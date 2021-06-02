Worker in Dubai jailed for stabbing supervisor after being left off of repatriation list

A construction worker was jailed for three years for stabbing his supervisor 11 times.
Despite his injuries, the victim survived the attack, which happened when the worker became angry about being left off of a flight home to India.
The Indian, 38, was found guilty of attempted murder and will be deported after serving his jail sentence.
He had wanted to return home to see his dying mother, but on August 13 of last year was told that he would not be on the next available flight, Dubai Criminal Court was told.
“I told him it was not my decision and that I was only tasked by my employer to inform 22 workers at the company about their flight booking,” said the victim, 25, also from India.
The next day, the worker met the victim again.
"He was angry and told me his mother had died," he said.
The man then stabbed him 11 times in the abdomen and chest.
Company name: Overwrite.ai
Founder: Ayman Alashkar
Started: Established in 2020
Based: Dubai International Financial Centre, Dubai
Sector: PropTech
Initial investment: Self-funded by founder
Funding stage: Seed funding, in talks with angel investors
Company name: Overwrite.ai
Founder: Ayman Alashkar
Started: Established in 2020
Based: Dubai International Financial Centre, Dubai
Sector: PropTech
Initial investment: Self-funded by founder
Funding stage: Seed funding, in talks with angel investors
Company name: Overwrite.ai
Founder: Ayman Alashkar
Started: Established in 2020
Based: Dubai International Financial Centre, Dubai
Sector: PropTech
Initial investment: Self-funded by founder
Funding stage: Seed funding, in talks with angel investors
Company name: Overwrite.ai
Founder: Ayman Alashkar
Started: Established in 2020
Based: Dubai International Financial Centre, Dubai
Sector: PropTech
Initial investment: Self-funded by founder
Funding stage: Seed funding, in talks with angel investors
Company name: Overwrite.ai
Founder: Ayman Alashkar
Started: Established in 2020
Based: Dubai International Financial Centre, Dubai
Sector: PropTech
Initial investment: Self-funded by founder
Funding stage: Seed funding, in talks with angel investors
Company name: Overwrite.ai
Founder: Ayman Alashkar
Started: Established in 2020
Based: Dubai International Financial Centre, Dubai
Sector: PropTech
Initial investment: Self-funded by founder
Funding stage: Seed funding, in talks with angel investors
Company name: Overwrite.ai
Founder: Ayman Alashkar
Started: Established in 2020
Based: Dubai International Financial Centre, Dubai
Sector: PropTech
Initial investment: Self-funded by founder
Funding stage: Seed funding, in talks with angel investors
Company name: Overwrite.ai
Founder: Ayman Alashkar
Started: Established in 2020
Based: Dubai International Financial Centre, Dubai
Sector: PropTech
Initial investment: Self-funded by founder
Funding stage: Seed funding, in talks with angel investors
Company name: Overwrite.ai
Founder: Ayman Alashkar
Started: Established in 2020
Based: Dubai International Financial Centre, Dubai
Sector: PropTech
Initial investment: Self-funded by founder
Funding stage: Seed funding, in talks with angel investors
Company name: Overwrite.ai
Founder: Ayman Alashkar
Started: Established in 2020
Based: Dubai International Financial Centre, Dubai
Sector: PropTech
Initial investment: Self-funded by founder
Funding stage: Seed funding, in talks with angel investors
Company name: Overwrite.ai
Founder: Ayman Alashkar
Started: Established in 2020
Based: Dubai International Financial Centre, Dubai
Sector: PropTech
Initial investment: Self-funded by founder
Funding stage: Seed funding, in talks with angel investors
Company name: Overwrite.ai
Founder: Ayman Alashkar
Started: Established in 2020
Based: Dubai International Financial Centre, Dubai
Sector: PropTech
Initial investment: Self-funded by founder
Funding stage: Seed funding, in talks with angel investors
Company name: Overwrite.ai
Founder: Ayman Alashkar
Started: Established in 2020
Based: Dubai International Financial Centre, Dubai
Sector: PropTech
Initial investment: Self-funded by founder
Funding stage: Seed funding, in talks with angel investors
Company name: Overwrite.ai
Founder: Ayman Alashkar
Started: Established in 2020
Based: Dubai International Financial Centre, Dubai
Sector: PropTech
Initial investment: Self-funded by founder
Funding stage: Seed funding, in talks with angel investors
Company name: Overwrite.ai
Founder: Ayman Alashkar
Started: Established in 2020
Based: Dubai International Financial Centre, Dubai
Sector: PropTech
Initial investment: Self-funded by founder
Funding stage: Seed funding, in talks with angel investors
Company name: Overwrite.ai
Founder: Ayman Alashkar
Started: Established in 2020
Based: Dubai International Financial Centre, Dubai
Sector: PropTech
Initial investment: Self-funded by founder
Funding stage: Seed funding, in talks with angel investors
T20: Rohit Sharma (c), Shikhar Dhawan, KL Rahul, Sanju Samson, Shreyas Iyer, Manish Pandey, Rishabh Pant, Washington Sundar, Krunal Pandya, Yuzvendra Chahal, Rahul Chahar, Deepak Chahar, Khaleel Ahmed, Shivam Dube, Shardul Thakur
Test: Virat Kohli (c), Rohit Sharma, Mayank Agarwal, Cheteshwar Pujara, Ajinkya Rahane, Hanuma Vihari, Wriddhiman Saha (wk), Ravindra Jadeja, Ravichandran Ashwin, Kuldeep Yadav, Mohammed Shami, Umesh Yadav, Ishant Sharma, Shubman Gill, Rishabh Pant
T20: Rohit Sharma (c), Shikhar Dhawan, KL Rahul, Sanju Samson, Shreyas Iyer, Manish Pandey, Rishabh Pant, Washington Sundar, Krunal Pandya, Yuzvendra Chahal, Rahul Chahar, Deepak Chahar, Khaleel Ahmed, Shivam Dube, Shardul Thakur
Test: Virat Kohli (c), Rohit Sharma, Mayank Agarwal, Cheteshwar Pujara, Ajinkya Rahane, Hanuma Vihari, Wriddhiman Saha (wk), Ravindra Jadeja, Ravichandran Ashwin, Kuldeep Yadav, Mohammed Shami, Umesh Yadav, Ishant Sharma, Shubman Gill, Rishabh Pant
T20: Rohit Sharma (c), Shikhar Dhawan, KL Rahul, Sanju Samson, Shreyas Iyer, Manish Pandey, Rishabh Pant, Washington Sundar, Krunal Pandya, Yuzvendra Chahal, Rahul Chahar, Deepak Chahar, Khaleel Ahmed, Shivam Dube, Shardul Thakur
Test: Virat Kohli (c), Rohit Sharma, Mayank Agarwal, Cheteshwar Pujara, Ajinkya Rahane, Hanuma Vihari, Wriddhiman Saha (wk), Ravindra Jadeja, Ravichandran Ashwin, Kuldeep Yadav, Mohammed Shami, Umesh Yadav, Ishant Sharma, Shubman Gill, Rishabh Pant
T20: Rohit Sharma (c), Shikhar Dhawan, KL Rahul, Sanju Samson, Shreyas Iyer, Manish Pandey, Rishabh Pant, Washington Sundar, Krunal Pandya, Yuzvendra Chahal, Rahul Chahar, Deepak Chahar, Khaleel Ahmed, Shivam Dube, Shardul Thakur
Test: Virat Kohli (c), Rohit Sharma, Mayank Agarwal, Cheteshwar Pujara, Ajinkya Rahane, Hanuma Vihari, Wriddhiman Saha (wk), Ravindra Jadeja, Ravichandran Ashwin, Kuldeep Yadav, Mohammed Shami, Umesh Yadav, Ishant Sharma, Shubman Gill, Rishabh Pant
T20: Rohit Sharma (c), Shikhar Dhawan, KL Rahul, Sanju Samson, Shreyas Iyer, Manish Pandey, Rishabh Pant, Washington Sundar, Krunal Pandya, Yuzvendra Chahal, Rahul Chahar, Deepak Chahar, Khaleel Ahmed, Shivam Dube, Shardul Thakur
Test: Virat Kohli (c), Rohit Sharma, Mayank Agarwal, Cheteshwar Pujara, Ajinkya Rahane, Hanuma Vihari, Wriddhiman Saha (wk), Ravindra Jadeja, Ravichandran Ashwin, Kuldeep Yadav, Mohammed Shami, Umesh Yadav, Ishant Sharma, Shubman Gill, Rishabh Pant
T20: Rohit Sharma (c), Shikhar Dhawan, KL Rahul, Sanju Samson, Shreyas Iyer, Manish Pandey, Rishabh Pant, Washington Sundar, Krunal Pandya, Yuzvendra Chahal, Rahul Chahar, Deepak Chahar, Khaleel Ahmed, Shivam Dube, Shardul Thakur
Test: Virat Kohli (c), Rohit Sharma, Mayank Agarwal, Cheteshwar Pujara, Ajinkya Rahane, Hanuma Vihari, Wriddhiman Saha (wk), Ravindra Jadeja, Ravichandran Ashwin, Kuldeep Yadav, Mohammed Shami, Umesh Yadav, Ishant Sharma, Shubman Gill, Rishabh Pant
T20: Rohit Sharma (c), Shikhar Dhawan, KL Rahul, Sanju Samson, Shreyas Iyer, Manish Pandey, Rishabh Pant, Washington Sundar, Krunal Pandya, Yuzvendra Chahal, Rahul Chahar, Deepak Chahar, Khaleel Ahmed, Shivam Dube, Shardul Thakur
Test: Virat Kohli (c), Rohit Sharma, Mayank Agarwal, Cheteshwar Pujara, Ajinkya Rahane, Hanuma Vihari, Wriddhiman Saha (wk), Ravindra Jadeja, Ravichandran Ashwin, Kuldeep Yadav, Mohammed Shami, Umesh Yadav, Ishant Sharma, Shubman Gill, Rishabh Pant
T20: Rohit Sharma (c), Shikhar Dhawan, KL Rahul, Sanju Samson, Shreyas Iyer, Manish Pandey, Rishabh Pant, Washington Sundar, Krunal Pandya, Yuzvendra Chahal, Rahul Chahar, Deepak Chahar, Khaleel Ahmed, Shivam Dube, Shardul Thakur
Test: Virat Kohli (c), Rohit Sharma, Mayank Agarwal, Cheteshwar Pujara, Ajinkya Rahane, Hanuma Vihari, Wriddhiman Saha (wk), Ravindra Jadeja, Ravichandran Ashwin, Kuldeep Yadav, Mohammed Shami, Umesh Yadav, Ishant Sharma, Shubman Gill, Rishabh Pant
T20: Rohit Sharma (c), Shikhar Dhawan, KL Rahul, Sanju Samson, Shreyas Iyer, Manish Pandey, Rishabh Pant, Washington Sundar, Krunal Pandya, Yuzvendra Chahal, Rahul Chahar, Deepak Chahar, Khaleel Ahmed, Shivam Dube, Shardul Thakur
Test: Virat Kohli (c), Rohit Sharma, Mayank Agarwal, Cheteshwar Pujara, Ajinkya Rahane, Hanuma Vihari, Wriddhiman Saha (wk), Ravindra Jadeja, Ravichandran Ashwin, Kuldeep Yadav, Mohammed Shami, Umesh Yadav, Ishant Sharma, Shubman Gill, Rishabh Pant
T20: Rohit Sharma (c), Shikhar Dhawan, KL Rahul, Sanju Samson, Shreyas Iyer, Manish Pandey, Rishabh Pant, Washington Sundar, Krunal Pandya, Yuzvendra Chahal, Rahul Chahar, Deepak Chahar, Khaleel Ahmed, Shivam Dube, Shardul Thakur
Test: Virat Kohli (c), Rohit Sharma, Mayank Agarwal, Cheteshwar Pujara, Ajinkya Rahane, Hanuma Vihari, Wriddhiman Saha (wk), Ravindra Jadeja, Ravichandran Ashwin, Kuldeep Yadav, Mohammed Shami, Umesh Yadav, Ishant Sharma, Shubman Gill, Rishabh Pant
T20: Rohit Sharma (c), Shikhar Dhawan, KL Rahul, Sanju Samson, Shreyas Iyer, Manish Pandey, Rishabh Pant, Washington Sundar, Krunal Pandya, Yuzvendra Chahal, Rahul Chahar, Deepak Chahar, Khaleel Ahmed, Shivam Dube, Shardul Thakur
Test: Virat Kohli (c), Rohit Sharma, Mayank Agarwal, Cheteshwar Pujara, Ajinkya Rahane, Hanuma Vihari, Wriddhiman Saha (wk), Ravindra Jadeja, Ravichandran Ashwin, Kuldeep Yadav, Mohammed Shami, Umesh Yadav, Ishant Sharma, Shubman Gill, Rishabh Pant
T20: Rohit Sharma (c), Shikhar Dhawan, KL Rahul, Sanju Samson, Shreyas Iyer, Manish Pandey, Rishabh Pant, Washington Sundar, Krunal Pandya, Yuzvendra Chahal, Rahul Chahar, Deepak Chahar, Khaleel Ahmed, Shivam Dube, Shardul Thakur
Test: Virat Kohli (c), Rohit Sharma, Mayank Agarwal, Cheteshwar Pujara, Ajinkya Rahane, Hanuma Vihari, Wriddhiman Saha (wk), Ravindra Jadeja, Ravichandran Ashwin, Kuldeep Yadav, Mohammed Shami, Umesh Yadav, Ishant Sharma, Shubman Gill, Rishabh Pant
T20: Rohit Sharma (c), Shikhar Dhawan, KL Rahul, Sanju Samson, Shreyas Iyer, Manish Pandey, Rishabh Pant, Washington Sundar, Krunal Pandya, Yuzvendra Chahal, Rahul Chahar, Deepak Chahar, Khaleel Ahmed, Shivam Dube, Shardul Thakur
Test: Virat Kohli (c), Rohit Sharma, Mayank Agarwal, Cheteshwar Pujara, Ajinkya Rahane, Hanuma Vihari, Wriddhiman Saha (wk), Ravindra Jadeja, Ravichandran Ashwin, Kuldeep Yadav, Mohammed Shami, Umesh Yadav, Ishant Sharma, Shubman Gill, Rishabh Pant
T20: Rohit Sharma (c), Shikhar Dhawan, KL Rahul, Sanju Samson, Shreyas Iyer, Manish Pandey, Rishabh Pant, Washington Sundar, Krunal Pandya, Yuzvendra Chahal, Rahul Chahar, Deepak Chahar, Khaleel Ahmed, Shivam Dube, Shardul Thakur
Test: Virat Kohli (c), Rohit Sharma, Mayank Agarwal, Cheteshwar Pujara, Ajinkya Rahane, Hanuma Vihari, Wriddhiman Saha (wk), Ravindra Jadeja, Ravichandran Ashwin, Kuldeep Yadav, Mohammed Shami, Umesh Yadav, Ishant Sharma, Shubman Gill, Rishabh Pant
T20: Rohit Sharma (c), Shikhar Dhawan, KL Rahul, Sanju Samson, Shreyas Iyer, Manish Pandey, Rishabh Pant, Washington Sundar, Krunal Pandya, Yuzvendra Chahal, Rahul Chahar, Deepak Chahar, Khaleel Ahmed, Shivam Dube, Shardul Thakur
Test: Virat Kohli (c), Rohit Sharma, Mayank Agarwal, Cheteshwar Pujara, Ajinkya Rahane, Hanuma Vihari, Wriddhiman Saha (wk), Ravindra Jadeja, Ravichandran Ashwin, Kuldeep Yadav, Mohammed Shami, Umesh Yadav, Ishant Sharma, Shubman Gill, Rishabh Pant
T20: Rohit Sharma (c), Shikhar Dhawan, KL Rahul, Sanju Samson, Shreyas Iyer, Manish Pandey, Rishabh Pant, Washington Sundar, Krunal Pandya, Yuzvendra Chahal, Rahul Chahar, Deepak Chahar, Khaleel Ahmed, Shivam Dube, Shardul Thakur
Test: Virat Kohli (c), Rohit Sharma, Mayank Agarwal, Cheteshwar Pujara, Ajinkya Rahane, Hanuma Vihari, Wriddhiman Saha (wk), Ravindra Jadeja, Ravichandran Ashwin, Kuldeep Yadav, Mohammed Shami, Umesh Yadav, Ishant Sharma, Shubman Gill, Rishabh Pant
League A:
Germany, Portugal, Belgium, Spain, France, England, Switzerland, Italy, Poland, Iceland, Croatia, Netherlands
League B:
Austria, Wales, Russia, Slovakia, Sweden, Ukraine, Republic of Ireland, Bosnia-Herzegovina, Northern Ireland, Denmark, Czech Republic, Turkey
League C:
Hungary, Romania, Scotland, Slovenia, Greece, Serbia, Albania, Norway, Montenegro, Israel, Bulgaria, Finland, Cyprus, Estonia, Lithuania
League D:
Azerbaijan, Macedonia, Belarus, Georgia, Armenia, Latvia, Faroe Islands, Luxembourg, Kazakhstan, Moldova, Liechtenstein, Malta, Andorra, Kosovo, San Marino, Gibraltar
League A:
Germany, Portugal, Belgium, Spain, France, England, Switzerland, Italy, Poland, Iceland, Croatia, Netherlands
League B:
Austria, Wales, Russia, Slovakia, Sweden, Ukraine, Republic of Ireland, Bosnia-Herzegovina, Northern Ireland, Denmark, Czech Republic, Turkey
League C:
Hungary, Romania, Scotland, Slovenia, Greece, Serbia, Albania, Norway, Montenegro, Israel, Bulgaria, Finland, Cyprus, Estonia, Lithuania
League D:
Azerbaijan, Macedonia, Belarus, Georgia, Armenia, Latvia, Faroe Islands, Luxembourg, Kazakhstan, Moldova, Liechtenstein, Malta, Andorra, Kosovo, San Marino, Gibraltar
League A:
Germany, Portugal, Belgium, Spain, France, England, Switzerland, Italy, Poland, Iceland, Croatia, Netherlands
League B:
Austria, Wales, Russia, Slovakia, Sweden, Ukraine, Republic of Ireland, Bosnia-Herzegovina, Northern Ireland, Denmark, Czech Republic, Turkey
League C:
Hungary, Romania, Scotland, Slovenia, Greece, Serbia, Albania, Norway, Montenegro, Israel, Bulgaria, Finland, Cyprus, Estonia, Lithuania
League D:
Azerbaijan, Macedonia, Belarus, Georgia, Armenia, Latvia, Faroe Islands, Luxembourg, Kazakhstan, Moldova, Liechtenstein, Malta, Andorra, Kosovo, San Marino, Gibraltar
League A:
Germany, Portugal, Belgium, Spain, France, England, Switzerland, Italy, Poland, Iceland, Croatia, Netherlands
League B:
Austria, Wales, Russia, Slovakia, Sweden, Ukraine, Republic of Ireland, Bosnia-Herzegovina, Northern Ireland, Denmark, Czech Republic, Turkey
League C:
Hungary, Romania, Scotland, Slovenia, Greece, Serbia, Albania, Norway, Montenegro, Israel, Bulgaria, Finland, Cyprus, Estonia, Lithuania
League D:
Azerbaijan, Macedonia, Belarus, Georgia, Armenia, Latvia, Faroe Islands, Luxembourg, Kazakhstan, Moldova, Liechtenstein, Malta, Andorra, Kosovo, San Marino, Gibraltar
League A:
Germany, Portugal, Belgium, Spain, France, England, Switzerland, Italy, Poland, Iceland, Croatia, Netherlands
League B:
Austria, Wales, Russia, Slovakia, Sweden, Ukraine, Republic of Ireland, Bosnia-Herzegovina, Northern Ireland, Denmark, Czech Republic, Turkey
League C:
Hungary, Romania, Scotland, Slovenia, Greece, Serbia, Albania, Norway, Montenegro, Israel, Bulgaria, Finland, Cyprus, Estonia, Lithuania
League D:
Azerbaijan, Macedonia, Belarus, Georgia, Armenia, Latvia, Faroe Islands, Luxembourg, Kazakhstan, Moldova, Liechtenstein, Malta, Andorra, Kosovo, San Marino, Gibraltar
League A:
Germany, Portugal, Belgium, Spain, France, England, Switzerland, Italy, Poland, Iceland, Croatia, Netherlands
League B:
Austria, Wales, Russia, Slovakia, Sweden, Ukraine, Republic of Ireland, Bosnia-Herzegovina, Northern Ireland, Denmark, Czech Republic, Turkey
League C:
Hungary, Romania, Scotland, Slovenia, Greece, Serbia, Albania, Norway, Montenegro, Israel, Bulgaria, Finland, Cyprus, Estonia, Lithuania
League D:
Azerbaijan, Macedonia, Belarus, Georgia, Armenia, Latvia, Faroe Islands, Luxembourg, Kazakhstan, Moldova, Liechtenstein, Malta, Andorra, Kosovo, San Marino, Gibraltar
League A:
Germany, Portugal, Belgium, Spain, France, England, Switzerland, Italy, Poland, Iceland, Croatia, Netherlands
League B:
Austria, Wales, Russia, Slovakia, Sweden, Ukraine, Republic of Ireland, Bosnia-Herzegovina, Northern Ireland, Denmark, Czech Republic, Turkey
League C:
Hungary, Romania, Scotland, Slovenia, Greece, Serbia, Albania, Norway, Montenegro, Israel, Bulgaria, Finland, Cyprus, Estonia, Lithuania
League D:
Azerbaijan, Macedonia, Belarus, Georgia, Armenia, Latvia, Faroe Islands, Luxembourg, Kazakhstan, Moldova, Liechtenstein, Malta, Andorra, Kosovo, San Marino, Gibraltar
League A:
Germany, Portugal, Belgium, Spain, France, England, Switzerland, Italy, Poland, Iceland, Croatia, Netherlands
League B:
Austria, Wales, Russia, Slovakia, Sweden, Ukraine, Republic of Ireland, Bosnia-Herzegovina, Northern Ireland, Denmark, Czech Republic, Turkey
League C:
Hungary, Romania, Scotland, Slovenia, Greece, Serbia, Albania, Norway, Montenegro, Israel, Bulgaria, Finland, Cyprus, Estonia, Lithuania
League D:
Azerbaijan, Macedonia, Belarus, Georgia, Armenia, Latvia, Faroe Islands, Luxembourg, Kazakhstan, Moldova, Liechtenstein, Malta, Andorra, Kosovo, San Marino, Gibraltar
League A:
Germany, Portugal, Belgium, Spain, France, England, Switzerland, Italy, Poland, Iceland, Croatia, Netherlands
League B:
Austria, Wales, Russia, Slovakia, Sweden, Ukraine, Republic of Ireland, Bosnia-Herzegovina, Northern Ireland, Denmark, Czech Republic, Turkey
League C:
Hungary, Romania, Scotland, Slovenia, Greece, Serbia, Albania, Norway, Montenegro, Israel, Bulgaria, Finland, Cyprus, Estonia, Lithuania
League D:
Azerbaijan, Macedonia, Belarus, Georgia, Armenia, Latvia, Faroe Islands, Luxembourg, Kazakhstan, Moldova, Liechtenstein, Malta, Andorra, Kosovo, San Marino, Gibraltar
League A:
Germany, Portugal, Belgium, Spain, France, England, Switzerland, Italy, Poland, Iceland, Croatia, Netherlands
League B:
Austria, Wales, Russia, Slovakia, Sweden, Ukraine, Republic of Ireland, Bosnia-Herzegovina, Northern Ireland, Denmark, Czech Republic, Turkey
League C:
Hungary, Romania, Scotland, Slovenia, Greece, Serbia, Albania, Norway, Montenegro, Israel, Bulgaria, Finland, Cyprus, Estonia, Lithuania
League D:
Azerbaijan, Macedonia, Belarus, Georgia, Armenia, Latvia, Faroe Islands, Luxembourg, Kazakhstan, Moldova, Liechtenstein, Malta, Andorra, Kosovo, San Marino, Gibraltar
League A:
Germany, Portugal, Belgium, Spain, France, England, Switzerland, Italy, Poland, Iceland, Croatia, Netherlands
League B:
Austria, Wales, Russia, Slovakia, Sweden, Ukraine, Republic of Ireland, Bosnia-Herzegovina, Northern Ireland, Denmark, Czech Republic, Turkey
League C:
Hungary, Romania, Scotland, Slovenia, Greece, Serbia, Albania, Norway, Montenegro, Israel, Bulgaria, Finland, Cyprus, Estonia, Lithuania
League D:
Azerbaijan, Macedonia, Belarus, Georgia, Armenia, Latvia, Faroe Islands, Luxembourg, Kazakhstan, Moldova, Liechtenstein, Malta, Andorra, Kosovo, San Marino, Gibraltar
League A:
Germany, Portugal, Belgium, Spain, France, England, Switzerland, Italy, Poland, Iceland, Croatia, Netherlands
League B:
Austria, Wales, Russia, Slovakia, Sweden, Ukraine, Republic of Ireland, Bosnia-Herzegovina, Northern Ireland, Denmark, Czech Republic, Turkey
League C:
Hungary, Romania, Scotland, Slovenia, Greece, Serbia, Albania, Norway, Montenegro, Israel, Bulgaria, Finland, Cyprus, Estonia, Lithuania
League D:
Azerbaijan, Macedonia, Belarus, Georgia, Armenia, Latvia, Faroe Islands, Luxembourg, Kazakhstan, Moldova, Liechtenstein, Malta, Andorra, Kosovo, San Marino, Gibraltar
League A:
Germany, Portugal, Belgium, Spain, France, England, Switzerland, Italy, Poland, Iceland, Croatia, Netherlands
League B:
Austria, Wales, Russia, Slovakia, Sweden, Ukraine, Republic of Ireland, Bosnia-Herzegovina, Northern Ireland, Denmark, Czech Republic, Turkey
League C:
Hungary, Romania, Scotland, Slovenia, Greece, Serbia, Albania, Norway, Montenegro, Israel, Bulgaria, Finland, Cyprus, Estonia, Lithuania
League D:
Azerbaijan, Macedonia, Belarus, Georgia, Armenia, Latvia, Faroe Islands, Luxembourg, Kazakhstan, Moldova, Liechtenstein, Malta, Andorra, Kosovo, San Marino, Gibraltar
League A:
Germany, Portugal, Belgium, Spain, France, England, Switzerland, Italy, Poland, Iceland, Croatia, Netherlands
League B:
Austria, Wales, Russia, Slovakia, Sweden, Ukraine, Republic of Ireland, Bosnia-Herzegovina, Northern Ireland, Denmark, Czech Republic, Turkey
League C:
Hungary, Romania, Scotland, Slovenia, Greece, Serbia, Albania, Norway, Montenegro, Israel, Bulgaria, Finland, Cyprus, Estonia, Lithuania
League D:
Azerbaijan, Macedonia, Belarus, Georgia, Armenia, Latvia, Faroe Islands, Luxembourg, Kazakhstan, Moldova, Liechtenstein, Malta, Andorra, Kosovo, San Marino, Gibraltar
League A:
Germany, Portugal, Belgium, Spain, France, England, Switzerland, Italy, Poland, Iceland, Croatia, Netherlands
League B:
Austria, Wales, Russia, Slovakia, Sweden, Ukraine, Republic of Ireland, Bosnia-Herzegovina, Northern Ireland, Denmark, Czech Republic, Turkey
League C:
Hungary, Romania, Scotland, Slovenia, Greece, Serbia, Albania, Norway, Montenegro, Israel, Bulgaria, Finland, Cyprus, Estonia, Lithuania
League D:
Azerbaijan, Macedonia, Belarus, Georgia, Armenia, Latvia, Faroe Islands, Luxembourg, Kazakhstan, Moldova, Liechtenstein, Malta, Andorra, Kosovo, San Marino, Gibraltar
League A:
Germany, Portugal, Belgium, Spain, France, England, Switzerland, Italy, Poland, Iceland, Croatia, Netherlands
League B:
Austria, Wales, Russia, Slovakia, Sweden, Ukraine, Republic of Ireland, Bosnia-Herzegovina, Northern Ireland, Denmark, Czech Republic, Turkey
League C:
Hungary, Romania, Scotland, Slovenia, Greece, Serbia, Albania, Norway, Montenegro, Israel, Bulgaria, Finland, Cyprus, Estonia, Lithuania
League D:
Azerbaijan, Macedonia, Belarus, Georgia, Armenia, Latvia, Faroe Islands, Luxembourg, Kazakhstan, Moldova, Liechtenstein, Malta, Andorra, Kosovo, San Marino, Gibraltar