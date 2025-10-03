My UAE Collection: ‘Banknotes I began collecting as a boy are now worth Dh1 million’

COMPANY%20PROFILE
%3Cp%3E%3Cstrong%3EName%3A%3C%2Fstrong%3E%20Floward%0D%3Cbr%3E%3Cstrong%3EBased%3A%20%3C%2Fstrong%3ERiyadh%2C%20Saudi%20Arabia%0D%3Cbr%3E%3Cstrong%3EFounders%3A%20%3C%2Fstrong%3EAbdulaziz%20Al%20Loughani%20and%20Mohamed%20Al%20Arifi%0D%3Cbr%3E%3Cstrong%3ESector%3A%20%3C%2Fstrong%3EE-commerce%0D%3Cbr%3E%3Cstrong%3ETotal%20funding%3A%20%3C%2Fstrong%3EAbout%20%24200%20million%0D%3Cbr%3E%3Cstrong%3EInvestors%3A%20%3C%2Fstrong%3EAljazira%20Capital%2C%20Rainwater%20Partners%2C%20STV%20and%20Impact46%0D%3Cbr%3E%3Cstrong%3ENumber%20of%20employees%3A%20%3C%2Fstrong%3E1%2C200%3C%2Fp%3E%0A
%3Cp%3E%3Cstrong%3EFixtures%3C%2Fstrong%3E%3Cbr%3E%3Cbr%3ESaturday%2C%20May%2028%2C%20United%20States%20v%20Scotland%3Cbr%3ESunday%2C%20May%2029%2C%20United%20States%20v%20Scotland%3Cbr%3ETuesday%2C%20May%2031%2C%20UAE%20v%20Scotland%3Cbr%3EWednesday%2C%20June%201%2C%20UAE%20v%20United%20States%3Cbr%3EFriday%2C%20June%203%2C%20UAE%20v%20Scotland%3Cbr%3ESaturday%2C%20June%204%2C%20UAE%20v%20United%20States%3Cbr%3E%3Cbr%3E%3Cstrong%3EUAE%20squad%3A%20%3C%2Fstrong%3EAhmed%20Raza%20(captain)%2C%20Chirag%20Suri%2C%20Muhammad%20Waseem%2C%20Vriitya%20Aravind%2C%20CP%20Rizwan%2C%20Basil%20Hameed%2C%20Rohan%20Mustafa%2C%20Kashif%20Daud%2C%20Karthik%20Meiyappan%2C%20Zahoor%20Khan%2C%20Junaid%20Siddique%2C%20Alishan%20Sharafu%2C%20Akif%20Raja%2C%20Rahul%20Bhatia%3Cbr%3E%3Cbr%3E%3Cstrong%3ETable%3C%2Fstrong%3E%3Cbr%3E1.%20Oman%2032%2019%2011%2040%20%2B0.156%3Cbr%3E2.%20Scotland%2016%2011%203%2024%20%2B0.574%3Cbr%3E3.%20UAE%2018%2010%206%2022%20%2B0.22%3Cbr%3E4.%20Namibia%2014%207%207%2014%20%2B0.096%3Cbr%3E5.%20United%20States%2016%207%209%2014%20-0.229%3Cbr%3E6.%20Nepal%2012%206%206%2012%20%2B0.113%3Cbr%3E7.%20Papua%20New%20Guinea%2020%201%2019%202%20-0.856%3C%2Fp%3E%0A
World%20Cup%202023%20ticket%20sales
%3Cp%3EAugust%2025%20%E2%80%93%20Non-India%20warm-up%20matches%20and%20all%20non-India%20event%20matches%0D%3Cbr%3EAugust%2030%20%E2%80%93%20India%20matches%20at%20Guwahati%20and%20Trivandrum%0D%3Cbr%3EAugust%2031%20%E2%80%93%20India%20matches%20at%20Chennai%2C%20Delhi%20and%20Pune%0D%3Cbr%3ESeptember%201%20%E2%80%93%20India%20matches%20at%20Dharamsala%2C%20Lucknow%20and%20Mumbai%0D%3Cbr%3ESeptember%202%20%E2%80%93%20India%20matches%20at%20Bengaluru%20and%20Kolkata%0D%3Cbr%3ESeptember%203%20%E2%80%93%20India%20matches%20at%20Ahmedabad%0D%3Cbr%3ESeptember%2015%20%E2%80%93%20Semi-finals%20and%20Final%3C%2Fp%3E%0A
APPLE IPAD MINI (A17 PRO)
Display: 21cm Liquid Retina Display, 2266 x 1488, 326ppi, 500 nits
Chip: Apple A17 Pro, 6-core CPU, 5-core GPU, 16-core Neural Engine
Storage: 128/256/512GB
Main camera: 12MP wide, f/1.8, digital zoom up to 5x, Smart HDR 4
Front camera: 12MP ultra-wide, f/2.4, Smart HDR 4, full-HD @ 25/30/60fps
Biometrics: Touch ID, Face ID
Colours: Blue, purple, space grey, starlight
In the box: iPad mini, USB-C cable, 20W USB-C power adapter
Price: From Dh2,099
How to report a beggar
Abu Dhabi – Call 999 or 8002626 (Aman Service)
Dubai – Call 800243
Sharjah – Call 065632222
Ras Al Khaimah - Call 072053372
Ajman – Call 067401616
Umm Al Quwain – Call 999
Fujairah - Call 092051100 or 092224411
The%20specs%3A%202024%20Mercedes%20E200
%3Cp%3E%3Cstrong%3EEngine%3A%20%3C%2Fstrong%3E2.0-litre%20four-cyl%20turbo%20%2B%20mild%20hybrid%0D%3Cbr%3E%3Cstrong%3EPower%3A%20%3C%2Fstrong%3E204hp%20at%205%2C800rpm%20%2B23hp%20hybrid%20boost%0D%3Cbr%3E%3Cstrong%3ETorque%3A%20%3C%2Fstrong%3E320Nm%20at%201%2C800rpm%20%2B205Nm%20hybrid%20boost%0D%3Cbr%3E%3Cstrong%3ETransmission%3A%20%3C%2Fstrong%3E9-speed%20auto%0D%3Cbr%3E%3Cstrong%3EFuel%20consumption%3A%20%3C%2Fstrong%3E7.3L%2F100km%0D%3Cbr%3E%3Cstrong%3EOn%20sale%3A%20%3C%2Fstrong%3ENovember%2FDecember%0D%3Cbr%3E%3Cstrong%3EPrice%3A%20%3C%2Fstrong%3EFrom%20Dh205%2C000%20(estimate)%3C%2Fp%3E%0A