Best Photos of November 19: Art installation at Cop30 to Dubai Airshow

Common%20symptoms%20of%20MS
%3Cul%3E%0A%3Cli%3EFatigue%3C%2Fli%3E%0A%3Cli%3Enumbness%20and%20tingling%3C%2Fli%3E%0A%3Cli%3ELoss%20of%20balance%20and%20dizziness%3C%2Fli%3E%0A%3Cli%3EStiffness%20or%20spasms%3C%2Fli%3E%0A%3Cli%3ETremor%3C%2Fli%3E%0A%3Cli%3EPain%3C%2Fli%3E%0A%3Cli%3EBladder%20problems%3C%2Fli%3E%0A%3Cli%3EBowel%20trouble%3C%2Fli%3E%0A%3Cli%3EVision%20problems%3C%2Fli%3E%0A%3Cli%3EProblems%20with%20memory%20and%20thinking%3C%2Fli%3E%0A%3C%2Ful%3E%0A
Our legal consultant
Name: Hassan Mohsen Elhais
Position: legal consultant with Al Rowaad Advocates and Legal Consultants
More from Neighbourhood Watch:
The specs
Common to all models unless otherwise stated
Engine: 4-cylinder 2-litre T-GDi
0-100kph: 5.3 seconds (Elantra); 5.5 seconds (Kona); 6.1 seconds (Veloster)
Power: 276hp
Torque: 392Nm
Transmission: 6-Speed Manual/ 8-Speed Dual Clutch FWD
Price: TBC
GAC GS8 Specs
Engine: 2.0-litre 4cyl turbo
Power: 248hp at 5,200rpm
Torque: 400Nm at 1,750-4,000rpm
Transmission: 8-speed auto
Fuel consumption: 9.1L/100km
On sale: Now
Price: From Dh149,900
SPEC%20SHEET%3A%20SAMSUNG%20GALAXY%20Z%20FOLD%204
%3Cp%3E%3Cstrong%3EMain%20display%3A%3C%2Fstrong%3E%207.6%22%20QXGA%2B%20Dynamic%20Amoled%202X%2C%202176%20x%201812%2C%2021.6%3A18%2C%20374ppi%2C%20HDR10%2B%2C%20up%20to%20120Hz%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%3Cstrong%3ECover%20display%3A%3C%2Fstrong%3E%206.2%22%20HD%2B%20Dynamic%20Amoled%202X%2C%202316%20x%20904%2C%2023.1%3A9%2C%20402ppi%2C%20up%20to%20120Hz%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%3Cstrong%3EProcessor%3A%3C%2Fstrong%3E%20Qualcomm%20Snapdragon%208%2B%20Gen%201%2C%204nm%2C%20octa-core%3B%20Adreno%20730%20GPU%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%3Cstrong%3EMemory%3A%3C%2Fstrong%3E%2012GB%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%3Cstrong%3ECapacity%3A%3C%2Fstrong%3E%C2%A0256%2F512GB%20%2F%201TB%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%3Cstrong%3EPlatform%3A%3C%2Fstrong%3E%20Android%2012%2C%20One%20UI%204.1.1%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%3Cstrong%3EMain%20camera%3A%3C%2Fstrong%3E%20Triple%2012MP%20ultra-wide%20(f%2F2.2)%20%2B%2050MP%20wide%20(f%2F1.8)%20%2B%2010MP%20telephoto%20(f%2F2.4)%2C%20dual%20OIS%2C%203x%20optical%20zoom%2C%2030x%20Space%20Zoom%2C%20portrait%2C%20super%20slo-mo%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%3Cstrong%3EVideo%3A%3C%2Fstrong%3E%208K%4024fps%2C%204K%4030%2F60fps%2C%20full-HD%4030%2F60fps%2C%20HD%4030fps%3B%20slo-mo%4060%2F240%2F960fps%3B%20HDR10%2B%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%3Cstrong%3ECover%20camera%3A%3C%2Fstrong%3E%2010MP%20(f%2F2.2)%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%3Cstrong%3EInner%20front%20camera%3A%3C%2Fstrong%3E%20Under-display%204MP%20(f%2F1.8)%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%3Cstrong%3EBattery%3A%3C%2Fstrong%3E%204400mAh%2C%2025W%20fast%20charging%2C%2015W%20wireless%20charging%2C%20reverse%20wireless%20charging%2C%20'all-day'%20life%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%3Cstrong%3EConnectivity%3A%3C%2Fstrong%3E%205G%3B%20Wi-Fi%2C%20Bluetooth%205.2%2C%20NFC%20(Samsung%20Pay)%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%3Cstrong%3EI%2FO%3A%3C%2Fstrong%3E%20USB-C%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%3Cstrong%3ECards%3A%3C%2Fstrong%3E%20Nano-SIM%20%2B%20eSIM%3B%202%20nano-SIMs%20%2B%20eSIM%3B%202%20nano-SIMs%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%3Cstrong%3EColours%3A%3C%2Fstrong%3E%20Graygreen%2C%20phantom%20black%2C%20beige%2C%20burgundy%20(online%20exclusive)%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%3Cstrong%3EIn%20the%20box%3A%3C%2Fstrong%3E%20Fold%204%2C%20USB-C-to-USB-C%20cable%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%3Cstrong%3EPrice%3A%3C%2Fstrong%3E%20Dh6%2C799%20%2F%20Dh7%2C249%20%2F%20Dh8%2C149%3C%2Fp%3E%0A
The specs
Engine: 2.0-litre 4cyl turbo
Power: 261hp at 5,500rpm
Torque: 405Nm at 1,750-3,500rpm
Transmission: 9-speed auto
Fuel consumption: 6.9L/100km
On sale: Now
Price: From Dh117,059