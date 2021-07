UAE weather: fair and hazy with some cloud

Hazy weather over Sheikh Zayed Road near the Marina in Dubai. Chris Whiteoak / The National

The weather will be fair and hazy at times on Wednesday

Low clouds will appear over the east coast by morning, with Abu Dhabi expected to reach a maximum of 44°C and a forecast top of 43°C for Dubai.

Winds will be light to moderate, freshening at times causing blowing dust.

Conditions will be slight in the Arabian Gulf and in Oman Sea.

Manikarnika: The Queen of Jhansi Director: Kangana Ranaut, Krish Jagarlamudi Producer: Zee Studios, Kamal Jain Cast: Kangana Ranaut, Ankita Lokhande, Danny Denzongpa, Atul Kulkarni Rating: 2.5/5

SPAIN SQUAD Goalkeepers Simon (Athletic Bilbao), De Gea (Manchester United), Sanchez (Brighton) Defenders Gaya (Valencia), Alba (Barcelona), P Torres (Villarreal), Laporte (Manchester City), Garcia (Manchester City), D Llorente (Leeds), Azpilicueta (Chelsea) Midfielders Busquets (Barcelona), Rodri (Manchester City), Pedri (Barcelona), Thiago (Liverpool), Koke (Atletico Madrid), Ruiz (Napoli), M Llorente (Atletico Madrid) Forwards: Olmo (RB Leipzig), Oyarzabal (Real Sociedad), Morata (Juventus), Moreno (Villarreal), F Torres (Manchester City), Traore (Wolves), Sarabia (PSG)

