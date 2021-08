Lionel Messi trains with Kylian Mbappe and Neymar ahead of PSG debut - in pictures

Paris Saint-Germain stars Neymar (L), Kylian Mbappe (C) and new signing Lionel Messi take part in a training session in Saint-Germain en Laye, near Paris. EPA

Lionel Messi and his new Paris Saint-Germain teammates worked out in training ahead of the Argentine star's potential debut for his new club at Reims on Sunday.

PSG could field a formidable attacking force as Messi tuned up with Brazilian hotshot Neymar and France World Cup winner Kylian Mbappe.

Six-time Ballon d’Or winner Messi joined PSG three weeks ago after his new contract with Barcelona fell through.

Coach Mauricio Pochettino said the Argentina attacker will "certainly" be in the squad heading to the Champagne region.

It also remains to be seen if Mbappe plays, with Real Madrid trying to sign him before the end of the transfer window.

“Mbappe has worked very well as usual, and he trained for the game this morning," Pochettino said. "The position of our president and our sporting director is very clear on Mbappe’s situation at PSG.”

