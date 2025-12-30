  • A civilian aircraft flying past the moon in Hsinchu, Taiwan. EPA
  • Venerable Monk Bhikkhu Pannakara leads a group of Buddhist monks during their 2,300-mile peace walk in Fayetteville, Georgia, US. EPA
  • A street actor performs with fire during snowfall in St Petersburg, Russia. AP
  • People ride a boat in the waters of river Yamuna on a cold and foggy winter morning in New Delhi, India. Reuters
  • Supporters hold posters of Bangladesh's former prime minister Khaleda Zia following her death while receiving treatment at the Evercare Hospital in Dhaka, Bangladesh. Reuters
  • A plane fights a forest fire in San Carlos de Apoquindo in Santiago. AFP
  • US President Donald Trump, right, and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu walk inside Mr Trump's Mar-a-Lago residence in Palm Beach, Florida. AFP
  • A person gathers to witness the first flash flood of the season surging through the Qumran riverbed in the Judean Desert, near the Dead Sea, West Bank, on a stormy day in the region. EPA
News

Best photos of December 30: an aircraft flying past the moon to Qumran flash flood

The National picks the most striking images from around the world

The National

December 30, 2025

  • English
  • Arabic

PhotographyPhotos of the Day