Fashion shoot: Dance me to the end of love

For the complete photo shoot, go to M fashion.

Photographer | Glynis Selina Arban at Giant Artists

Stylist | Lara Backmender at Kate Ryan

Hair: Marcos Diaz for Kate Ryan

Make-up: Blair Jaffer

Model: Marine at One Model Management

Photo assistant: Alana Amram

Fashion assistants: Lauren Bensky and Zarina Humayun

All prices approximate, check local stockists for details.

Stockists

Boutique 1, The Walk, Jumeirah Beach Residence, 04 425 7888 and elsewhere, www.boutique1.com.

Calvin Klein, Dubai Mall, 04 434 1461. Céline, BurJuman Centre, 04 359 3925; Mall of the Emirates, 04 341 0585.

Chanel, Marina Mall, Abu Dhabi, 02 681 1030; Dubai Mall, 04 382 7100; and elsewhere. Christian Louboutin, Mall of the Emirates, 04 399 0998; Dubai Mall, 04 325 3935. Graeme Armour, www.graemearmour.com.

Gucci, Marina Mall, 02 681 6844; Mall of the Emirates, 04 341 0669; and elsewhere.

Harvey Nichols, Mall of the Emirates, 04 409 8888.

Hermès, BurJuman Centre, 04 351 1190; Dubai Mall, 04 330 8385.

Jason Wu, www.jasonwustudio.com.

Louis Vuitton, Marina Mall, 02 681 2166; Dubai Mall, 04 330 8060 and elsewhere.

Midnight Moon Madcapz, www.madcapz.net.

Marni, Mall of the Emirates, 04 354 9417.

Net-A-Porter, www.net-a-porter.com.

Patricia Underwood, www.patriciaunderwood.com.

Saks Fifth Avenue, BurJuman Centre, 04 501 2700.

Saskia Diez, www.saskia-diez.com. Stella McCartney, Dubai Mall, 04 339 9179.

Tom Ford, Dubai Mall, 04 330 8300.

Walter Steiger, www.waltersteiger.com

Results 4pm: Al Bastakiya Listed US$300,000 (Dirt) 1,900m; Winner: Emblem Storm, Oisin Murphy (jockey), Satish Seemar (trainer). 4.35pm: Mahab Al Shimaal Group 3 $350,000 (D) 1,200m; Winner: Wafy, Tadhg O’Shea, Satish Seemar. 5.10pm: Nad Al Sheba Turf Group 3 $350,000 (Turf) 1,200m; Winner: Wildman Jack, Fernando Jara, Doug O’Neill. 5.45pm: Burj Nahaar Group 3 $350,000 (D) 1,600m; Winner: Salute The Soldier, Adrie de Vries, Fawzi Nass. 6.20pm: Jebel Hatta Group 1 $400,000 (T) 1,800m; Winner: Barney Roy, William Buick, Charlie Appleby. 6.55pm: Al Maktoum Challenge Round-3 Group 1 $600,000 (D) 2,000m; Winner: Matterhorn, Mickael Barzalona, Salem bin Ghadayer. 7.30pm: Dubai City Of Gold Group 2 $350,000 (T) 2,410m; Winner: Loxley, Mickael Barzalona, Charlie Appleby.

