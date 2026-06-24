Fifa World Cup 2026 complete fixture guide and schedule: How to watch in the UAE

The 2026 Fifa World Cup started on June 11 and runs until July 19 - and with 48 teams competing there are more matches than ever before.
With those games taking place across the US, Canada and Mexico, some careful planning might be required to make sure you can watch all the games you intend to.
See below for a full World Cup fixture guide, complete with UAE kick-off times, venues and TV information for the region.
2026 World Cup fixture guide
Wednesday, June 24
Group B: Switzerland vs Canada, kick-off 11pm - Vancouver, Canada
Group B: Bosnia & Herzegovina vs Qatar, kick-off 11pm - Seattle, USA
Thursday, June 25
Group C: Morocco vs Haiti, kick-off 2am - Atlanta, USA
Group C: Scotland vs Brazil, kick-off 2am - Miami, USA
Group A: South Africa vs South Korea, kick-off 5am - Guadalupe, Mexico
Group A: Czech Republic vs Mexico, kick-off 5am - Mexico City, Mexico
Friday, June 26
Group E: Curacao vs Ivory Coast, kick-off midnight - Philadelphia, USA
Group E: Ecuador vs Germany, kick-off midnight - New Jersey, USA
Group F: Tunisia vs Netherlands, kick-off 3am - Kansas City, USA
Group F: Japan vs Sweden, kick-off 3am - Arlington, USA
Group D: Turkey vs USA, kick-off 6am - Los Angeles, USA
Group D: Paraguay vs Australia, kick-off 6am - Santa Clara, USA
Group I: Norway vs France, kick-off 11pm - Foxborough, USA
Group I: Senegal vs Iraq, kick-off 11pm - Toronto, Canada
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Saturday, June 27
Group H: Cape Verde vs Saudi Arabia, kick-off 4am - Houston, USA
Group H: Uruguay vs Spain, kick-off 4am - Zapopan, Mexico
Group G: New Zealand vs Belgium, kick-off 7am - Vancouver, Canada
Group G: Egypt vs Iran, kick-off 7am - Seattle, USA
Sunday, June 28
Group L: Panama vs England, kick-off 1am - New Jersey, USA
Group L: Croatia vs Ghana, kick-off 1am - Philadelphia, USA
Group K: Colombia vs Portugal, kick-off 3.30am - Miami, USA
Group K: DR Congo vs Uzbekistan, kick-off 3.30am - Atlanta, USA
Group J: Algeria vs Austria, kick-off 6am - Kansas City, USA
Group J: Jordan vs Argentina, kick-off 6am - Arlington, USA
Round of 32 - Match 73: Group A runners-up vs Group B runners-up, kick-off 11pm - Los Angeles, USA
Monday, June 29
Round of 32 - Match 76: Group C winners vs Group F runners-up, kick-off 9pm - Houston, USA
Tuesday, June 30
Round of 32 - Match 74: Group E winners vs Group A/B/C/D/F third place, kick-off 12.30am - Foxborough, USA
Round of 32 - Match 75: Group F winners vs Group C runners-up, kick-off 5am - Guadalupe, Mexico
Round of 32 - Match 78: Group E runners-up vs Group I runners-up, kick-off 9pm - Arlington, USA
Wednesday, July 1
Round of 32 - Match 77: Group I winners vs Group C/D/F/G/H third place, kick-off 1am - New Jersey, USA
Round of 32 - Match 79: Group A winners vs Group C/E/F/H/I third place, kick-off 5am - Mexico City, Mexico
Round of 32 - Match 80: Group L winners vs Group E/H/I/J/K third place, kick-off 8pm - Atlanta, USA
Thursday, July 2
Round of 32 - Match 82: Group G winners vs Group A/E/H/I/J third place, kick-off midnight - Seattle, USA
Round of 32 - Match 81: Group D winners vs Group B/E/F/I/J third place, kick-off 4am - Santa Clara, USA
Round of 32 - Match 84: Group H winners vs Group J runners-up, kick-off 11pm - Los Angeles, USA
Friday, July 3
Round of 32 - Match 83: Group K runners-up vs Group L runners-up, kick-off 3am - Toronto, Canada
Round of 32 - Match 85: Group B winners vs Group E/F/G/I/J third place, kick-off 7am - Vancouver, Canada
Round of 32 - Match 88: Group D runners-up vs Group G runners-up, kick-off 10pm - Arlington, USA
Saturday, July 4
Round of 32 - Match 86: Group J winners vs Group H runners-up, kick-off 2am - Miami, USA
Round of 32 - Match 87: Group K winners vs Group D/E/I/J/L third place, kick-off 5.30am - Kansas City, USA
Round of 16 - Match 90: Match 73 winners vs Match 75 winners, kick-off 9pm - Houston, USA
Sunday, July 5
Round of 16 - Match 89: Match 74 winners vs Match 77 winners, kick-off 1am - Philadelphia, USA
Monday, July 6
Round of 16 - Match 91: Match 76 winners vs Match 78 winners, kick-off midnight - New Jersey, USA
Round of 16 - Match 92: Match 79 winners vs Match 80 winners, kick-off 4am - Mexico City, Mexico
Round of 16 - Match 93: Match 83 winners vs Match 84 winners, kick-off 11pm - Arlington, USA
Tuesday, July 7
Round of 16 - Match 94: Match 81 winners vs Match 82 winners, kick-off 4am - Seattle, USA
Round of 16 - Match 95: Match 86 winners vs Match 88 winners, kick-off 8pm - Atlanta, USA
Thursday, July 9
Round of 16 - Match 96: Match 85 winners vs Match 87 winners, kick-off midnight - Vancouver, Canada
Quarter-final - Match 97: Match 89 winners vs Match 90 winners, kick-off midnight - Foxborough, USA
Friday, July 10
Quarter-final - Match 98: Match 93 winners vs Match 94 winners, kick-off 11pm - Los Angeles, USA
Sunday, July 12
Quarter-final - Match 99: Match 91 winners vs Match 92 winners, kick-off 1am - Miami, USA
Quarter-final - Match 100: Match 95 winners vs Match 96 winners, kick-off 5am - Kansas City, USA
Tuesday, July 14
Semi-final - Match 101: Match 97 winners vs Match 98 winners, kick-off 11pm - Arlington, USA
Wednesday, July 15
Semi-final - Match 102: Match 99 winners vs Match 100 winners, kick-off 11pm - Atlanta, USA
Sunday, July 19
Third Place Playoff - Match 103: Match 101 losers vs Match 102 losers, kick-off 1am - Miami, USA
Final - Match 104: Match 101 winners vs Match 102 winners, kick-off 11pm - New Jersey, USA
How to watch the 2026 World Cup in the UAE
The official broadcast rights for the Fifa World Cup in the UAE and the wider Middle East and North Africa region belong to beIN SPORTS. This network is the only place for watching every match of the tournament live, providing extensive coverage in both Arabic and English.