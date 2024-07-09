Daniil Medvedev on his way to a 6-7, 6-4, 7-6, 2-6, 6-3 victory over Jannik Sinner in the quarter-finals of Wimbledon at the All England Club, on July 9, 2024. Getty Images
Daniil Medvedev on his way to a 6-7, 6-4, 7-6, 2-6, 6-3 victory over Jannik Sinner in the quarter-finals of Wimbledon at the All England Club, on July 9, 2024. Getty Images
Wimbledon 2024: Daniil Medvedev sinks Jannik Sinner after roller-coaster clash
Russian will face Carlos Alcaraz in semi-finals after beating world No 1 in five-set thriller on Centre Court