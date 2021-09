Expo 2020 Dubai vaccinations, Saudi camel carvings from stone age, iPhone 13 - Trending

Trending Middle East brings you the latest social media and search trends from the Middle East and around the world.

On today's episode, Sheikh Mohamed bin Zayed, Crown Prince of Abu Dhabi and Deputy Supreme Commander of the Armed Forces, is due to make an official visit to the UK, Expo 2020 Dubai requires proof of vaccination or PCR tests and camel carvings in Saudi Arabia are found to be more than 7,000 years old.

Facebook's oversight board recommends an independent reviewer examine its content moderation of posts relating to Israel and Palestinians, and people around the world are searching for the iPhone 13.

Globalization and its Discontents Revisited

Joseph E. Stiglitz

W. W. Norton & Company

UAE jiu-jitsu squad Men: Hamad Nawad and Khalid Al Balushi (56kg), Omar Al Fadhli and Saeed Al Mazroui (62kg), Taleb Al Kirbi and Humaid Al Kaabi (69kg), Mohammed Al Qubaisi and Saud Al Hammadi (70kg), Khalfan Belhol and Mohammad Haitham Radhi (85kg), Faisal Al Ketbi and Zayed Al Kaabi (94kg) Women: Wadima Al Yafei and Mahra Al Hanaei (49kg), Bashayer Al Matrooshi and Hessa Al Shamsi (62kg)

