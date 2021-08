Ivory Coast starts Ebola vaccinations after case reported

A health worker wearing protective suit and face mask disinfects a hallway of a hospital after a case of Ebola was confirmed in Abidjan, Ivory Coast. Luc Gnago / Reuters

Ivory Coast started vaccinating health workers Monday with a donation of 5,000 doses of Ebola vaccines provided by Guinea after the first case of the viral illness in 25 years was reported at the weekend.

The consignment included 3,000 doses of Johnson & Johnson inoculations and 2,000 doses of Merck & Co. shots, Sakoba Keita, head of Guinea’s health security agency, said by phone Monday from the capital, Conakry.

Guinea, which ended its latest outbreak of Ebola in June, also deployed health experts to support a rapid response to the virus in Ivory Coast, Keita said, without elaborating.

