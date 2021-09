UAE weather: fair, cloudy and hazy with slowly easing temperatures

Dubai is expected to reach 40°C on Friday. Jeffrey E Biteng / The National

The weather will be mainly fair but hazy at times, with clouds appearing to the east that may be bring some rain.

Temperature will decrease slightly, especially over the coast.

It will be humid by night and into Saturday morning over some coastal and internal areas, with a chance of fog or mist. Winds will be light to moderate, freshening at times.

Conditions will be slight in the Arabian Gulf and in the Sea of Oman.

UAE v Gibraltar What: International friendly When: 7pm kick off Where: Rugby Park, Dubai Sports City Admission: Free Online: The match will be broadcast live on Dubai Exiles’ Facebook page UAE squad: Lucas Waddington (Dubai Exiles), Gio Fourie (Exiles), Craig Nutt (Abu Dhabi Harlequins), Phil Brady (Harlequins), Daniel Perry (Dubai Hurricanes), Esekaia Dranibota (Harlequins), Matt Mills (Exiles), Jaen Botes (Exiles), Kristian Stinson (Exiles), Murray Reason (Abu Dhabi Saracens), Dave Knight (Hurricanes), Ross Samson (Jebel Ali Dragons), DuRandt Gerber (Exiles), Saki Naisau (Dragons), Andrew Powell (Hurricanes), Emosi Vacanau (Harlequins), Niko Volavola (Dragons), Matt Richards (Dragons), Luke Stevenson (Harlequins), Josh Ives (Dubai Sports City Eagles), Sean Stevens (Saracens), Thinus Steyn (Exiles)

UAE v Gibraltar What: International friendly When: 7pm kick off Where: Rugby Park, Dubai Sports City Admission: Free Online: The match will be broadcast live on Dubai Exiles’ Facebook page UAE squad: Lucas Waddington (Dubai Exiles), Gio Fourie (Exiles), Craig Nutt (Abu Dhabi Harlequins), Phil Brady (Harlequins), Daniel Perry (Dubai Hurricanes), Esekaia Dranibota (Harlequins), Matt Mills (Exiles), Jaen Botes (Exiles), Kristian Stinson (Exiles), Murray Reason (Abu Dhabi Saracens), Dave Knight (Hurricanes), Ross Samson (Jebel Ali Dragons), DuRandt Gerber (Exiles), Saki Naisau (Dragons), Andrew Powell (Hurricanes), Emosi Vacanau (Harlequins), Niko Volavola (Dragons), Matt Richards (Dragons), Luke Stevenson (Harlequins), Josh Ives (Dubai Sports City Eagles), Sean Stevens (Saracens), Thinus Steyn (Exiles)

UAE v Gibraltar What: International friendly When: 7pm kick off Where: Rugby Park, Dubai Sports City Admission: Free Online: The match will be broadcast live on Dubai Exiles’ Facebook page UAE squad: Lucas Waddington (Dubai Exiles), Gio Fourie (Exiles), Craig Nutt (Abu Dhabi Harlequins), Phil Brady (Harlequins), Daniel Perry (Dubai Hurricanes), Esekaia Dranibota (Harlequins), Matt Mills (Exiles), Jaen Botes (Exiles), Kristian Stinson (Exiles), Murray Reason (Abu Dhabi Saracens), Dave Knight (Hurricanes), Ross Samson (Jebel Ali Dragons), DuRandt Gerber (Exiles), Saki Naisau (Dragons), Andrew Powell (Hurricanes), Emosi Vacanau (Harlequins), Niko Volavola (Dragons), Matt Richards (Dragons), Luke Stevenson (Harlequins), Josh Ives (Dubai Sports City Eagles), Sean Stevens (Saracens), Thinus Steyn (Exiles)

UAE v Gibraltar What: International friendly When: 7pm kick off Where: Rugby Park, Dubai Sports City Admission: Free Online: The match will be broadcast live on Dubai Exiles’ Facebook page UAE squad: Lucas Waddington (Dubai Exiles), Gio Fourie (Exiles), Craig Nutt (Abu Dhabi Harlequins), Phil Brady (Harlequins), Daniel Perry (Dubai Hurricanes), Esekaia Dranibota (Harlequins), Matt Mills (Exiles), Jaen Botes (Exiles), Kristian Stinson (Exiles), Murray Reason (Abu Dhabi Saracens), Dave Knight (Hurricanes), Ross Samson (Jebel Ali Dragons), DuRandt Gerber (Exiles), Saki Naisau (Dragons), Andrew Powell (Hurricanes), Emosi Vacanau (Harlequins), Niko Volavola (Dragons), Matt Richards (Dragons), Luke Stevenson (Harlequins), Josh Ives (Dubai Sports City Eagles), Sean Stevens (Saracens), Thinus Steyn (Exiles)

UAE v Gibraltar What: International friendly When: 7pm kick off Where: Rugby Park, Dubai Sports City Admission: Free Online: The match will be broadcast live on Dubai Exiles’ Facebook page UAE squad: Lucas Waddington (Dubai Exiles), Gio Fourie (Exiles), Craig Nutt (Abu Dhabi Harlequins), Phil Brady (Harlequins), Daniel Perry (Dubai Hurricanes), Esekaia Dranibota (Harlequins), Matt Mills (Exiles), Jaen Botes (Exiles), Kristian Stinson (Exiles), Murray Reason (Abu Dhabi Saracens), Dave Knight (Hurricanes), Ross Samson (Jebel Ali Dragons), DuRandt Gerber (Exiles), Saki Naisau (Dragons), Andrew Powell (Hurricanes), Emosi Vacanau (Harlequins), Niko Volavola (Dragons), Matt Richards (Dragons), Luke Stevenson (Harlequins), Josh Ives (Dubai Sports City Eagles), Sean Stevens (Saracens), Thinus Steyn (Exiles)

UAE v Gibraltar What: International friendly When: 7pm kick off Where: Rugby Park, Dubai Sports City Admission: Free Online: The match will be broadcast live on Dubai Exiles’ Facebook page UAE squad: Lucas Waddington (Dubai Exiles), Gio Fourie (Exiles), Craig Nutt (Abu Dhabi Harlequins), Phil Brady (Harlequins), Daniel Perry (Dubai Hurricanes), Esekaia Dranibota (Harlequins), Matt Mills (Exiles), Jaen Botes (Exiles), Kristian Stinson (Exiles), Murray Reason (Abu Dhabi Saracens), Dave Knight (Hurricanes), Ross Samson (Jebel Ali Dragons), DuRandt Gerber (Exiles), Saki Naisau (Dragons), Andrew Powell (Hurricanes), Emosi Vacanau (Harlequins), Niko Volavola (Dragons), Matt Richards (Dragons), Luke Stevenson (Harlequins), Josh Ives (Dubai Sports City Eagles), Sean Stevens (Saracens), Thinus Steyn (Exiles)

UAE v Gibraltar What: International friendly When: 7pm kick off Where: Rugby Park, Dubai Sports City Admission: Free Online: The match will be broadcast live on Dubai Exiles’ Facebook page UAE squad: Lucas Waddington (Dubai Exiles), Gio Fourie (Exiles), Craig Nutt (Abu Dhabi Harlequins), Phil Brady (Harlequins), Daniel Perry (Dubai Hurricanes), Esekaia Dranibota (Harlequins), Matt Mills (Exiles), Jaen Botes (Exiles), Kristian Stinson (Exiles), Murray Reason (Abu Dhabi Saracens), Dave Knight (Hurricanes), Ross Samson (Jebel Ali Dragons), DuRandt Gerber (Exiles), Saki Naisau (Dragons), Andrew Powell (Hurricanes), Emosi Vacanau (Harlequins), Niko Volavola (Dragons), Matt Richards (Dragons), Luke Stevenson (Harlequins), Josh Ives (Dubai Sports City Eagles), Sean Stevens (Saracens), Thinus Steyn (Exiles)

UAE v Gibraltar What: International friendly When: 7pm kick off Where: Rugby Park, Dubai Sports City Admission: Free Online: The match will be broadcast live on Dubai Exiles’ Facebook page UAE squad: Lucas Waddington (Dubai Exiles), Gio Fourie (Exiles), Craig Nutt (Abu Dhabi Harlequins), Phil Brady (Harlequins), Daniel Perry (Dubai Hurricanes), Esekaia Dranibota (Harlequins), Matt Mills (Exiles), Jaen Botes (Exiles), Kristian Stinson (Exiles), Murray Reason (Abu Dhabi Saracens), Dave Knight (Hurricanes), Ross Samson (Jebel Ali Dragons), DuRandt Gerber (Exiles), Saki Naisau (Dragons), Andrew Powell (Hurricanes), Emosi Vacanau (Harlequins), Niko Volavola (Dragons), Matt Richards (Dragons), Luke Stevenson (Harlequins), Josh Ives (Dubai Sports City Eagles), Sean Stevens (Saracens), Thinus Steyn (Exiles)

UAE v Gibraltar What: International friendly When: 7pm kick off Where: Rugby Park, Dubai Sports City Admission: Free Online: The match will be broadcast live on Dubai Exiles’ Facebook page UAE squad: Lucas Waddington (Dubai Exiles), Gio Fourie (Exiles), Craig Nutt (Abu Dhabi Harlequins), Phil Brady (Harlequins), Daniel Perry (Dubai Hurricanes), Esekaia Dranibota (Harlequins), Matt Mills (Exiles), Jaen Botes (Exiles), Kristian Stinson (Exiles), Murray Reason (Abu Dhabi Saracens), Dave Knight (Hurricanes), Ross Samson (Jebel Ali Dragons), DuRandt Gerber (Exiles), Saki Naisau (Dragons), Andrew Powell (Hurricanes), Emosi Vacanau (Harlequins), Niko Volavola (Dragons), Matt Richards (Dragons), Luke Stevenson (Harlequins), Josh Ives (Dubai Sports City Eagles), Sean Stevens (Saracens), Thinus Steyn (Exiles)

UAE v Gibraltar What: International friendly When: 7pm kick off Where: Rugby Park, Dubai Sports City Admission: Free Online: The match will be broadcast live on Dubai Exiles’ Facebook page UAE squad: Lucas Waddington (Dubai Exiles), Gio Fourie (Exiles), Craig Nutt (Abu Dhabi Harlequins), Phil Brady (Harlequins), Daniel Perry (Dubai Hurricanes), Esekaia Dranibota (Harlequins), Matt Mills (Exiles), Jaen Botes (Exiles), Kristian Stinson (Exiles), Murray Reason (Abu Dhabi Saracens), Dave Knight (Hurricanes), Ross Samson (Jebel Ali Dragons), DuRandt Gerber (Exiles), Saki Naisau (Dragons), Andrew Powell (Hurricanes), Emosi Vacanau (Harlequins), Niko Volavola (Dragons), Matt Richards (Dragons), Luke Stevenson (Harlequins), Josh Ives (Dubai Sports City Eagles), Sean Stevens (Saracens), Thinus Steyn (Exiles)

UAE v Gibraltar What: International friendly When: 7pm kick off Where: Rugby Park, Dubai Sports City Admission: Free Online: The match will be broadcast live on Dubai Exiles’ Facebook page UAE squad: Lucas Waddington (Dubai Exiles), Gio Fourie (Exiles), Craig Nutt (Abu Dhabi Harlequins), Phil Brady (Harlequins), Daniel Perry (Dubai Hurricanes), Esekaia Dranibota (Harlequins), Matt Mills (Exiles), Jaen Botes (Exiles), Kristian Stinson (Exiles), Murray Reason (Abu Dhabi Saracens), Dave Knight (Hurricanes), Ross Samson (Jebel Ali Dragons), DuRandt Gerber (Exiles), Saki Naisau (Dragons), Andrew Powell (Hurricanes), Emosi Vacanau (Harlequins), Niko Volavola (Dragons), Matt Richards (Dragons), Luke Stevenson (Harlequins), Josh Ives (Dubai Sports City Eagles), Sean Stevens (Saracens), Thinus Steyn (Exiles)

UAE v Gibraltar What: International friendly When: 7pm kick off Where: Rugby Park, Dubai Sports City Admission: Free Online: The match will be broadcast live on Dubai Exiles’ Facebook page UAE squad: Lucas Waddington (Dubai Exiles), Gio Fourie (Exiles), Craig Nutt (Abu Dhabi Harlequins), Phil Brady (Harlequins), Daniel Perry (Dubai Hurricanes), Esekaia Dranibota (Harlequins), Matt Mills (Exiles), Jaen Botes (Exiles), Kristian Stinson (Exiles), Murray Reason (Abu Dhabi Saracens), Dave Knight (Hurricanes), Ross Samson (Jebel Ali Dragons), DuRandt Gerber (Exiles), Saki Naisau (Dragons), Andrew Powell (Hurricanes), Emosi Vacanau (Harlequins), Niko Volavola (Dragons), Matt Richards (Dragons), Luke Stevenson (Harlequins), Josh Ives (Dubai Sports City Eagles), Sean Stevens (Saracens), Thinus Steyn (Exiles)

UAE v Gibraltar What: International friendly When: 7pm kick off Where: Rugby Park, Dubai Sports City Admission: Free Online: The match will be broadcast live on Dubai Exiles’ Facebook page UAE squad: Lucas Waddington (Dubai Exiles), Gio Fourie (Exiles), Craig Nutt (Abu Dhabi Harlequins), Phil Brady (Harlequins), Daniel Perry (Dubai Hurricanes), Esekaia Dranibota (Harlequins), Matt Mills (Exiles), Jaen Botes (Exiles), Kristian Stinson (Exiles), Murray Reason (Abu Dhabi Saracens), Dave Knight (Hurricanes), Ross Samson (Jebel Ali Dragons), DuRandt Gerber (Exiles), Saki Naisau (Dragons), Andrew Powell (Hurricanes), Emosi Vacanau (Harlequins), Niko Volavola (Dragons), Matt Richards (Dragons), Luke Stevenson (Harlequins), Josh Ives (Dubai Sports City Eagles), Sean Stevens (Saracens), Thinus Steyn (Exiles)

UAE v Gibraltar What: International friendly When: 7pm kick off Where: Rugby Park, Dubai Sports City Admission: Free Online: The match will be broadcast live on Dubai Exiles’ Facebook page UAE squad: Lucas Waddington (Dubai Exiles), Gio Fourie (Exiles), Craig Nutt (Abu Dhabi Harlequins), Phil Brady (Harlequins), Daniel Perry (Dubai Hurricanes), Esekaia Dranibota (Harlequins), Matt Mills (Exiles), Jaen Botes (Exiles), Kristian Stinson (Exiles), Murray Reason (Abu Dhabi Saracens), Dave Knight (Hurricanes), Ross Samson (Jebel Ali Dragons), DuRandt Gerber (Exiles), Saki Naisau (Dragons), Andrew Powell (Hurricanes), Emosi Vacanau (Harlequins), Niko Volavola (Dragons), Matt Richards (Dragons), Luke Stevenson (Harlequins), Josh Ives (Dubai Sports City Eagles), Sean Stevens (Saracens), Thinus Steyn (Exiles)

UAE v Gibraltar What: International friendly When: 7pm kick off Where: Rugby Park, Dubai Sports City Admission: Free Online: The match will be broadcast live on Dubai Exiles’ Facebook page UAE squad: Lucas Waddington (Dubai Exiles), Gio Fourie (Exiles), Craig Nutt (Abu Dhabi Harlequins), Phil Brady (Harlequins), Daniel Perry (Dubai Hurricanes), Esekaia Dranibota (Harlequins), Matt Mills (Exiles), Jaen Botes (Exiles), Kristian Stinson (Exiles), Murray Reason (Abu Dhabi Saracens), Dave Knight (Hurricanes), Ross Samson (Jebel Ali Dragons), DuRandt Gerber (Exiles), Saki Naisau (Dragons), Andrew Powell (Hurricanes), Emosi Vacanau (Harlequins), Niko Volavola (Dragons), Matt Richards (Dragons), Luke Stevenson (Harlequins), Josh Ives (Dubai Sports City Eagles), Sean Stevens (Saracens), Thinus Steyn (Exiles)

UAE v Gibraltar What: International friendly When: 7pm kick off Where: Rugby Park, Dubai Sports City Admission: Free Online: The match will be broadcast live on Dubai Exiles’ Facebook page UAE squad: Lucas Waddington (Dubai Exiles), Gio Fourie (Exiles), Craig Nutt (Abu Dhabi Harlequins), Phil Brady (Harlequins), Daniel Perry (Dubai Hurricanes), Esekaia Dranibota (Harlequins), Matt Mills (Exiles), Jaen Botes (Exiles), Kristian Stinson (Exiles), Murray Reason (Abu Dhabi Saracens), Dave Knight (Hurricanes), Ross Samson (Jebel Ali Dragons), DuRandt Gerber (Exiles), Saki Naisau (Dragons), Andrew Powell (Hurricanes), Emosi Vacanau (Harlequins), Niko Volavola (Dragons), Matt Richards (Dragons), Luke Stevenson (Harlequins), Josh Ives (Dubai Sports City Eagles), Sean Stevens (Saracens), Thinus Steyn (Exiles)

Mobile phone packages comparison

Mobile phone packages comparison

Mobile phone packages comparison

Mobile phone packages comparison

Mobile phone packages comparison

Mobile phone packages comparison

Mobile phone packages comparison

Mobile phone packages comparison

Mobile phone packages comparison

Mobile phone packages comparison

Mobile phone packages comparison

Mobile phone packages comparison

Mobile phone packages comparison

Mobile phone packages comparison

Mobile phone packages comparison