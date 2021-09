Paris attacks suspect investigated in Sweden as Bataclan trial opens

A man looks at the memorial plaque near the Bataclan theatre and cafe in Paris, where extremists killed 90 people on November 13, 2015. AFP

Swedish militant Osama Krayem, who on Wednesday will stand trial over his alleged involvement in the 2015 Paris attacks, is also under investigation in his home country for "war crimes" committed in Syria, Swedish prosecutors said on Monday.

A preliminary investigation by the Swedish prosecutor's office's "is under way for aggravated war crimes committed in Syria", a spokesman for Sweden's Prosecution Authority told AFP.

Krayem has also been implicated in the March 22, 2016, attacks in Brussels, and identified by Belgian investigators as one of the executioners of a Jordanian pilot murdered by ISIS in early 2015 in Syria.

The pilot was burnt alive in a cage and images of his death were broadcast by the extremists.

Newspaper Le Monde reported that Sweden is investigating Krayem in relation to the execution. The prosecution did not confirm this, saying preliminary investigations were confidential.

Originally from Malmo in southern Sweden, he joined ISIS in Syria in 2014 before returning to Europe by taking advantage of open routes for migrants.

Investigations have established that he travelled with Saleh Abdeslam, the last surviving member of the Paris attackers, and two other members of the cell, in October 2015.

Krayem, from a Palestinian family living in Sweden, was arrested in April 2016 in Belgium.

About 300 Swedes or Swedish residents, a quarter of them women, joined extremist organisations in Syria and Iraq, mainly between 2013 and 2014, the country's intelligence service said.

Half of them have since returned home.

Due to a lack of Swedish legislation at the time to prosecute "returnees" for associating with a terrorist organisation, charges have been rare.

But two Swedes were sentenced to life in prison in Gothenburg in December 2015 after videos showed them taking part in beheadings.

A Swedish woman, 31, was also sentenced in March to three years in prison for taking her son to Syria.

