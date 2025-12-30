Best photos of December 30: an aircraft flying past the moon to Qumran flash flood

COMPANY PROFILE
Uefa Champions League last 16 draw
Juventus v Tottenham Hotspur
Basel v Manchester City
Sevilla v Manchester United
Porto v Liverpool
Real Madrid v Paris Saint-Germain
Shakhtar Donetsk v Roma
Chelsea v Barcelona
Bayern Munich v Besiktas
Name: Kumulus Water
Name: Kumulus Water
Started: 2021
Founders: Iheb Triki and Mohamed Ali Abid
Based: Tunisia
Sector: Water technology
Number of staff: 22
Investment raised: $4 million
Results:
Men's 100m T34: 1. Walid Ktila (TUN) 15 sec; 2. Rheed McCracken (AUS) 15.40; 3. Mohammed Al Hammadi (UAE) 15.75. Men's 400m T34: 1. Walid Ktila (TUN) 50.56; 2. Mohammed Al Hammadi (UAE) 50.94; 3. Henry Manni (FIN) 52.24.
