Coronavirus: Dubai World Trade Centre field hospital discharges final Covid-19 patient

TOPSHOTS-TOPSHOT-UAE-HEALTH-VIRUS Hiroaki Fujita is applauded by staff as he becomes the final patient to be discharged from the Dubai World Trade Centre field hospital. All pictures courtesy of AFP (AFP)

The last patient to be treated for Covid-19 has been discharged from the Dubai World Trade Centre as the field hospital closed to make way for a sporting event.

The final patient to walk out of the temporary clinic, Japanese citizen Hiroaki Fujita, was allowed to return home after recording a negative test for coronavirus.

Mr Fujita, who has lived in Dubai for close to three years, praised staff for their care during his two-week stay at the facility.

The centre was one of several temporary hospitals established at the peak of the virus as authorities planned for a predicted surge in cases.

Other facilities in Ajman and Abu Dhabi at the National Exhibition Centre, where 1,000 temporary beds were installed, remain open although Adnec Field Hospital confirmed it was also free of Covid-19 cases.

The centre has since been transformed into a safe sports facility where the 10th annual Dubai Sports World will be held until October 3.

Dubai’s WTC hospital opened in April as medics braced for an uncertain future and government and private hospitals elsewhere began filling up with Covid-19 patients.

The temporary clinic allowed doctors to care for hundreds of emergency cases, with 800 of the 3,000 available beds suitable for intensive care patients.

Like many other similar centres around the world, the WTC field hospital became part of a temporary emergency health infrastructure.

Many are now being stood-down as medics see fewer patients with serious symptoms in need of emergency care.

A similar clinic at London’s ExCeL Centre, remains operational despite declining numbers of positive cases in the UK capital.

Like many of the UK’s other temporary NHS Nightingale hospitals, it is to be repurposed as specialist cancer care units to handle undiagnosed or untreated cases resulting from disrupted health services during the pandemic.

According to NHS England, 840,742 people are waiting for cancer diagnostic tests with 468,622 waiting more than six weeks.

On Tuesday, the UAE reported 532 new cases of the coronavirus, 993 recoveries and two deaths, taking the country's tallies to 52,600 infections, 41,714 recoveries and 326 deaths.

Expand Autoplay Image 1 of 3 na8 JUL DWTC sports 3 Dubai World Trade Centre is transformed into a safe sports facility to host Dubai Sports World until October 3. Courtesy: Dubai Media Office (Dubai Media Office)

FA Cup semi-finals Saturday: Manchester United v Tottenham Hotspur, 8.15pm (UAE)

Sunday: Chelsea v Southampton, 6pm (UAE) Matches on Bein Sports

FA Cup semi-finals Saturday: Manchester United v Tottenham Hotspur, 8.15pm (UAE)

Sunday: Chelsea v Southampton, 6pm (UAE) Matches on Bein Sports

FA Cup semi-finals Saturday: Manchester United v Tottenham Hotspur, 8.15pm (UAE)

Sunday: Chelsea v Southampton, 6pm (UAE) Matches on Bein Sports

FA Cup semi-finals Saturday: Manchester United v Tottenham Hotspur, 8.15pm (UAE)

Sunday: Chelsea v Southampton, 6pm (UAE) Matches on Bein Sports

FA Cup semi-finals Saturday: Manchester United v Tottenham Hotspur, 8.15pm (UAE)

Sunday: Chelsea v Southampton, 6pm (UAE) Matches on Bein Sports

FA Cup semi-finals Saturday: Manchester United v Tottenham Hotspur, 8.15pm (UAE)

Sunday: Chelsea v Southampton, 6pm (UAE) Matches on Bein Sports

FA Cup semi-finals Saturday: Manchester United v Tottenham Hotspur, 8.15pm (UAE)

Sunday: Chelsea v Southampton, 6pm (UAE) Matches on Bein Sports

FA Cup semi-finals Saturday: Manchester United v Tottenham Hotspur, 8.15pm (UAE)

Sunday: Chelsea v Southampton, 6pm (UAE) Matches on Bein Sports

FA Cup semi-finals Saturday: Manchester United v Tottenham Hotspur, 8.15pm (UAE)

Sunday: Chelsea v Southampton, 6pm (UAE) Matches on Bein Sports

FA Cup semi-finals Saturday: Manchester United v Tottenham Hotspur, 8.15pm (UAE)

Sunday: Chelsea v Southampton, 6pm (UAE) Matches on Bein Sports

FA Cup semi-finals Saturday: Manchester United v Tottenham Hotspur, 8.15pm (UAE)

Sunday: Chelsea v Southampton, 6pm (UAE) Matches on Bein Sports

FA Cup semi-finals Saturday: Manchester United v Tottenham Hotspur, 8.15pm (UAE)

Sunday: Chelsea v Southampton, 6pm (UAE) Matches on Bein Sports

FA Cup semi-finals Saturday: Manchester United v Tottenham Hotspur, 8.15pm (UAE)

Sunday: Chelsea v Southampton, 6pm (UAE) Matches on Bein Sports

FA Cup semi-finals Saturday: Manchester United v Tottenham Hotspur, 8.15pm (UAE)

Sunday: Chelsea v Southampton, 6pm (UAE) Matches on Bein Sports

FA Cup semi-finals Saturday: Manchester United v Tottenham Hotspur, 8.15pm (UAE)

Sunday: Chelsea v Southampton, 6pm (UAE) Matches on Bein Sports

FA Cup semi-finals Saturday: Manchester United v Tottenham Hotspur, 8.15pm (UAE)

Sunday: Chelsea v Southampton, 6pm (UAE) Matches on Bein Sports

List of officials: Referees: Chris Broad, David Boon, Jeff Crowe, Andy Pycroft, Ranjan Madugalle and Richie Richardson. Umpires: Aleem Dar, Kumara Dharmasena, Marais Erasmus, Chris Gaffaney, Ian Gould, Richard Illingworth, Richard Kettleborough, Nigel Llong, Bruce Oxenford, Ruchira Palliyaguruge, Sundaram Ravi, Paul Reiffel, Rod Tucker, Michael Gough, Joel Wilson and Paul Wilson.

List of officials: Referees: Chris Broad, David Boon, Jeff Crowe, Andy Pycroft, Ranjan Madugalle and Richie Richardson. Umpires: Aleem Dar, Kumara Dharmasena, Marais Erasmus, Chris Gaffaney, Ian Gould, Richard Illingworth, Richard Kettleborough, Nigel Llong, Bruce Oxenford, Ruchira Palliyaguruge, Sundaram Ravi, Paul Reiffel, Rod Tucker, Michael Gough, Joel Wilson and Paul Wilson.

List of officials: Referees: Chris Broad, David Boon, Jeff Crowe, Andy Pycroft, Ranjan Madugalle and Richie Richardson. Umpires: Aleem Dar, Kumara Dharmasena, Marais Erasmus, Chris Gaffaney, Ian Gould, Richard Illingworth, Richard Kettleborough, Nigel Llong, Bruce Oxenford, Ruchira Palliyaguruge, Sundaram Ravi, Paul Reiffel, Rod Tucker, Michael Gough, Joel Wilson and Paul Wilson.

List of officials: Referees: Chris Broad, David Boon, Jeff Crowe, Andy Pycroft, Ranjan Madugalle and Richie Richardson. Umpires: Aleem Dar, Kumara Dharmasena, Marais Erasmus, Chris Gaffaney, Ian Gould, Richard Illingworth, Richard Kettleborough, Nigel Llong, Bruce Oxenford, Ruchira Palliyaguruge, Sundaram Ravi, Paul Reiffel, Rod Tucker, Michael Gough, Joel Wilson and Paul Wilson.

List of officials: Referees: Chris Broad, David Boon, Jeff Crowe, Andy Pycroft, Ranjan Madugalle and Richie Richardson. Umpires: Aleem Dar, Kumara Dharmasena, Marais Erasmus, Chris Gaffaney, Ian Gould, Richard Illingworth, Richard Kettleborough, Nigel Llong, Bruce Oxenford, Ruchira Palliyaguruge, Sundaram Ravi, Paul Reiffel, Rod Tucker, Michael Gough, Joel Wilson and Paul Wilson.

List of officials: Referees: Chris Broad, David Boon, Jeff Crowe, Andy Pycroft, Ranjan Madugalle and Richie Richardson. Umpires: Aleem Dar, Kumara Dharmasena, Marais Erasmus, Chris Gaffaney, Ian Gould, Richard Illingworth, Richard Kettleborough, Nigel Llong, Bruce Oxenford, Ruchira Palliyaguruge, Sundaram Ravi, Paul Reiffel, Rod Tucker, Michael Gough, Joel Wilson and Paul Wilson.

List of officials: Referees: Chris Broad, David Boon, Jeff Crowe, Andy Pycroft, Ranjan Madugalle and Richie Richardson. Umpires: Aleem Dar, Kumara Dharmasena, Marais Erasmus, Chris Gaffaney, Ian Gould, Richard Illingworth, Richard Kettleborough, Nigel Llong, Bruce Oxenford, Ruchira Palliyaguruge, Sundaram Ravi, Paul Reiffel, Rod Tucker, Michael Gough, Joel Wilson and Paul Wilson.

List of officials: Referees: Chris Broad, David Boon, Jeff Crowe, Andy Pycroft, Ranjan Madugalle and Richie Richardson. Umpires: Aleem Dar, Kumara Dharmasena, Marais Erasmus, Chris Gaffaney, Ian Gould, Richard Illingworth, Richard Kettleborough, Nigel Llong, Bruce Oxenford, Ruchira Palliyaguruge, Sundaram Ravi, Paul Reiffel, Rod Tucker, Michael Gough, Joel Wilson and Paul Wilson.

List of officials: Referees: Chris Broad, David Boon, Jeff Crowe, Andy Pycroft, Ranjan Madugalle and Richie Richardson. Umpires: Aleem Dar, Kumara Dharmasena, Marais Erasmus, Chris Gaffaney, Ian Gould, Richard Illingworth, Richard Kettleborough, Nigel Llong, Bruce Oxenford, Ruchira Palliyaguruge, Sundaram Ravi, Paul Reiffel, Rod Tucker, Michael Gough, Joel Wilson and Paul Wilson.

List of officials: Referees: Chris Broad, David Boon, Jeff Crowe, Andy Pycroft, Ranjan Madugalle and Richie Richardson. Umpires: Aleem Dar, Kumara Dharmasena, Marais Erasmus, Chris Gaffaney, Ian Gould, Richard Illingworth, Richard Kettleborough, Nigel Llong, Bruce Oxenford, Ruchira Palliyaguruge, Sundaram Ravi, Paul Reiffel, Rod Tucker, Michael Gough, Joel Wilson and Paul Wilson.

List of officials: Referees: Chris Broad, David Boon, Jeff Crowe, Andy Pycroft, Ranjan Madugalle and Richie Richardson. Umpires: Aleem Dar, Kumara Dharmasena, Marais Erasmus, Chris Gaffaney, Ian Gould, Richard Illingworth, Richard Kettleborough, Nigel Llong, Bruce Oxenford, Ruchira Palliyaguruge, Sundaram Ravi, Paul Reiffel, Rod Tucker, Michael Gough, Joel Wilson and Paul Wilson.

List of officials: Referees: Chris Broad, David Boon, Jeff Crowe, Andy Pycroft, Ranjan Madugalle and Richie Richardson. Umpires: Aleem Dar, Kumara Dharmasena, Marais Erasmus, Chris Gaffaney, Ian Gould, Richard Illingworth, Richard Kettleborough, Nigel Llong, Bruce Oxenford, Ruchira Palliyaguruge, Sundaram Ravi, Paul Reiffel, Rod Tucker, Michael Gough, Joel Wilson and Paul Wilson.

List of officials: Referees: Chris Broad, David Boon, Jeff Crowe, Andy Pycroft, Ranjan Madugalle and Richie Richardson. Umpires: Aleem Dar, Kumara Dharmasena, Marais Erasmus, Chris Gaffaney, Ian Gould, Richard Illingworth, Richard Kettleborough, Nigel Llong, Bruce Oxenford, Ruchira Palliyaguruge, Sundaram Ravi, Paul Reiffel, Rod Tucker, Michael Gough, Joel Wilson and Paul Wilson.

List of officials: Referees: Chris Broad, David Boon, Jeff Crowe, Andy Pycroft, Ranjan Madugalle and Richie Richardson. Umpires: Aleem Dar, Kumara Dharmasena, Marais Erasmus, Chris Gaffaney, Ian Gould, Richard Illingworth, Richard Kettleborough, Nigel Llong, Bruce Oxenford, Ruchira Palliyaguruge, Sundaram Ravi, Paul Reiffel, Rod Tucker, Michael Gough, Joel Wilson and Paul Wilson.

List of officials: Referees: Chris Broad, David Boon, Jeff Crowe, Andy Pycroft, Ranjan Madugalle and Richie Richardson. Umpires: Aleem Dar, Kumara Dharmasena, Marais Erasmus, Chris Gaffaney, Ian Gould, Richard Illingworth, Richard Kettleborough, Nigel Llong, Bruce Oxenford, Ruchira Palliyaguruge, Sundaram Ravi, Paul Reiffel, Rod Tucker, Michael Gough, Joel Wilson and Paul Wilson.

List of officials: Referees: Chris Broad, David Boon, Jeff Crowe, Andy Pycroft, Ranjan Madugalle and Richie Richardson. Umpires: Aleem Dar, Kumara Dharmasena, Marais Erasmus, Chris Gaffaney, Ian Gould, Richard Illingworth, Richard Kettleborough, Nigel Llong, Bruce Oxenford, Ruchira Palliyaguruge, Sundaram Ravi, Paul Reiffel, Rod Tucker, Michael Gough, Joel Wilson and Paul Wilson.

Jebel Ali results 2pm: Handicap (PA) Dh 50,000 (Dirt) 1,400m Winner: AF Al Moreeb, Antonio Fresu (jockey), Ernst Oertel (trainer) 2.30pm: Maiden (TB) Dh 60,000 (D) 1,400m Winner: Shamikh, Ryan Curatolo, Nicholas Bachalard 3pm: Handicap (TB) Dh 64,000 (D) 1,600m Winner: One Vision, Connor Beasley, Ali Rashid Al Raihe 3.30pm: Conditions (TB) Dh 100,000 (D) 1,600m Winner: Gabr, Sam Hitchcott, Doug Watson 4pm: Handicap (TB) Dh 96,000 (D) 1,800m Winner: Just A Penny, Sam Hitchcock, Doug Watson 4.30pm: Maiden (TB) Dh 60,000 (D) 1,600m Winner: Torno Subito, Sam Hitchcock, Doug Watson 5pm: Handicap (TB) Dh 76,000 (D) 1,950m Winner: Untold Secret, Jose Santiago, Salem bin Ghadayer

Jebel Ali results 2pm: Handicap (PA) Dh 50,000 (Dirt) 1,400m Winner: AF Al Moreeb, Antonio Fresu (jockey), Ernst Oertel (trainer) 2.30pm: Maiden (TB) Dh 60,000 (D) 1,400m Winner: Shamikh, Ryan Curatolo, Nicholas Bachalard 3pm: Handicap (TB) Dh 64,000 (D) 1,600m Winner: One Vision, Connor Beasley, Ali Rashid Al Raihe 3.30pm: Conditions (TB) Dh 100,000 (D) 1,600m Winner: Gabr, Sam Hitchcott, Doug Watson 4pm: Handicap (TB) Dh 96,000 (D) 1,800m Winner: Just A Penny, Sam Hitchcock, Doug Watson 4.30pm: Maiden (TB) Dh 60,000 (D) 1,600m Winner: Torno Subito, Sam Hitchcock, Doug Watson 5pm: Handicap (TB) Dh 76,000 (D) 1,950m Winner: Untold Secret, Jose Santiago, Salem bin Ghadayer

Jebel Ali results 2pm: Handicap (PA) Dh 50,000 (Dirt) 1,400m Winner: AF Al Moreeb, Antonio Fresu (jockey), Ernst Oertel (trainer) 2.30pm: Maiden (TB) Dh 60,000 (D) 1,400m Winner: Shamikh, Ryan Curatolo, Nicholas Bachalard 3pm: Handicap (TB) Dh 64,000 (D) 1,600m Winner: One Vision, Connor Beasley, Ali Rashid Al Raihe 3.30pm: Conditions (TB) Dh 100,000 (D) 1,600m Winner: Gabr, Sam Hitchcott, Doug Watson 4pm: Handicap (TB) Dh 96,000 (D) 1,800m Winner: Just A Penny, Sam Hitchcock, Doug Watson 4.30pm: Maiden (TB) Dh 60,000 (D) 1,600m Winner: Torno Subito, Sam Hitchcock, Doug Watson 5pm: Handicap (TB) Dh 76,000 (D) 1,950m Winner: Untold Secret, Jose Santiago, Salem bin Ghadayer

Jebel Ali results 2pm: Handicap (PA) Dh 50,000 (Dirt) 1,400m Winner: AF Al Moreeb, Antonio Fresu (jockey), Ernst Oertel (trainer) 2.30pm: Maiden (TB) Dh 60,000 (D) 1,400m Winner: Shamikh, Ryan Curatolo, Nicholas Bachalard 3pm: Handicap (TB) Dh 64,000 (D) 1,600m Winner: One Vision, Connor Beasley, Ali Rashid Al Raihe 3.30pm: Conditions (TB) Dh 100,000 (D) 1,600m Winner: Gabr, Sam Hitchcott, Doug Watson 4pm: Handicap (TB) Dh 96,000 (D) 1,800m Winner: Just A Penny, Sam Hitchcock, Doug Watson 4.30pm: Maiden (TB) Dh 60,000 (D) 1,600m Winner: Torno Subito, Sam Hitchcock, Doug Watson 5pm: Handicap (TB) Dh 76,000 (D) 1,950m Winner: Untold Secret, Jose Santiago, Salem bin Ghadayer

Jebel Ali results 2pm: Handicap (PA) Dh 50,000 (Dirt) 1,400m Winner: AF Al Moreeb, Antonio Fresu (jockey), Ernst Oertel (trainer) 2.30pm: Maiden (TB) Dh 60,000 (D) 1,400m Winner: Shamikh, Ryan Curatolo, Nicholas Bachalard 3pm: Handicap (TB) Dh 64,000 (D) 1,600m Winner: One Vision, Connor Beasley, Ali Rashid Al Raihe 3.30pm: Conditions (TB) Dh 100,000 (D) 1,600m Winner: Gabr, Sam Hitchcott, Doug Watson 4pm: Handicap (TB) Dh 96,000 (D) 1,800m Winner: Just A Penny, Sam Hitchcock, Doug Watson 4.30pm: Maiden (TB) Dh 60,000 (D) 1,600m Winner: Torno Subito, Sam Hitchcock, Doug Watson 5pm: Handicap (TB) Dh 76,000 (D) 1,950m Winner: Untold Secret, Jose Santiago, Salem bin Ghadayer

Jebel Ali results 2pm: Handicap (PA) Dh 50,000 (Dirt) 1,400m Winner: AF Al Moreeb, Antonio Fresu (jockey), Ernst Oertel (trainer) 2.30pm: Maiden (TB) Dh 60,000 (D) 1,400m Winner: Shamikh, Ryan Curatolo, Nicholas Bachalard 3pm: Handicap (TB) Dh 64,000 (D) 1,600m Winner: One Vision, Connor Beasley, Ali Rashid Al Raihe 3.30pm: Conditions (TB) Dh 100,000 (D) 1,600m Winner: Gabr, Sam Hitchcott, Doug Watson 4pm: Handicap (TB) Dh 96,000 (D) 1,800m Winner: Just A Penny, Sam Hitchcock, Doug Watson 4.30pm: Maiden (TB) Dh 60,000 (D) 1,600m Winner: Torno Subito, Sam Hitchcock, Doug Watson 5pm: Handicap (TB) Dh 76,000 (D) 1,950m Winner: Untold Secret, Jose Santiago, Salem bin Ghadayer

Jebel Ali results 2pm: Handicap (PA) Dh 50,000 (Dirt) 1,400m Winner: AF Al Moreeb, Antonio Fresu (jockey), Ernst Oertel (trainer) 2.30pm: Maiden (TB) Dh 60,000 (D) 1,400m Winner: Shamikh, Ryan Curatolo, Nicholas Bachalard 3pm: Handicap (TB) Dh 64,000 (D) 1,600m Winner: One Vision, Connor Beasley, Ali Rashid Al Raihe 3.30pm: Conditions (TB) Dh 100,000 (D) 1,600m Winner: Gabr, Sam Hitchcott, Doug Watson 4pm: Handicap (TB) Dh 96,000 (D) 1,800m Winner: Just A Penny, Sam Hitchcock, Doug Watson 4.30pm: Maiden (TB) Dh 60,000 (D) 1,600m Winner: Torno Subito, Sam Hitchcock, Doug Watson 5pm: Handicap (TB) Dh 76,000 (D) 1,950m Winner: Untold Secret, Jose Santiago, Salem bin Ghadayer

Jebel Ali results 2pm: Handicap (PA) Dh 50,000 (Dirt) 1,400m Winner: AF Al Moreeb, Antonio Fresu (jockey), Ernst Oertel (trainer) 2.30pm: Maiden (TB) Dh 60,000 (D) 1,400m Winner: Shamikh, Ryan Curatolo, Nicholas Bachalard 3pm: Handicap (TB) Dh 64,000 (D) 1,600m Winner: One Vision, Connor Beasley, Ali Rashid Al Raihe 3.30pm: Conditions (TB) Dh 100,000 (D) 1,600m Winner: Gabr, Sam Hitchcott, Doug Watson 4pm: Handicap (TB) Dh 96,000 (D) 1,800m Winner: Just A Penny, Sam Hitchcock, Doug Watson 4.30pm: Maiden (TB) Dh 60,000 (D) 1,600m Winner: Torno Subito, Sam Hitchcock, Doug Watson 5pm: Handicap (TB) Dh 76,000 (D) 1,950m Winner: Untold Secret, Jose Santiago, Salem bin Ghadayer

Jebel Ali results 2pm: Handicap (PA) Dh 50,000 (Dirt) 1,400m Winner: AF Al Moreeb, Antonio Fresu (jockey), Ernst Oertel (trainer) 2.30pm: Maiden (TB) Dh 60,000 (D) 1,400m Winner: Shamikh, Ryan Curatolo, Nicholas Bachalard 3pm: Handicap (TB) Dh 64,000 (D) 1,600m Winner: One Vision, Connor Beasley, Ali Rashid Al Raihe 3.30pm: Conditions (TB) Dh 100,000 (D) 1,600m Winner: Gabr, Sam Hitchcott, Doug Watson 4pm: Handicap (TB) Dh 96,000 (D) 1,800m Winner: Just A Penny, Sam Hitchcock, Doug Watson 4.30pm: Maiden (TB) Dh 60,000 (D) 1,600m Winner: Torno Subito, Sam Hitchcock, Doug Watson 5pm: Handicap (TB) Dh 76,000 (D) 1,950m Winner: Untold Secret, Jose Santiago, Salem bin Ghadayer

Jebel Ali results 2pm: Handicap (PA) Dh 50,000 (Dirt) 1,400m Winner: AF Al Moreeb, Antonio Fresu (jockey), Ernst Oertel (trainer) 2.30pm: Maiden (TB) Dh 60,000 (D) 1,400m Winner: Shamikh, Ryan Curatolo, Nicholas Bachalard 3pm: Handicap (TB) Dh 64,000 (D) 1,600m Winner: One Vision, Connor Beasley, Ali Rashid Al Raihe 3.30pm: Conditions (TB) Dh 100,000 (D) 1,600m Winner: Gabr, Sam Hitchcott, Doug Watson 4pm: Handicap (TB) Dh 96,000 (D) 1,800m Winner: Just A Penny, Sam Hitchcock, Doug Watson 4.30pm: Maiden (TB) Dh 60,000 (D) 1,600m Winner: Torno Subito, Sam Hitchcock, Doug Watson 5pm: Handicap (TB) Dh 76,000 (D) 1,950m Winner: Untold Secret, Jose Santiago, Salem bin Ghadayer

Jebel Ali results 2pm: Handicap (PA) Dh 50,000 (Dirt) 1,400m Winner: AF Al Moreeb, Antonio Fresu (jockey), Ernst Oertel (trainer) 2.30pm: Maiden (TB) Dh 60,000 (D) 1,400m Winner: Shamikh, Ryan Curatolo, Nicholas Bachalard 3pm: Handicap (TB) Dh 64,000 (D) 1,600m Winner: One Vision, Connor Beasley, Ali Rashid Al Raihe 3.30pm: Conditions (TB) Dh 100,000 (D) 1,600m Winner: Gabr, Sam Hitchcott, Doug Watson 4pm: Handicap (TB) Dh 96,000 (D) 1,800m Winner: Just A Penny, Sam Hitchcock, Doug Watson 4.30pm: Maiden (TB) Dh 60,000 (D) 1,600m Winner: Torno Subito, Sam Hitchcock, Doug Watson 5pm: Handicap (TB) Dh 76,000 (D) 1,950m Winner: Untold Secret, Jose Santiago, Salem bin Ghadayer

Jebel Ali results 2pm: Handicap (PA) Dh 50,000 (Dirt) 1,400m Winner: AF Al Moreeb, Antonio Fresu (jockey), Ernst Oertel (trainer) 2.30pm: Maiden (TB) Dh 60,000 (D) 1,400m Winner: Shamikh, Ryan Curatolo, Nicholas Bachalard 3pm: Handicap (TB) Dh 64,000 (D) 1,600m Winner: One Vision, Connor Beasley, Ali Rashid Al Raihe 3.30pm: Conditions (TB) Dh 100,000 (D) 1,600m Winner: Gabr, Sam Hitchcott, Doug Watson 4pm: Handicap (TB) Dh 96,000 (D) 1,800m Winner: Just A Penny, Sam Hitchcock, Doug Watson 4.30pm: Maiden (TB) Dh 60,000 (D) 1,600m Winner: Torno Subito, Sam Hitchcock, Doug Watson 5pm: Handicap (TB) Dh 76,000 (D) 1,950m Winner: Untold Secret, Jose Santiago, Salem bin Ghadayer

Jebel Ali results 2pm: Handicap (PA) Dh 50,000 (Dirt) 1,400m Winner: AF Al Moreeb, Antonio Fresu (jockey), Ernst Oertel (trainer) 2.30pm: Maiden (TB) Dh 60,000 (D) 1,400m Winner: Shamikh, Ryan Curatolo, Nicholas Bachalard 3pm: Handicap (TB) Dh 64,000 (D) 1,600m Winner: One Vision, Connor Beasley, Ali Rashid Al Raihe 3.30pm: Conditions (TB) Dh 100,000 (D) 1,600m Winner: Gabr, Sam Hitchcott, Doug Watson 4pm: Handicap (TB) Dh 96,000 (D) 1,800m Winner: Just A Penny, Sam Hitchcock, Doug Watson 4.30pm: Maiden (TB) Dh 60,000 (D) 1,600m Winner: Torno Subito, Sam Hitchcock, Doug Watson 5pm: Handicap (TB) Dh 76,000 (D) 1,950m Winner: Untold Secret, Jose Santiago, Salem bin Ghadayer

Jebel Ali results 2pm: Handicap (PA) Dh 50,000 (Dirt) 1,400m Winner: AF Al Moreeb, Antonio Fresu (jockey), Ernst Oertel (trainer) 2.30pm: Maiden (TB) Dh 60,000 (D) 1,400m Winner: Shamikh, Ryan Curatolo, Nicholas Bachalard 3pm: Handicap (TB) Dh 64,000 (D) 1,600m Winner: One Vision, Connor Beasley, Ali Rashid Al Raihe 3.30pm: Conditions (TB) Dh 100,000 (D) 1,600m Winner: Gabr, Sam Hitchcott, Doug Watson 4pm: Handicap (TB) Dh 96,000 (D) 1,800m Winner: Just A Penny, Sam Hitchcock, Doug Watson 4.30pm: Maiden (TB) Dh 60,000 (D) 1,600m Winner: Torno Subito, Sam Hitchcock, Doug Watson 5pm: Handicap (TB) Dh 76,000 (D) 1,950m Winner: Untold Secret, Jose Santiago, Salem bin Ghadayer

Jebel Ali results 2pm: Handicap (PA) Dh 50,000 (Dirt) 1,400m Winner: AF Al Moreeb, Antonio Fresu (jockey), Ernst Oertel (trainer) 2.30pm: Maiden (TB) Dh 60,000 (D) 1,400m Winner: Shamikh, Ryan Curatolo, Nicholas Bachalard 3pm: Handicap (TB) Dh 64,000 (D) 1,600m Winner: One Vision, Connor Beasley, Ali Rashid Al Raihe 3.30pm: Conditions (TB) Dh 100,000 (D) 1,600m Winner: Gabr, Sam Hitchcott, Doug Watson 4pm: Handicap (TB) Dh 96,000 (D) 1,800m Winner: Just A Penny, Sam Hitchcock, Doug Watson 4.30pm: Maiden (TB) Dh 60,000 (D) 1,600m Winner: Torno Subito, Sam Hitchcock, Doug Watson 5pm: Handicap (TB) Dh 76,000 (D) 1,950m Winner: Untold Secret, Jose Santiago, Salem bin Ghadayer