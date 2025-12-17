Best Photos of December 17: From a monkey at London Zoo to artillery attack on Cambodia

COMPANY%20PROFILE
%3Cp%3E%3Cstrong%3EName%3A%3C%2Fstrong%3E%20PlanRadar%3Cbr%3E%3Cstrong%3EStarted%3A%20%3C%2Fstrong%3E2013%3Cbr%3E%3Cstrong%3ECo-founders%3A%20%3C%2Fstrong%3EIbrahim%20Imam%2C%20Sander%20van%20de%20Rijdt%2C%20Constantin%20K%C3%B6ck%2C%20Clemens%20Hammerl%2C%20Domagoj%20Dolinsek%3Cbr%3E%3Cstrong%3EBased%3A%20%3C%2Fstrong%3EVienna%2C%20Austria%3Cbr%3E%3Cstrong%3ESector%3A%20%3C%2Fstrong%3EConstruction%20and%20real%20estate%3Cbr%3E%3Cstrong%3ECurrent%20number%20of%20staff%3A%20%3C%2Fstrong%3E400%2B%3Cbr%3E%3Cstrong%3EInvestment%20stage%3A%20%3C%2Fstrong%3ESeries%20B%3Cbr%3E%3Cstrong%3EInvestors%3A%3C%2Fstrong%3E%20Headline%2C%20Berliner%20Volksbank%20Ventures%2C%20aws%20Gr%C3%BCnderfonds%2C%20Cavalry%20Ventures%2C%20Proptech1%2C%20Russmedia%2C%20GR%20Capital%3C%2Fp%3E%0A