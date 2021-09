Coronavirus: UAE reports 978 new cases and 1 death

Billboard along Sheikh Zayed Road thanking the Covid vaccine volunteers for the Phase 3 trials conducted in the UAE. Antonie Robertson / The National

The UAE reported 978 new Covid-19 cases on Friday, after a further 299,936 tests.

Since the pandemic reached the UAE in January 2020, the country has detected 721,308 infections through mass testing.

More than 75 million PCR tests have now been carried out since the outbreak began.

A further 1,504 people beat the virus, pushing the recovery total to 709,659.

One patient died in the past 24 hours after contracting the virus, increasing the death toll to 2,044.

The number of active cases in the Emirates, currently at 9,605 - the lowest since March 1 - continued to decline thanks to the continuing trend of recoveries surpassing daily infections.

Daily recoveries have outpaced new infections since August 9.

