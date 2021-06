Emirates airline flights from India to UAE suspended until June 30

FINLAND-INDIA-HEALTH-VIRUS-OXYGEN A cargo plane bound for Delhi waits on the tarmac at Helsinki airport in Finland on May 11, 2021 to be loaded with oxygen tanks and ventilators, which Indian hospitals are badly in need of, under an EU aid scheme. AFP (AFP)

Emirates airline has extended its suspension on passenger flights from India until June 30.

Also, passengers who have transited through India in the past 14 days will not be accepted to travel from any other point to the UAE.

UAE citizens, holders of UAE Golden Visas and members of diplomatic missions are exempt from the restrictions but must comply with revised Covid-19 protocols.

The suspension will last two months at least and the decision is subject to review.

A number of Indians, however, have managed to enter Dubai on charter flights, despite the ban.

But last week the UAE’s General Civil Aviation Authority threatened to prohibit private jet operators from pooling charter flights between passengers, although family groups would still be allowed to hire jets.

Flights from India to the UAE were initially stopped on April 24 after a massive surge in Covid-19 cases in the subcontinent and the rise of the new B1617.2 variant.

The speed of coronavirus transmission in the country now seems to be receding, with India on Sunday recording its lowest daily rise in new cases in 46 days.

In the previous 24 hours, 165,553 cases were reported, while deaths rose by 3,460.

More than 27.9 million people in India have now had the virus, and 325,972 have died, according to health ministry data.

Emirates has advised passengers with tickets to India to rebook their flights.

The specs Engine: 3.5-litre V6 Power: 272hp at 6,400rpm Torque: 331Nm from 5,000rpm Transmission: 8-speed auto Fuel consumption: 9.7L/100km On sale: now Price: Dh149,000

RESULTS Light Flyweight (48kg): Alua Balkibekova (KAZ) beat Gulasal Sultonalieva (UZB) by points 4-1. Flyweight (51kg): Nazym Kyzaibay (KAZ) beat Mary Kom (IND) 3-2. Bantamweight (54kg): Dina Zholaman (KAZ) beat Sitora Shogdarova (UZB) 3-2. Featherweight (57kg): Sitora Turdibekova (UZB) beat Vladislava Kukhta (KAZ) 5-0. Lightweight (60kg): Rimma Volossenko (KAZ) beat Huswatun Hasanah (INA) KO round-1. Light Welterweight (64kg): Milana Safronova (KAZ) beat Lalbuatsaihi (IND) 3-2. Welterweight (69kg): Valentina Khalzova (KAZ) beat Navbakhor Khamidova (UZB) 5-0 Middleweight (75kg): Pooja Rani (IND) beat Mavluda Movlonova (UZB) 5-0. Light Heavyweight (81kg): Farida Sholtay (KAZ) beat Ruzmetova Sokhiba (UZB) 5-0. Heavyweight (81+kg): Lazzat Kungeibayeva (KAZ) beat Anupama (IND) 3-2.

