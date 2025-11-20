Artist Mundano intervenes in the installation Ashes of the Forest, a work created in collaboration with the NGO Greenpeace and presented in the Blue Zone at Cop30 in Belem, Brazil. EPA
Miss Egypt Sabrina Maged on stage during the 2025 Miss Universe national costume presentation in Nonthaburi province, north of Bangkok. AFP
Nepalese devotees release lamps at the Bagmati River in memory of deceased family members as part of the Balachaturdashi festival at Pashupati temple in Kathmandu, Nepal. EPA
A Palestinian woman hangs clothes to dry amid the ruins of a building in Gaza city. AFP
A fire at a residential building damaged by a Russian strike on Kharkiv, Ukraine. AP
The site of a massive fire that burnt through more than 170 buildings in Oita Prefecture, south-western Japan. Reuters
A flyover at the White House to mark the arrival of Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman. AFP
A protest by UK farmers opposing government inheritance tax reform plans, in London. Reuters
The Dubai Airshow 2025 at Dubai World Central airport. Chris Whiteoak / The National
News

Best Photos of November 19: Art installation at Cop30 to Dubai Airshow

The National picks the most striking images from around the world

The National

November 20, 2025

Updated: November 20, 2025, 4:24 AM
