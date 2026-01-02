  • Syrian soldiers make their way through the snow in the country’s mountainous Qalamoun region during a patrol to secure the border with Lebanon and prevent smuggling operations. AFP
  • A firefighter works at the site of a residential complex damaged during an overnight Russian drone strike on Zaporizhzhia, Ukraine. Reuters
  • A cyclist moves along a street engulfed in dense fog in Lahore, Pakistan. AFP
  • New York Mayor Zohran Mamdani and his wife Rama Duwaji smile as confetti falls after his ceremonial inauguration at City Hall. AFP
  • Jaume Munar of Team Spain serves against Sebastian Baez of Team Argentina during the United Cup at RAC Arena in Perth, Australia. Getty Images
  • A man feeds birds on Pantaleta Beach in La Guaira, Venezuela. Getty Images
  • People sit around a bonfire to warm themselves on a cold winter's day in Amritsar, India. AFP
  • Japan's Emperor Naruhito, his wife Empress Masako and other royal family members wave to well-wishers during New Year's celebrations at the Imperial Palace in Tokyo. Reuters
News

Best photos of January 2: Syrian soldiers to Japan's Emperor

The National picks the most striking images from around the world

The National

January 02, 2026

Updated: January 02, 2026, 12:10 PM
