Fifa World Cup 2026 complete fixture guide and schedule: How to watch in the UAE

The 2026 Fifa World Cup starts on June 11 and runs until July 19 - and with 48 teams competing there are more matches than ever before.
With those games taking place across the US, Canada and Mexico, some careful planning might be required to make sure you can watch all the games you intend to.
See below for a full World Cup fixture guide, complete with UAE kick-off times, venues and TV information for the region.
2026 World Cup fixture guide
Thursday, June 11
Group A: Mexico vs South Africa, kick-off 11pm - Mexico City, Mexico
Friday, June 12
Group A: South Korea vs Czech Republic, kick-off 6am - Zapopan, Mexico
Group B: Canada vs Bosnia & Herzegovina, kick-off 11pm - Toronto, Canada
Saturday, June 13
Group D: USA vs Paraguay, kick-off 5am - Los Angeles, USA
Group B: Qatar vs Switzerland, kick-off 11pm - Santa Clara, USA
Sunday, June 14
Group C: Brazil vs Morocco, kick-off 2am - New Jersey, USA
Group C: Haiti vs Scotland, kick-off 5am - Foxborough, USA
Group D: Australia vs Turkey, kick-off 8am - Vancouver, Canada
Group E: Germany vs Curacao, kick-off 9pm - Houston, USA
Monday, June 15
Group F: Netherlands vs Japan, kick-off midnight - Arlington, USA
Group E: Ivory Coast vs Ecuador, kick-off 3am - Philadelphia, USA
Group F: Sweden vs Tunisia, kick-off 6am - Guadalupe, Mexico
Group H: Spain vs Cape Verde, kick-off 8pm - Atlanta, USA
Group G: Belgium vs Egypt, kick-off 11pm - Seattle, USA
Tuesday, June 16
Group H: Saudi Arabia vs Uruguay, kick-off 2am - Miami, USA
Group G: Iran vs New Zealand, kick-off 5am - Los Angeles, USA
Group I: France vs Senegal, kick-off 11pm - New Jersey, USA
Wednesday, June 17
Group I: Iraq vs Norway, kick-off 2am - Foxborough, USA
Group J: Argentina vs Algeria, kick-off 5am - Kansas City, USA
Group J: Austria vs Jordan, kick-off 8am - Santa Clara, USA
Group K: Portugal vs DR Congo, kick-off 9pm - Houston, USA
Thursday, June 18
Group L: England vs Croatia, kick-off midnight - Arlington, USA
Group L: Ghana vs Panama, kick-off 3am - Toronto, Canada
Group K: Uzbekistan vs Colombia, kick-off 6am - Mexico City, Mexico
Group A: Czech Republic vs South Africa, kick-off 8pm - Atlanta, USA
Group B: Switzerland vs Bosnia & Herzegovina, kick-off 11pm - Los Angeles, USA
Friday, June 19
Group B: Canada vs Qatar, kick-off 2am - Vancouver, Canada
Group A: Mexico vs South Korea, kick-off 5am - Zapopan, Mexico
Group D: USA vs Australia, kick-off 11pm - Seattle, USA
Saturday, June 20
Group C: Scotland vs Morocco, kick-off 2am - Foxborough, USA
Group C: Brazil vs Haiti, kick-off 4.30am - Philadelphia, USA
Group D: Turkey vs Paraguay, kick-off 7am - Santa Clara, USA
Group A: Netherlands vs Sweden, kick-off 9pm - Houston, USA
Sunday, June 21
Group E: Germany vs Ivory Coast, kick-off midnight - Toronto, Canada
Group E: Ecuador vs Curacao, kick-off 4am - Kansas City, USA
Group F: Tunisia vs Japan, kick-off 8am - Guadalupe, Mexico
Group H: Spain vs Saudi Arabia, kick-off 8pm - Atlanta, USA
Group G: Belgium vs Iran, kick-off 11pm - Los Angeles, USA
Monday, June 22
Group H: Uruguay vs Cape Verde, kick-off 2am - Miami, USA
Group G: New Zealand vs Egypt, kick-off 5am - Vancouver, Canada
Group J: Argentina vs Austria, kick-off 9pm - Arlington, USA
Tuesday, June 23
Group I: France vs Iraq, kick-off 1am - Philadelphia, USA
Group I: Norway vs Senegal, kick-off 4am - Toronto, Canada
Group J: Jordan vs Algeria, kick-off 7am - Santa Clara, USA
Group K: Portugal vs Uzbekistan, kick-off 9pm - Houston, USA
Wednesday, June 24
Group L: England vs Ghana, kick-off midnight - Foxborough, USA
Group L: Panama vs Croatia, kick-off 3am - Foxborough, USA
Group K: Colombia vs DR Congo, kick-off 6am - Zapopan, Mexico
Group B: Switzerland vs Canada, kick-off 11pm - Vancouver, Canada
Group B: Bosnia & Herzegovina vs Qatar, kick-off 11pm - Seattle, USA
Thursday, June 25
Group C: Morocco vs Haiti, kick-off 2am - Atlanta, USA
Group C: Scotland vs Brazil, kick-off 2am - Miami, USA
Group A: South Africa vs South Korea, kick-off 5am - Guadalupe, Mexico
Group A: Czech Republic vs Mexico, kick-off 5am - Mexico City, Mexico
Friday, June 26
Group E: Curacao vs Ivory Coast, kick-off midnight - Philadelphia, USA
Group E: Ecuador vs Germany, kick-off midnight - New Jersey, USA
Group F: Tunisia vs Netherlands, kick-off 3am - Kansas City, USA
Group F: Japan vs Sweden, kick-off 3am - Arlington, USA
Group D: Turkey vs USA, kick-off 6am - Los Angeles, USA
Group D: Paraguay vs Australia, kick-off 6am - Santa Clara, USA
Group I: Norway vs France, kick-off 11pm - Foxborough, USA
Group I: Senegal vs Iraq, kick-off 11pm - Toronto, Canada
Saturday, June 27
Group H: Cape Verde vs Saudi Arabia, kick-off 4am - Houston, USA
Group H: Uruguay vs Spain, kick-off 4am - Zapopan, Mexico
Group G: New Zealand vs Belgium, kick-off 7am - Vancouver, Canada
Group G: Egypt vs Iran, kick-off 7am - Seattle, USA
Sunday, June 28
Group L: Panama vs England, kick-off 1am - New Jersey, USA
Group L: Croatia vs Ghana, kick-off 1am - Philadelphia, USA
Group K: Colombia vs Portugal, kick-off 3.30am - Miami, USA
Group K: DR Congo vs Uzbekistan, kick-off 3.30am - Atlanta, USA
Group J: Algeria vs Austria, kick-off 6am - Kansas City, USA
Group J: Jordan vs Argentina, kick-off 6am - Arlington, USA
Round of 32 - Match 73: Group A runners-up vs Group B runners-up, kick-off 11pm - Los Angeles, USA
Monday, June 29
Round of 32 - Match 76: Group C winners vs Group F runners-up, kick-off 9pm - Houston, USA
Tuesday, June 30
Round of 32 - Match 74: Group E winners vs Group A/B/C/D/F third place, kick-off 12.30am - Foxborough, USA
Round of 32 - Match 75: Group F winners vs Group C runners-up, kick-off 5am - Guadalupe, Mexico
Round of 32 - Match 78: Group E runners-up vs Group I runners-up, kick-off 9pm - Arlington, USA
Wednesday, July 1
Round of 32 - Match 77: Group I winners vs Group C/D/F/G/H third place, kick-off 1am - New Jersey, USA
Round of 32 - Match 79: Group A winners vs Group C/E/F/H/I third place, kick-off 5am - Mexico City, Mexico
Round of 32 - Match 80: Group L winners vs Group E/H/I/J/K third place, kick-off 8pm - Atlanta, USA
Thursday, July 2
Round of 32 - Match 82: Group G winners vs Group A/E/H/I/J third place, kick-off midnight - Seattle, USA
Round of 32 - Match 81: Group D winners vs Group B/E/F/I/J third place, kick-off 4am - Santa Clara, USA
Round of 32 - Match 84: Group H winners vs Group J runners-up, kick-off 11pm - Los Angeles, USA
Friday, July 3
Round of 32 - Match 83: Group K runners-up vs Group L runners-up, kick-off 3am - Toronto, Canada
Round of 32 - Match 85: Group B winners vs Group E/F/G/I/J third place, kick-off 7am - Vancouver, Canada
Round of 32 - Match 88: Group D runners-up vs Group G runners-up, kick-off 10pm - Arlington, USA
Saturday, July 4
Round of 32 - Match 86: Group J winners vs Group H runners-up, kick-off 2am - Miami, USA
Round of 32 - Match 87: Group K winners vs Group D/E/I/J/L third place, kick-off 5.30am - Kansas City, USA
Round of 16 - Match 90: Match 73 winners vs Match 75 winners, kick-off 9pm - Houston, USA
Sunday, July 5
Round of 16 - Match 89: Match 74 winners vs Match 77 winners, kick-off 1am - Philadelphia, USA
Monday, July 6
Round of 16 - Match 91: Match 76 winners vs Match 78 winners, kick-off midnight - New Jersey, USA
Round of 16 - Match 92: Match 79 winners vs Match 80 winners, kick-off 4am - Mexico City, Mexico
Round of 16 - Match 93: Match 83 winners vs Match 84 winners, kick-off 11pm - Arlington, USA
Tuesday, July 7
Round of 16 - Match 94: Match 81 winners vs Match 82 winners, kick-off 4am - Seattle, USA
Round of 16 - Match 95: Match 86 winners vs Match 88 winners, kick-off 8pm - Atlanta, USA
Thursday, July 9
Round of 16 - Match 96: Match 85 winners vs Match 87 winners, kick-off midnight - Vancouver, Canada
Quarter-final - Match 97: Match 89 winners vs Match 90 winners, kick-off midnight - Foxborough, USA
Friday, July 10
Quarter-final - Match 98: Match 93 winners vs Match 94 winners, kick-off 11pm - Los Angeles, USA
Sunday, July 12
Quarter-final - Match 99: Match 91 winners vs Match 92 winners, kick-off 1am - Miami, USA
Quarter-final - Match 100: Match 95 winners vs Match 96 winners, kick-off 5am - Kansas City, USA
Tuesday, July 14
Semi-final - Match 101: Match 97 winners vs Match 98 winners, kick-off 11pm - Arlington, USA
Wednesday, July 15
Semi-final - Match 102: Match 99 winners vs Match 100 winners, kick-off 11pm - Atlanta, USA
Sunday, July 19
Third Place Playoff - Match 103: Match 101 losers vs Match 102 losers, kick-off 1am - Miami, USA
Final - Match 104: Match 101 winners vs Match 102 winners, kick-off 11pm - New Jersey, USA
How to watch the 2026 World Cup in the UAE
The official broadcast rights for the Fifa World Cup in the UAE and the wider Middle East and North Africa region belong to beIN SPORTS. This network is the only place for watching every match of the tournament live, providing extensive coverage in both Arabic and English.