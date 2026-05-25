Lionel Messi and Argentina are defending champions. AFP
Fifa World Cup 2026 complete fixture guide and schedule: How to watch in the UAE

Every match at this summer's tournament in North America with GST kick-off times and TV information

May 25, 2026

The 2026 Fifa World Cup starts on June 11 and runs until July 19 - and with 48 teams competing there are more matches than ever before.

With those games taking place across the US, Canada and Mexico, some careful planning might be required to make sure you can watch all the games you intend to.

See below for a full World Cup fixture guide, complete with UAE kick-off times, venues and TV information for the region.

2026 World Cup fixture guide

Thursday, June 11

Group A: Mexico vs South Africa, kick-off 11pm - Mexico City, Mexico

Friday, June 12

Group A: South Korea vs Czech Republic, kick-off 6am - Zapopan, Mexico

Group B: Canada vs Bosnia & Herzegovina, kick-off 11pm - Toronto, Canada

Saturday, June 13

Group D: USA vs Paraguay, kick-off 5am - Los Angeles, USA

Group B: Qatar vs Switzerland, kick-off 11pm - Santa Clara, USA

Sunday, June 14

Group C: Brazil vs Morocco, kick-off 2am - New Jersey, USA

Group C: Haiti vs Scotland, kick-off 5am - Foxborough, USA

Group D: Australia vs Turkey, kick-off 8am - Vancouver, Canada

Group E: Germany vs Curacao, kick-off 9pm - Houston, USA

Neymar was included in the Brazil squad. Getty Images
Monday, June 15

Group F: Netherlands vs Japan, kick-off midnight - Arlington, USA

Group E: Ivory Coast vs Ecuador, kick-off 3am - Philadelphia, USA

Group F: Sweden vs Tunisia, kick-off 6am - Guadalupe, Mexico

Group H: Spain vs Cape Verde, kick-off 8pm - Atlanta, USA

Group G: Belgium vs Egypt, kick-off 11pm - Seattle, USA

Tuesday, June 16

Group H: Saudi Arabia vs Uruguay, kick-off 2am - Miami, USA

Group G: Iran vs New Zealand, kick-off 5am - Los Angeles, USA

Group I: France vs Senegal, kick-off 11pm - New Jersey, USA

Wednesday, June 17

Group I: Iraq vs Norway, kick-off 2am - Foxborough, USA

Group J: Argentina vs Algeria, kick-off 5am - Kansas City, USA

Group J: Austria vs Jordan, kick-off 8am - Santa Clara, USA

Group K: Portugal vs DR Congo, kick-off 9pm - Houston, USA

Cristiano Ronaldo will play at his sixth World Cup finals. PA
Thursday, June 18

Group L: England vs Croatia, kick-off midnight - Arlington, USA

Group L: Ghana vs Panama, kick-off 3am - Toronto, Canada

Group K: Uzbekistan vs Colombia, kick-off 6am - Mexico City, Mexico

Group A: Czech Republic vs South Africa, kick-off 8pm - Atlanta, USA

Group B: Switzerland vs Bosnia & Herzegovina, kick-off 11pm - Los Angeles, USA

Friday, June 19

Group B: Canada vs Qatar, kick-off 2am - Vancouver, Canada

Group A: Mexico vs South Korea, kick-off 5am - Zapopan, Mexico

Group D: USA vs Australia, kick-off 11pm - Seattle, USA

Saturday, June 20

Group C: Scotland vs Morocco, kick-off 2am - Foxborough, USA

Group C: Brazil vs Haiti, kick-off 4.30am - Philadelphia, USA

Group D: Turkey vs Paraguay, kick-off 7am - Santa Clara, USA

Group A: Netherlands vs Sweden, kick-off 9pm - Houston, USA

Sunday, June 21

Group E: Germany vs Ivory Coast, kick-off midnight - Toronto, Canada

Group E: Ecuador vs Curacao, kick-off 4am - Kansas City, USA

Group F: Tunisia vs Japan, kick-off 8am - Guadalupe, Mexico

Group H: Spain vs Saudi Arabia, kick-off 8pm - Atlanta, USA

Group G: Belgium vs Iran, kick-off 11pm - Los Angeles, USA

Monday, June 22

Group H: Uruguay vs Cape Verde, kick-off 2am - Miami, USA

Group G: New Zealand vs Egypt, kick-off 5am - Vancouver, Canada

Group J: Argentina vs Austria, kick-off 9pm - Arlington, USA

Tuesday, June 23

Group I: France vs Iraq, kick-off 1am - Philadelphia, USA

Group I: Norway vs Senegal, kick-off 4am - Toronto, Canada

Group J: Jordan vs Algeria, kick-off 7am - Santa Clara, USA

Group K: Portugal vs Uzbekistan, kick-off 9pm - Houston, USA

Wednesday, June 24

Group L: England vs Ghana, kick-off midnight - Foxborough, USA

Group L: Panama vs Croatia, kick-off 3am - Foxborough, USA

Group K: Colombia vs DR Congo, kick-off 6am - Zapopan, Mexico

Group B: Switzerland vs Canada, kick-off 11pm - Vancouver, Canada

Group B: Bosnia & Herzegovina vs Qatar, kick-off 11pm - Seattle, USA

Thursday, June 25

Group C: Morocco vs Haiti, kick-off 2am - Atlanta, USA

Group C: Scotland vs Brazil, kick-off 2am - Miami, USA

Group A: South Africa vs South Korea, kick-off 5am - Guadalupe, Mexico

Group A: Czech Republic vs Mexico, kick-off 5am - Mexico City, Mexico

Friday, June 26

Group E: Curacao vs Ivory Coast, kick-off midnight - Philadelphia, USA

Group E: Ecuador vs Germany, kick-off midnight - New Jersey, USA

Group F: Tunisia vs Netherlands, kick-off 3am - Kansas City, USA

Group F: Japan vs Sweden, kick-off 3am - Arlington, USA

Group D: Turkey vs USA, kick-off 6am - Los Angeles, USA

Group D: Paraguay vs Australia, kick-off 6am - Santa Clara, USA

Group I: Norway vs France, kick-off 11pm - Foxborough, USA

Group I: Senegal vs Iraq, kick-off 11pm - Toronto, Canada

Lionel Messi and Argentina lifted the trophy at Qatar 2022. AFP
Saturday, June 27

Group H: Cape Verde vs Saudi Arabia, kick-off 4am - Houston, USA

Group H: Uruguay vs Spain, kick-off 4am - Zapopan, Mexico

Group G: New Zealand vs Belgium, kick-off 7am - Vancouver, Canada

Group G: Egypt vs Iran, kick-off 7am - Seattle, USA

Sunday, June 28

Group L: Panama vs England, kick-off 1am - New Jersey, USA

Group L: Croatia vs Ghana, kick-off 1am - Philadelphia, USA

Group K: Colombia vs Portugal, kick-off 3.30am - Miami, USA

Group K: DR Congo vs Uzbekistan, kick-off 3.30am - Atlanta, USA

Group J: Algeria vs Austria, kick-off 6am - Kansas City, USA

Group J: Jordan vs Argentina, kick-off 6am - Arlington, USA

Round of 32 - Match 73: Group A runners-up vs Group B runners-up, kick-off 11pm - Los Angeles, USA

Monday, June 29

Round of 32 - Match 76: Group C winners vs Group F runners-up, kick-off 9pm - Houston, USA

Tuesday, June 30

Round of 32 - Match 74: Group E winners vs Group A/B/C/D/F third place, kick-off 12.30am - Foxborough, USA

Round of 32 - Match 75: Group F winners vs Group C runners-up, kick-off 5am - Guadalupe, Mexico

Round of 32 - Match 78: Group E runners-up vs Group I runners-up, kick-off 9pm - Arlington, USA

Wednesday, July 1

Round of 32 - Match 77: Group I winners vs Group C/D/F/G/H third place, kick-off 1am - New Jersey, USA

Round of 32 - Match 79: Group A winners vs Group C/E/F/H/I third place, kick-off 5am - Mexico City, Mexico

Round of 32 - Match 80: Group L winners vs Group E/H/I/J/K third place, kick-off 8pm - Atlanta, USA

Thursday, July 2

Round of 32 - Match 82: Group G winners vs Group A/E/H/I/J third place, kick-off midnight - Seattle, USA

Round of 32 - Match 81: Group D winners vs Group B/E/F/I/J third place, kick-off 4am - Santa Clara, USA

Round of 32 - Match 84: Group H winners vs Group J runners-up, kick-off 11pm - Los Angeles, USA

Friday, July 3

Round of 32 - Match 83: Group K runners-up vs Group L runners-up, kick-off 3am - Toronto, Canada

Round of 32 - Match 85: Group B winners vs Group E/F/G/I/J third place, kick-off 7am - Vancouver, Canada

Round of 32 - Match 88: Group D runners-up vs Group G runners-up, kick-off 10pm - Arlington, USA

Saturday, July 4

Round of 32 - Match 86: Group J winners vs Group H runners-up, kick-off 2am - Miami, USA

Round of 32 - Match 87: Group K winners vs Group D/E/I/J/L third place, kick-off 5.30am - Kansas City, USA

Round of 16 - Match 90: Match 73 winners vs Match 75 winners, kick-off 9pm - Houston, USA

Sunday, July 5

Round of 16 - Match 89: Match 74 winners vs Match 77 winners, kick-off 1am - Philadelphia, USA

Monday, July 6

Round of 16 - Match 91: Match 76 winners vs Match 78 winners, kick-off midnight - New Jersey, USA

Round of 16 - Match 92: Match 79 winners vs Match 80 winners, kick-off 4am - Mexico City, Mexico

Round of 16 - Match 93: Match 83 winners vs Match 84 winners, kick-off 11pm - Arlington, USA

Tuesday, July 7

Round of 16 - Match 94: Match 81 winners vs Match 82 winners, kick-off 4am - Seattle, USA

Round of 16 - Match 95: Match 86 winners vs Match 88 winners, kick-off 8pm - Atlanta, USA

Thursday, July 9

Round of 16 - Match 96: Match 85 winners vs Match 87 winners, kick-off midnight - Vancouver, Canada

Quarter-final - Match 97: Match 89 winners vs Match 90 winners, kick-off midnight - Foxborough, USA

Friday, July 10

Quarter-final - Match 98: Match 93 winners vs Match 94 winners, kick-off 11pm - Los Angeles, USA

Sunday, July 12

Quarter-final - Match 99: Match 91 winners vs Match 92 winners, kick-off 1am - Miami, USA

Quarter-final - Match 100: Match 95 winners vs Match 96 winners, kick-off 5am - Kansas City, USA

Tuesday, July 14

Semi-final - Match 101: Match 97 winners vs Match 98 winners, kick-off 11pm - Arlington, USA

Wednesday, July 15

Semi-final - Match 102: Match 99 winners vs Match 100 winners, kick-off 11pm - Atlanta, USA

Sunday, July 19

Third Place Playoff - Match 103: Match 101 losers vs Match 102 losers, kick-off 1am - Miami, USA

Final - Match 104: Match 101 winners vs Match 102 winners, kick-off 11pm - New Jersey, USA

How to watch the 2026 World Cup in the UAE

The official broadcast rights for the Fifa World Cup in the UAE and the wider Middle East and North Africa region belong to beIN SPORTS. This network is the only place for watching every match of the tournament live, providing extensive coverage in both Arabic and English.

Updated: May 25, 2026, 6:49 AM
