unanimous decision Bantamweight: Ray Borg (USA) beat Jesse Arnett (CAN). Unanimous decision

The specs Engine: 5.0-litre supercharged V8 Transmission: Eight-speed auto Power: 575bhp Torque: 700Nm Price: Dh554,000 On sale: now

