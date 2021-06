Twitter's Jack Dorsey auctions first tweet as digital memorabilia: 'Just setting up my twttr'

"Just setting up my twttr" – the first ever tweet on the platform is up for sale after Twitter boss Jack Dorsey listed his famous post as a unique digital signature on a website for selling tweets as non-fungible tokens (NFTs).

The post, sent from Dorsey's account in March 2006, received offers on Friday that went as high as $88,888.88 within minutes of the Twitter co-founder tweeting a link to the listing on Valuables by Cent, a tweets marketplace.

just setting up my twttr — jack (@jack) March 21, 2006

Old offers for the tweet suggest that it was put up for sale in December, but the listing gained more attention after Dorsey's tweet on Friday.

NFTs are digital files that serve as digital signatures to certify who owns photos, videos and other online media.

Dorsey's 15-year-old tweet is one of the most famous on the platform and could attract bidders to pay a high price for the digital memorabilia. The highest bid for the tweet stood at $100,000 at 1.25am GMT on Saturday.

Launched three months ago, Valuables compares the buying of tweets with buying an autographed baseball card. "There is only one unique signed version of the tweet, and if the creator agrees to sell, you can own it forever."

A tweet's buyer will get an autographed digital certificate, signed using cryptography, that will include metadata of the original tweet, according to the Valuables website. The tweet will continue to be available on the Twitter website.

The specs Engine: four-litre V6 and 3.5-litre V6 twin-turbo Transmission: six-speed and 10-speed Power: 271 and 409 horsepower Torque: 385 and 650Nm Price: from Dh229,900 to Dh355,000

MATCH INFO Austria 2

Hinteregger (53'), Schopf (69') Germany 1

Ozil (11')

Previous men's records 2:01:39: Eliud Kipchoge (KEN) on 16/9/19 in Berlin

2:02:57: Dennis Kimetto (KEN) on 28/09/2014 in Berlin

2:03:23: Wilson Kipsang (KEN) on 29/09/2013 in Berlin

2:03:38: Patrick Makau (KEN) on 25/09/2011 in Berlin

2:03:59: Haile Gebreselassie (ETH) on 28/09/2008 in Berlin

2:04:26: Haile Gebreselassie (ETH) on 30/09/2007 in Berlin

2:04:55: Paul Tergat (KEN) on 28/09/2003 in Berlin

2:05:38: Khalid Khannouchi (USA) 14/04/2002 in London

2:05:42: Khalid Khannouchi (USA) 24/10/1999 in Chicago

2:06:05: Ronaldo da Costa (BRA) 20/09/1998 in Berlin

Queen Nicki Minaj (Young Money/Cash Money)

Results 4pm: Al Bastakiya Listed US$300,000 (Dirt) 1,900m; Winner: Emblem Storm, Oisin Murphy (jockey), Satish Seemar (trainer). 4.35pm: Mahab Al Shimaal Group 3 $350,000 (D) 1,200m; Winner: Wafy, Tadhg O’Shea, Satish Seemar. 5.10pm: Nad Al Sheba Turf Group 3 $350,000 (Turf) 1,200m; Winner: Wildman Jack, Fernando Jara, Doug O’Neill. 5.45pm: Burj Nahaar Group 3 $350,000 (D) 1,600m; Winner: Salute The Soldier, Adrie de Vries, Fawzi Nass. 6.20pm: Jebel Hatta Group 1 $400,000 (T) 1,800m; Winner: Barney Roy, William Buick, Charlie Appleby. 6.55pm: Al Maktoum Challenge Round-3 Group 1 $600,000 (D) 2,000m; Winner: Matterhorn, Mickael Barzalona, Salem bin Ghadayer. 7.30pm: Dubai City Of Gold Group 2 $350,000 (T) 2,410m; Winner: Loxley, Mickael Barzalona, Charlie Appleby.

