Best Photos of December 17: From a monkey at London Zoo to artillery attack on Cambodia

  • A saki monkey investigates a Christmas stocking full of snacks given by keepers at London Zoo, UK. AP
    A saki monkey investigates a Christmas stocking full of snacks given by keepers at London Zoo, UK. AP
  • A woman crosses a suspension bridge over the Pirai River in El Torno, Bolivia, after flooding in the eastern Santa Cruz region cut off several communities. Reuters
    A woman crosses a suspension bridge over the Pirai River in El Torno, Bolivia, after flooding in the eastern Santa Cruz region cut off several communities. Reuters
  • A woman stands among Christmas light decorations in Dakar, Senegal. EPA
    A woman stands among Christmas light decorations in Dakar, Senegal. EPA
  • A crew member looks out of the German Navy's first Sea Tiger NH90 MRFH helicopter during delivery to the Ministry of Defence in Berlin. EPA
    A crew member looks out of the German Navy's first Sea Tiger NH90 MRFH helicopter during delivery to the Ministry of Defence in Berlin. EPA
  • Musical star Phillip Attmore performs during a media call for Top Hat at the Southbank Centre in London. Reuters
    Musical star Phillip Attmore performs during a media call for Top Hat at the Southbank Centre in London. Reuters
  • Mourners gather for funeral rites at the Manikarnika Ghat cremation site on the banks of the Ganges in Varanasi, India. AFP
    Mourners gather for funeral rites at the Manikarnika Ghat cremation site on the banks of the Ganges in Varanasi, India. AFP
  • A European Space Agency Ariane 6 rocket carrying two Galileo satellites for the EU's Global Navigation Satellite System launches in Kourou, French Guiana. AFP
    A European Space Agency Ariane 6 rocket carrying two Galileo satellites for the EU's Global Navigation Satellite System launches in Kourou, French Guiana. AFP
  • Brazilian singer-songwriter Roberto Carlos throws a rose to his fans as he performs in Rio de Janeiro. AFP
    Brazilian singer-songwriter Roberto Carlos throws a rose to his fans as he performs in Rio de Janeiro. AFP
  • The Thai military fires artillery towards Cambodia, in Surin province, Thailand. AP
    The Thai military fires artillery towards Cambodia, in Surin province, Thailand. AP

News

Best Photos of December 17: From a monkey at London Zoo to artillery attack on Cambodia

The National picks the most striking images from around the world

The National

December 17, 2025

  • English
  • Arabic

COMPANY%20PROFILE
%3Cp%3E%3Cstrong%3EName%3A%3C%2Fstrong%3E%20PlanRadar%3Cbr%3E%3Cstrong%3EStarted%3A%20%3C%2Fstrong%3E2013%3Cbr%3E%3Cstrong%3ECo-founders%3A%20%3C%2Fstrong%3EIbrahim%20Imam%2C%20Sander%20van%20de%20Rijdt%2C%20Constantin%20K%C3%B6ck%2C%20Clemens%20Hammerl%2C%20Domagoj%20Dolinsek%3Cbr%3E%3Cstrong%3EBased%3A%20%3C%2Fstrong%3EVienna%2C%20Austria%3Cbr%3E%3Cstrong%3ESector%3A%20%3C%2Fstrong%3EConstruction%20and%20real%20estate%3Cbr%3E%3Cstrong%3ECurrent%20number%20of%20staff%3A%20%3C%2Fstrong%3E400%2B%3Cbr%3E%3Cstrong%3EInvestment%20stage%3A%20%3C%2Fstrong%3ESeries%20B%3Cbr%3E%3Cstrong%3EInvestors%3A%3C%2Fstrong%3E%20Headline%2C%20Berliner%20Volksbank%20Ventures%2C%20aws%20Gr%C3%BCnderfonds%2C%20Cavalry%20Ventures%2C%20Proptech1%2C%20Russmedia%2C%20GR%20Capital%3C%2Fp%3E%0A
Updated: December 17, 2025, 9:24 AM
PhotographyPhotos of the Day