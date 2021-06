Coronavirus: UAE urged to embrace virtual Eid celebrations to avoid spreading Covid-19 virus

na20 FEB Covid-19 signs Shop signs in Dubai give instructions to help prevent the spread of Covid-19. Chris Whiteoak / The National (Chris Whiteoak)

Do not gather with people outside of your household to celebrate Eid Al Fitr, said Dr Saif Al Dhaheri, official spokesman of the National Crisis and Emergency Management Authority (NCEMA).

Instead, congratulations should be shared online.

NCEMA's Covid-19 briefing on Tuesday continued to urge residents to take precautionary measures and avoid social gatherings, and reiterated that food should not be exchanged among friends and neighbours.

Dr Saif Al Dhaheri urged residents to celebrate Eid Al Fitr online. Wam

It was also advised to continue wearing masks and implement physical distancing while sitting with the elderly and people with chronic illnesses.

Dr Al Dhaheri stressed the importance of taking the vaccine, stating it is the responsibility of the individual to protect the community.

"The number of tests have reached 54 million and this is an achievement for the UAE. The UAE works day after day affirming that it is a global example in successfully managing this crisis," he said.

The UAE recorded 1,699 Covid-19 cases on Tuesday, bringing its total to 527,266.

The number of new cases is the lowest since January 3, when 1,501 were reported.

#NCEMA: We recommend conducting Eid greetings through electronic communication channels, and not to exchange gifts and food among neighbors.

#TogetherWeRecover — NCEMA UAE (@NCEMAUAE) May 4, 2021

Another 1,686 people beat the virus, taking the recovery tally to 507,706.

The death toll now stands at 1,598, following two more fatalities during the 24-hour reporting period.

Authorities have deployed a widespread testing regimen, strict safety measures and one of the world's fastest vaccination drives to curb the pandemic.

Because of this, cases have dropped significantly after reaching close to 4,000 a day in January.

The UAE has administered 10.6 million vaccine doses – which represents a rate of 107.85 doses per 100 people.

Authorities called on the public to ensure they are vaccinated to support the country's fight against the virus.

Elsewhere, a fourth UAE aircraft loaded with Covid-19 vaccines has arrived in Syria's capital Damascus, state news agency Wam reported.

The shipment was dispatched by the Emirates Red Crescent, in co-ordination with the Syrian Red Crescent Association, to assist the country's health sector in curbing the pandemic.

It also aims to protect frontline workers in Syria, along with people suffering from chronic diseases and those displaced in camps.

Previous shipments of the vaccine were sent to the country before Ramadan.

Syria has been suffering from more than 10 years of conflict and is also dealing with the pandemic.

The aid is part of the UAE's global response to the coronavirus, which has seen the country send aid shipments to scores of countries around the world.

UAE SQUAD Goalkeepers: Ali Khaseif, Fahad Al Dhanhani, Mohammed Al Shamsi, Adel Al Hosani Defenders: Bandar Al Ahbabi, Shaheen Abdulrahman, Walid Abbas, Mahmoud Khamis, Mohammed Barghash, Khalifa Al Hammadi, Hassan Al Mahrami, Yousef Jaber, Salem Rashid, Mohammed Al Attas, Alhassan Saleh Midfielders: Ali Salmeen, Abdullah Ramadan, Abdullah Al Naqbi, Majed Hassan, Yahya Nader, Ahmed Barman, Abdullah Hamad, Khalfan Mubarak, Khalil Al Hammadi, Tahnoun Al Zaabi, Harib Abdallah, Mohammed Jumah, Yahya Al Ghassani Forwards: Fabio De Lima, Caio Canedo, Ali Saleh, Ali Mabkhout, Sebastian Tagliabue, Zayed Al Ameri

UAE SQUAD Goalkeepers: Ali Khaseif, Fahad Al Dhanhani, Mohammed Al Shamsi, Adel Al Hosani Defenders: Bandar Al Ahbabi, Shaheen Abdulrahman, Walid Abbas, Mahmoud Khamis, Mohammed Barghash, Khalifa Al Hammadi, Hassan Al Mahrami, Yousef Jaber, Salem Rashid, Mohammed Al Attas, Alhassan Saleh Midfielders: Ali Salmeen, Abdullah Ramadan, Abdullah Al Naqbi, Majed Hassan, Yahya Nader, Ahmed Barman, Abdullah Hamad, Khalfan Mubarak, Khalil Al Hammadi, Tahnoun Al Zaabi, Harib Abdallah, Mohammed Jumah, Yahya Al Ghassani Forwards: Fabio De Lima, Caio Canedo, Ali Saleh, Ali Mabkhout, Sebastian Tagliabue, Zayed Al Ameri

UAE SQUAD Goalkeepers: Ali Khaseif, Fahad Al Dhanhani, Mohammed Al Shamsi, Adel Al Hosani Defenders: Bandar Al Ahbabi, Shaheen Abdulrahman, Walid Abbas, Mahmoud Khamis, Mohammed Barghash, Khalifa Al Hammadi, Hassan Al Mahrami, Yousef Jaber, Salem Rashid, Mohammed Al Attas, Alhassan Saleh Midfielders: Ali Salmeen, Abdullah Ramadan, Abdullah Al Naqbi, Majed Hassan, Yahya Nader, Ahmed Barman, Abdullah Hamad, Khalfan Mubarak, Khalil Al Hammadi, Tahnoun Al Zaabi, Harib Abdallah, Mohammed Jumah, Yahya Al Ghassani Forwards: Fabio De Lima, Caio Canedo, Ali Saleh, Ali Mabkhout, Sebastian Tagliabue, Zayed Al Ameri

UAE SQUAD Goalkeepers: Ali Khaseif, Fahad Al Dhanhani, Mohammed Al Shamsi, Adel Al Hosani Defenders: Bandar Al Ahbabi, Shaheen Abdulrahman, Walid Abbas, Mahmoud Khamis, Mohammed Barghash, Khalifa Al Hammadi, Hassan Al Mahrami, Yousef Jaber, Salem Rashid, Mohammed Al Attas, Alhassan Saleh Midfielders: Ali Salmeen, Abdullah Ramadan, Abdullah Al Naqbi, Majed Hassan, Yahya Nader, Ahmed Barman, Abdullah Hamad, Khalfan Mubarak, Khalil Al Hammadi, Tahnoun Al Zaabi, Harib Abdallah, Mohammed Jumah, Yahya Al Ghassani Forwards: Fabio De Lima, Caio Canedo, Ali Saleh, Ali Mabkhout, Sebastian Tagliabue, Zayed Al Ameri

UAE SQUAD Goalkeepers: Ali Khaseif, Fahad Al Dhanhani, Mohammed Al Shamsi, Adel Al Hosani Defenders: Bandar Al Ahbabi, Shaheen Abdulrahman, Walid Abbas, Mahmoud Khamis, Mohammed Barghash, Khalifa Al Hammadi, Hassan Al Mahrami, Yousef Jaber, Salem Rashid, Mohammed Al Attas, Alhassan Saleh Midfielders: Ali Salmeen, Abdullah Ramadan, Abdullah Al Naqbi, Majed Hassan, Yahya Nader, Ahmed Barman, Abdullah Hamad, Khalfan Mubarak, Khalil Al Hammadi, Tahnoun Al Zaabi, Harib Abdallah, Mohammed Jumah, Yahya Al Ghassani Forwards: Fabio De Lima, Caio Canedo, Ali Saleh, Ali Mabkhout, Sebastian Tagliabue, Zayed Al Ameri

UAE SQUAD Goalkeepers: Ali Khaseif, Fahad Al Dhanhani, Mohammed Al Shamsi, Adel Al Hosani Defenders: Bandar Al Ahbabi, Shaheen Abdulrahman, Walid Abbas, Mahmoud Khamis, Mohammed Barghash, Khalifa Al Hammadi, Hassan Al Mahrami, Yousef Jaber, Salem Rashid, Mohammed Al Attas, Alhassan Saleh Midfielders: Ali Salmeen, Abdullah Ramadan, Abdullah Al Naqbi, Majed Hassan, Yahya Nader, Ahmed Barman, Abdullah Hamad, Khalfan Mubarak, Khalil Al Hammadi, Tahnoun Al Zaabi, Harib Abdallah, Mohammed Jumah, Yahya Al Ghassani Forwards: Fabio De Lima, Caio Canedo, Ali Saleh, Ali Mabkhout, Sebastian Tagliabue, Zayed Al Ameri

UAE SQUAD Goalkeepers: Ali Khaseif, Fahad Al Dhanhani, Mohammed Al Shamsi, Adel Al Hosani Defenders: Bandar Al Ahbabi, Shaheen Abdulrahman, Walid Abbas, Mahmoud Khamis, Mohammed Barghash, Khalifa Al Hammadi, Hassan Al Mahrami, Yousef Jaber, Salem Rashid, Mohammed Al Attas, Alhassan Saleh Midfielders: Ali Salmeen, Abdullah Ramadan, Abdullah Al Naqbi, Majed Hassan, Yahya Nader, Ahmed Barman, Abdullah Hamad, Khalfan Mubarak, Khalil Al Hammadi, Tahnoun Al Zaabi, Harib Abdallah, Mohammed Jumah, Yahya Al Ghassani Forwards: Fabio De Lima, Caio Canedo, Ali Saleh, Ali Mabkhout, Sebastian Tagliabue, Zayed Al Ameri

UAE SQUAD Goalkeepers: Ali Khaseif, Fahad Al Dhanhani, Mohammed Al Shamsi, Adel Al Hosani Defenders: Bandar Al Ahbabi, Shaheen Abdulrahman, Walid Abbas, Mahmoud Khamis, Mohammed Barghash, Khalifa Al Hammadi, Hassan Al Mahrami, Yousef Jaber, Salem Rashid, Mohammed Al Attas, Alhassan Saleh Midfielders: Ali Salmeen, Abdullah Ramadan, Abdullah Al Naqbi, Majed Hassan, Yahya Nader, Ahmed Barman, Abdullah Hamad, Khalfan Mubarak, Khalil Al Hammadi, Tahnoun Al Zaabi, Harib Abdallah, Mohammed Jumah, Yahya Al Ghassani Forwards: Fabio De Lima, Caio Canedo, Ali Saleh, Ali Mabkhout, Sebastian Tagliabue, Zayed Al Ameri

UAE SQUAD Goalkeepers: Ali Khaseif, Fahad Al Dhanhani, Mohammed Al Shamsi, Adel Al Hosani Defenders: Bandar Al Ahbabi, Shaheen Abdulrahman, Walid Abbas, Mahmoud Khamis, Mohammed Barghash, Khalifa Al Hammadi, Hassan Al Mahrami, Yousef Jaber, Salem Rashid, Mohammed Al Attas, Alhassan Saleh Midfielders: Ali Salmeen, Abdullah Ramadan, Abdullah Al Naqbi, Majed Hassan, Yahya Nader, Ahmed Barman, Abdullah Hamad, Khalfan Mubarak, Khalil Al Hammadi, Tahnoun Al Zaabi, Harib Abdallah, Mohammed Jumah, Yahya Al Ghassani Forwards: Fabio De Lima, Caio Canedo, Ali Saleh, Ali Mabkhout, Sebastian Tagliabue, Zayed Al Ameri

UAE SQUAD Goalkeepers: Ali Khaseif, Fahad Al Dhanhani, Mohammed Al Shamsi, Adel Al Hosani Defenders: Bandar Al Ahbabi, Shaheen Abdulrahman, Walid Abbas, Mahmoud Khamis, Mohammed Barghash, Khalifa Al Hammadi, Hassan Al Mahrami, Yousef Jaber, Salem Rashid, Mohammed Al Attas, Alhassan Saleh Midfielders: Ali Salmeen, Abdullah Ramadan, Abdullah Al Naqbi, Majed Hassan, Yahya Nader, Ahmed Barman, Abdullah Hamad, Khalfan Mubarak, Khalil Al Hammadi, Tahnoun Al Zaabi, Harib Abdallah, Mohammed Jumah, Yahya Al Ghassani Forwards: Fabio De Lima, Caio Canedo, Ali Saleh, Ali Mabkhout, Sebastian Tagliabue, Zayed Al Ameri

UAE SQUAD Goalkeepers: Ali Khaseif, Fahad Al Dhanhani, Mohammed Al Shamsi, Adel Al Hosani Defenders: Bandar Al Ahbabi, Shaheen Abdulrahman, Walid Abbas, Mahmoud Khamis, Mohammed Barghash, Khalifa Al Hammadi, Hassan Al Mahrami, Yousef Jaber, Salem Rashid, Mohammed Al Attas, Alhassan Saleh Midfielders: Ali Salmeen, Abdullah Ramadan, Abdullah Al Naqbi, Majed Hassan, Yahya Nader, Ahmed Barman, Abdullah Hamad, Khalfan Mubarak, Khalil Al Hammadi, Tahnoun Al Zaabi, Harib Abdallah, Mohammed Jumah, Yahya Al Ghassani Forwards: Fabio De Lima, Caio Canedo, Ali Saleh, Ali Mabkhout, Sebastian Tagliabue, Zayed Al Ameri

UAE SQUAD Goalkeepers: Ali Khaseif, Fahad Al Dhanhani, Mohammed Al Shamsi, Adel Al Hosani Defenders: Bandar Al Ahbabi, Shaheen Abdulrahman, Walid Abbas, Mahmoud Khamis, Mohammed Barghash, Khalifa Al Hammadi, Hassan Al Mahrami, Yousef Jaber, Salem Rashid, Mohammed Al Attas, Alhassan Saleh Midfielders: Ali Salmeen, Abdullah Ramadan, Abdullah Al Naqbi, Majed Hassan, Yahya Nader, Ahmed Barman, Abdullah Hamad, Khalfan Mubarak, Khalil Al Hammadi, Tahnoun Al Zaabi, Harib Abdallah, Mohammed Jumah, Yahya Al Ghassani Forwards: Fabio De Lima, Caio Canedo, Ali Saleh, Ali Mabkhout, Sebastian Tagliabue, Zayed Al Ameri

UAE SQUAD Goalkeepers: Ali Khaseif, Fahad Al Dhanhani, Mohammed Al Shamsi, Adel Al Hosani Defenders: Bandar Al Ahbabi, Shaheen Abdulrahman, Walid Abbas, Mahmoud Khamis, Mohammed Barghash, Khalifa Al Hammadi, Hassan Al Mahrami, Yousef Jaber, Salem Rashid, Mohammed Al Attas, Alhassan Saleh Midfielders: Ali Salmeen, Abdullah Ramadan, Abdullah Al Naqbi, Majed Hassan, Yahya Nader, Ahmed Barman, Abdullah Hamad, Khalfan Mubarak, Khalil Al Hammadi, Tahnoun Al Zaabi, Harib Abdallah, Mohammed Jumah, Yahya Al Ghassani Forwards: Fabio De Lima, Caio Canedo, Ali Saleh, Ali Mabkhout, Sebastian Tagliabue, Zayed Al Ameri

UAE SQUAD Goalkeepers: Ali Khaseif, Fahad Al Dhanhani, Mohammed Al Shamsi, Adel Al Hosani Defenders: Bandar Al Ahbabi, Shaheen Abdulrahman, Walid Abbas, Mahmoud Khamis, Mohammed Barghash, Khalifa Al Hammadi, Hassan Al Mahrami, Yousef Jaber, Salem Rashid, Mohammed Al Attas, Alhassan Saleh Midfielders: Ali Salmeen, Abdullah Ramadan, Abdullah Al Naqbi, Majed Hassan, Yahya Nader, Ahmed Barman, Abdullah Hamad, Khalfan Mubarak, Khalil Al Hammadi, Tahnoun Al Zaabi, Harib Abdallah, Mohammed Jumah, Yahya Al Ghassani Forwards: Fabio De Lima, Caio Canedo, Ali Saleh, Ali Mabkhout, Sebastian Tagliabue, Zayed Al Ameri

UAE SQUAD Goalkeepers: Ali Khaseif, Fahad Al Dhanhani, Mohammed Al Shamsi, Adel Al Hosani Defenders: Bandar Al Ahbabi, Shaheen Abdulrahman, Walid Abbas, Mahmoud Khamis, Mohammed Barghash, Khalifa Al Hammadi, Hassan Al Mahrami, Yousef Jaber, Salem Rashid, Mohammed Al Attas, Alhassan Saleh Midfielders: Ali Salmeen, Abdullah Ramadan, Abdullah Al Naqbi, Majed Hassan, Yahya Nader, Ahmed Barman, Abdullah Hamad, Khalfan Mubarak, Khalil Al Hammadi, Tahnoun Al Zaabi, Harib Abdallah, Mohammed Jumah, Yahya Al Ghassani Forwards: Fabio De Lima, Caio Canedo, Ali Saleh, Ali Mabkhout, Sebastian Tagliabue, Zayed Al Ameri

UAE SQUAD Goalkeepers: Ali Khaseif, Fahad Al Dhanhani, Mohammed Al Shamsi, Adel Al Hosani Defenders: Bandar Al Ahbabi, Shaheen Abdulrahman, Walid Abbas, Mahmoud Khamis, Mohammed Barghash, Khalifa Al Hammadi, Hassan Al Mahrami, Yousef Jaber, Salem Rashid, Mohammed Al Attas, Alhassan Saleh Midfielders: Ali Salmeen, Abdullah Ramadan, Abdullah Al Naqbi, Majed Hassan, Yahya Nader, Ahmed Barman, Abdullah Hamad, Khalfan Mubarak, Khalil Al Hammadi, Tahnoun Al Zaabi, Harib Abdallah, Mohammed Jumah, Yahya Al Ghassani Forwards: Fabio De Lima, Caio Canedo, Ali Saleh, Ali Mabkhout, Sebastian Tagliabue, Zayed Al Ameri

T20 SQUADS Australia: Aaron Finch (c), Mitchell Marsh, Alex Carey, Ashton Agar, Nathan Coulter-Nile, Chris Lynn, Nathan Lyon, Glenn Maxwell, Ben McDermott, D’Arcy Short, Billy Stanlake, Mitchell Starc, Andrew Tye, Adam Zampa. Pakistan: Sarfraz Ahmed (c), Fakhar Zaman, Mohammad Hafeez, Sahibzada Farhan, Babar Azam, Shoaib Malik, Asif Ali, Hussain Talat, Shadab Khan, Shaheen Shah Afridi, Usman Khan Shinwari, Hassan Ali, Imad Wasim, Waqas Maqsood, Faheem Ashraf.

T20 SQUADS Australia: Aaron Finch (c), Mitchell Marsh, Alex Carey, Ashton Agar, Nathan Coulter-Nile, Chris Lynn, Nathan Lyon, Glenn Maxwell, Ben McDermott, D’Arcy Short, Billy Stanlake, Mitchell Starc, Andrew Tye, Adam Zampa. Pakistan: Sarfraz Ahmed (c), Fakhar Zaman, Mohammad Hafeez, Sahibzada Farhan, Babar Azam, Shoaib Malik, Asif Ali, Hussain Talat, Shadab Khan, Shaheen Shah Afridi, Usman Khan Shinwari, Hassan Ali, Imad Wasim, Waqas Maqsood, Faheem Ashraf.

T20 SQUADS Australia: Aaron Finch (c), Mitchell Marsh, Alex Carey, Ashton Agar, Nathan Coulter-Nile, Chris Lynn, Nathan Lyon, Glenn Maxwell, Ben McDermott, D’Arcy Short, Billy Stanlake, Mitchell Starc, Andrew Tye, Adam Zampa. Pakistan: Sarfraz Ahmed (c), Fakhar Zaman, Mohammad Hafeez, Sahibzada Farhan, Babar Azam, Shoaib Malik, Asif Ali, Hussain Talat, Shadab Khan, Shaheen Shah Afridi, Usman Khan Shinwari, Hassan Ali, Imad Wasim, Waqas Maqsood, Faheem Ashraf.

T20 SQUADS Australia: Aaron Finch (c), Mitchell Marsh, Alex Carey, Ashton Agar, Nathan Coulter-Nile, Chris Lynn, Nathan Lyon, Glenn Maxwell, Ben McDermott, D’Arcy Short, Billy Stanlake, Mitchell Starc, Andrew Tye, Adam Zampa. Pakistan: Sarfraz Ahmed (c), Fakhar Zaman, Mohammad Hafeez, Sahibzada Farhan, Babar Azam, Shoaib Malik, Asif Ali, Hussain Talat, Shadab Khan, Shaheen Shah Afridi, Usman Khan Shinwari, Hassan Ali, Imad Wasim, Waqas Maqsood, Faheem Ashraf.

T20 SQUADS Australia: Aaron Finch (c), Mitchell Marsh, Alex Carey, Ashton Agar, Nathan Coulter-Nile, Chris Lynn, Nathan Lyon, Glenn Maxwell, Ben McDermott, D’Arcy Short, Billy Stanlake, Mitchell Starc, Andrew Tye, Adam Zampa. Pakistan: Sarfraz Ahmed (c), Fakhar Zaman, Mohammad Hafeez, Sahibzada Farhan, Babar Azam, Shoaib Malik, Asif Ali, Hussain Talat, Shadab Khan, Shaheen Shah Afridi, Usman Khan Shinwari, Hassan Ali, Imad Wasim, Waqas Maqsood, Faheem Ashraf.

T20 SQUADS Australia: Aaron Finch (c), Mitchell Marsh, Alex Carey, Ashton Agar, Nathan Coulter-Nile, Chris Lynn, Nathan Lyon, Glenn Maxwell, Ben McDermott, D’Arcy Short, Billy Stanlake, Mitchell Starc, Andrew Tye, Adam Zampa. Pakistan: Sarfraz Ahmed (c), Fakhar Zaman, Mohammad Hafeez, Sahibzada Farhan, Babar Azam, Shoaib Malik, Asif Ali, Hussain Talat, Shadab Khan, Shaheen Shah Afridi, Usman Khan Shinwari, Hassan Ali, Imad Wasim, Waqas Maqsood, Faheem Ashraf.

T20 SQUADS Australia: Aaron Finch (c), Mitchell Marsh, Alex Carey, Ashton Agar, Nathan Coulter-Nile, Chris Lynn, Nathan Lyon, Glenn Maxwell, Ben McDermott, D’Arcy Short, Billy Stanlake, Mitchell Starc, Andrew Tye, Adam Zampa. Pakistan: Sarfraz Ahmed (c), Fakhar Zaman, Mohammad Hafeez, Sahibzada Farhan, Babar Azam, Shoaib Malik, Asif Ali, Hussain Talat, Shadab Khan, Shaheen Shah Afridi, Usman Khan Shinwari, Hassan Ali, Imad Wasim, Waqas Maqsood, Faheem Ashraf.

T20 SQUADS Australia: Aaron Finch (c), Mitchell Marsh, Alex Carey, Ashton Agar, Nathan Coulter-Nile, Chris Lynn, Nathan Lyon, Glenn Maxwell, Ben McDermott, D’Arcy Short, Billy Stanlake, Mitchell Starc, Andrew Tye, Adam Zampa. Pakistan: Sarfraz Ahmed (c), Fakhar Zaman, Mohammad Hafeez, Sahibzada Farhan, Babar Azam, Shoaib Malik, Asif Ali, Hussain Talat, Shadab Khan, Shaheen Shah Afridi, Usman Khan Shinwari, Hassan Ali, Imad Wasim, Waqas Maqsood, Faheem Ashraf.

T20 SQUADS Australia: Aaron Finch (c), Mitchell Marsh, Alex Carey, Ashton Agar, Nathan Coulter-Nile, Chris Lynn, Nathan Lyon, Glenn Maxwell, Ben McDermott, D’Arcy Short, Billy Stanlake, Mitchell Starc, Andrew Tye, Adam Zampa. Pakistan: Sarfraz Ahmed (c), Fakhar Zaman, Mohammad Hafeez, Sahibzada Farhan, Babar Azam, Shoaib Malik, Asif Ali, Hussain Talat, Shadab Khan, Shaheen Shah Afridi, Usman Khan Shinwari, Hassan Ali, Imad Wasim, Waqas Maqsood, Faheem Ashraf.

T20 SQUADS Australia: Aaron Finch (c), Mitchell Marsh, Alex Carey, Ashton Agar, Nathan Coulter-Nile, Chris Lynn, Nathan Lyon, Glenn Maxwell, Ben McDermott, D’Arcy Short, Billy Stanlake, Mitchell Starc, Andrew Tye, Adam Zampa. Pakistan: Sarfraz Ahmed (c), Fakhar Zaman, Mohammad Hafeez, Sahibzada Farhan, Babar Azam, Shoaib Malik, Asif Ali, Hussain Talat, Shadab Khan, Shaheen Shah Afridi, Usman Khan Shinwari, Hassan Ali, Imad Wasim, Waqas Maqsood, Faheem Ashraf.

T20 SQUADS Australia: Aaron Finch (c), Mitchell Marsh, Alex Carey, Ashton Agar, Nathan Coulter-Nile, Chris Lynn, Nathan Lyon, Glenn Maxwell, Ben McDermott, D’Arcy Short, Billy Stanlake, Mitchell Starc, Andrew Tye, Adam Zampa. Pakistan: Sarfraz Ahmed (c), Fakhar Zaman, Mohammad Hafeez, Sahibzada Farhan, Babar Azam, Shoaib Malik, Asif Ali, Hussain Talat, Shadab Khan, Shaheen Shah Afridi, Usman Khan Shinwari, Hassan Ali, Imad Wasim, Waqas Maqsood, Faheem Ashraf.

T20 SQUADS Australia: Aaron Finch (c), Mitchell Marsh, Alex Carey, Ashton Agar, Nathan Coulter-Nile, Chris Lynn, Nathan Lyon, Glenn Maxwell, Ben McDermott, D’Arcy Short, Billy Stanlake, Mitchell Starc, Andrew Tye, Adam Zampa. Pakistan: Sarfraz Ahmed (c), Fakhar Zaman, Mohammad Hafeez, Sahibzada Farhan, Babar Azam, Shoaib Malik, Asif Ali, Hussain Talat, Shadab Khan, Shaheen Shah Afridi, Usman Khan Shinwari, Hassan Ali, Imad Wasim, Waqas Maqsood, Faheem Ashraf.

T20 SQUADS Australia: Aaron Finch (c), Mitchell Marsh, Alex Carey, Ashton Agar, Nathan Coulter-Nile, Chris Lynn, Nathan Lyon, Glenn Maxwell, Ben McDermott, D’Arcy Short, Billy Stanlake, Mitchell Starc, Andrew Tye, Adam Zampa. Pakistan: Sarfraz Ahmed (c), Fakhar Zaman, Mohammad Hafeez, Sahibzada Farhan, Babar Azam, Shoaib Malik, Asif Ali, Hussain Talat, Shadab Khan, Shaheen Shah Afridi, Usman Khan Shinwari, Hassan Ali, Imad Wasim, Waqas Maqsood, Faheem Ashraf.

T20 SQUADS Australia: Aaron Finch (c), Mitchell Marsh, Alex Carey, Ashton Agar, Nathan Coulter-Nile, Chris Lynn, Nathan Lyon, Glenn Maxwell, Ben McDermott, D’Arcy Short, Billy Stanlake, Mitchell Starc, Andrew Tye, Adam Zampa. Pakistan: Sarfraz Ahmed (c), Fakhar Zaman, Mohammad Hafeez, Sahibzada Farhan, Babar Azam, Shoaib Malik, Asif Ali, Hussain Talat, Shadab Khan, Shaheen Shah Afridi, Usman Khan Shinwari, Hassan Ali, Imad Wasim, Waqas Maqsood, Faheem Ashraf.

T20 SQUADS Australia: Aaron Finch (c), Mitchell Marsh, Alex Carey, Ashton Agar, Nathan Coulter-Nile, Chris Lynn, Nathan Lyon, Glenn Maxwell, Ben McDermott, D’Arcy Short, Billy Stanlake, Mitchell Starc, Andrew Tye, Adam Zampa. Pakistan: Sarfraz Ahmed (c), Fakhar Zaman, Mohammad Hafeez, Sahibzada Farhan, Babar Azam, Shoaib Malik, Asif Ali, Hussain Talat, Shadab Khan, Shaheen Shah Afridi, Usman Khan Shinwari, Hassan Ali, Imad Wasim, Waqas Maqsood, Faheem Ashraf.