Iran ready for closer ties with Saudi Arabia, says foreign minister

Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif speaks during a press conference following a meeting with his Syrian counterpart Faisal Mikdad in Damascus, Syria, 12 May 2021. EPA

Iranian Foreign Minister, Javad Zarif, said his country was ready for closer ties with Saudi Arabia and hoped recent talks would lead to greater stability in the region.

Mr Zarif was speaking in Damascus after a meeting with Syrian President Bashar Al Assad.

Baghdad recently said that it hosted and mediated talks between Iran and Saudi Arabia last month.

The talks have occurred “more than once", the hosts said, calling them continuing, “important and significant”.

Read More Is the Middle East on the mend?

Mr Zarif said he hoped they would “come to fruition” and lead to co-operation between the two rivals to bring more stability and peace to the region, particularly in Yemen.

“We certainly are ready and have always been ready for close ties with Saudi Arabia,” he said.

Tehran and Riyadh have long been rivals and support opposite sides in Yemen, Syria and elsewhere in the region.

Relations worsened considerably in 2016, when Riyadh removed its diplomats after protesters attacked its embassy in Tehran and consulate in Mashhad in retaliation for the kingdom executing a prominent cleric, Nimr Al Nimr.

In Syria’s civil war, Riyadh supported the opposition while Tehran backed Mr Al Assad’s forces.

Mr Zarif said Damascus would welcome better relations with Riyadh.

“I am sure our Syrian brothers have always welcomed co-operation in the Arab world," he said. "And we are also in that mood.”

More on Iran

[ US backs Saudi-Iran dialogue in Iraq but denies involvement ]

Iran's hardline former president Ahmadinejad registers to run again

[ Iran has enriched uranium to 63% purity, IAEA says ]

23-man shortlist for next six Hall of Fame inductees Tony Adams, David Beckham, Dennis Bergkamp, Sol Campbell, Eric Cantona, Andrew Cole, Ashley Cole, Didier Drogba, Les Ferdinand, Rio Ferdinand, Robbie Fowler, Steven Gerrard, Roy Keane, Frank Lampard, Matt Le Tissier, Michael Owen, Peter Schmeichel, Paul Scholes, John Terry, Robin van Persie, Nemanja Vidic, Patrick Viera, Ian Wright.

23-man shortlist for next six Hall of Fame inductees Tony Adams, David Beckham, Dennis Bergkamp, Sol Campbell, Eric Cantona, Andrew Cole, Ashley Cole, Didier Drogba, Les Ferdinand, Rio Ferdinand, Robbie Fowler, Steven Gerrard, Roy Keane, Frank Lampard, Matt Le Tissier, Michael Owen, Peter Schmeichel, Paul Scholes, John Terry, Robin van Persie, Nemanja Vidic, Patrick Viera, Ian Wright.

23-man shortlist for next six Hall of Fame inductees Tony Adams, David Beckham, Dennis Bergkamp, Sol Campbell, Eric Cantona, Andrew Cole, Ashley Cole, Didier Drogba, Les Ferdinand, Rio Ferdinand, Robbie Fowler, Steven Gerrard, Roy Keane, Frank Lampard, Matt Le Tissier, Michael Owen, Peter Schmeichel, Paul Scholes, John Terry, Robin van Persie, Nemanja Vidic, Patrick Viera, Ian Wright.

23-man shortlist for next six Hall of Fame inductees Tony Adams, David Beckham, Dennis Bergkamp, Sol Campbell, Eric Cantona, Andrew Cole, Ashley Cole, Didier Drogba, Les Ferdinand, Rio Ferdinand, Robbie Fowler, Steven Gerrard, Roy Keane, Frank Lampard, Matt Le Tissier, Michael Owen, Peter Schmeichel, Paul Scholes, John Terry, Robin van Persie, Nemanja Vidic, Patrick Viera, Ian Wright.

23-man shortlist for next six Hall of Fame inductees Tony Adams, David Beckham, Dennis Bergkamp, Sol Campbell, Eric Cantona, Andrew Cole, Ashley Cole, Didier Drogba, Les Ferdinand, Rio Ferdinand, Robbie Fowler, Steven Gerrard, Roy Keane, Frank Lampard, Matt Le Tissier, Michael Owen, Peter Schmeichel, Paul Scholes, John Terry, Robin van Persie, Nemanja Vidic, Patrick Viera, Ian Wright.

23-man shortlist for next six Hall of Fame inductees Tony Adams, David Beckham, Dennis Bergkamp, Sol Campbell, Eric Cantona, Andrew Cole, Ashley Cole, Didier Drogba, Les Ferdinand, Rio Ferdinand, Robbie Fowler, Steven Gerrard, Roy Keane, Frank Lampard, Matt Le Tissier, Michael Owen, Peter Schmeichel, Paul Scholes, John Terry, Robin van Persie, Nemanja Vidic, Patrick Viera, Ian Wright.

23-man shortlist for next six Hall of Fame inductees Tony Adams, David Beckham, Dennis Bergkamp, Sol Campbell, Eric Cantona, Andrew Cole, Ashley Cole, Didier Drogba, Les Ferdinand, Rio Ferdinand, Robbie Fowler, Steven Gerrard, Roy Keane, Frank Lampard, Matt Le Tissier, Michael Owen, Peter Schmeichel, Paul Scholes, John Terry, Robin van Persie, Nemanja Vidic, Patrick Viera, Ian Wright.

23-man shortlist for next six Hall of Fame inductees Tony Adams, David Beckham, Dennis Bergkamp, Sol Campbell, Eric Cantona, Andrew Cole, Ashley Cole, Didier Drogba, Les Ferdinand, Rio Ferdinand, Robbie Fowler, Steven Gerrard, Roy Keane, Frank Lampard, Matt Le Tissier, Michael Owen, Peter Schmeichel, Paul Scholes, John Terry, Robin van Persie, Nemanja Vidic, Patrick Viera, Ian Wright.

23-man shortlist for next six Hall of Fame inductees Tony Adams, David Beckham, Dennis Bergkamp, Sol Campbell, Eric Cantona, Andrew Cole, Ashley Cole, Didier Drogba, Les Ferdinand, Rio Ferdinand, Robbie Fowler, Steven Gerrard, Roy Keane, Frank Lampard, Matt Le Tissier, Michael Owen, Peter Schmeichel, Paul Scholes, John Terry, Robin van Persie, Nemanja Vidic, Patrick Viera, Ian Wright.

23-man shortlist for next six Hall of Fame inductees Tony Adams, David Beckham, Dennis Bergkamp, Sol Campbell, Eric Cantona, Andrew Cole, Ashley Cole, Didier Drogba, Les Ferdinand, Rio Ferdinand, Robbie Fowler, Steven Gerrard, Roy Keane, Frank Lampard, Matt Le Tissier, Michael Owen, Peter Schmeichel, Paul Scholes, John Terry, Robin van Persie, Nemanja Vidic, Patrick Viera, Ian Wright.

23-man shortlist for next six Hall of Fame inductees Tony Adams, David Beckham, Dennis Bergkamp, Sol Campbell, Eric Cantona, Andrew Cole, Ashley Cole, Didier Drogba, Les Ferdinand, Rio Ferdinand, Robbie Fowler, Steven Gerrard, Roy Keane, Frank Lampard, Matt Le Tissier, Michael Owen, Peter Schmeichel, Paul Scholes, John Terry, Robin van Persie, Nemanja Vidic, Patrick Viera, Ian Wright.

23-man shortlist for next six Hall of Fame inductees Tony Adams, David Beckham, Dennis Bergkamp, Sol Campbell, Eric Cantona, Andrew Cole, Ashley Cole, Didier Drogba, Les Ferdinand, Rio Ferdinand, Robbie Fowler, Steven Gerrard, Roy Keane, Frank Lampard, Matt Le Tissier, Michael Owen, Peter Schmeichel, Paul Scholes, John Terry, Robin van Persie, Nemanja Vidic, Patrick Viera, Ian Wright.

23-man shortlist for next six Hall of Fame inductees Tony Adams, David Beckham, Dennis Bergkamp, Sol Campbell, Eric Cantona, Andrew Cole, Ashley Cole, Didier Drogba, Les Ferdinand, Rio Ferdinand, Robbie Fowler, Steven Gerrard, Roy Keane, Frank Lampard, Matt Le Tissier, Michael Owen, Peter Schmeichel, Paul Scholes, John Terry, Robin van Persie, Nemanja Vidic, Patrick Viera, Ian Wright.

23-man shortlist for next six Hall of Fame inductees Tony Adams, David Beckham, Dennis Bergkamp, Sol Campbell, Eric Cantona, Andrew Cole, Ashley Cole, Didier Drogba, Les Ferdinand, Rio Ferdinand, Robbie Fowler, Steven Gerrard, Roy Keane, Frank Lampard, Matt Le Tissier, Michael Owen, Peter Schmeichel, Paul Scholes, John Terry, Robin van Persie, Nemanja Vidic, Patrick Viera, Ian Wright.

23-man shortlist for next six Hall of Fame inductees Tony Adams, David Beckham, Dennis Bergkamp, Sol Campbell, Eric Cantona, Andrew Cole, Ashley Cole, Didier Drogba, Les Ferdinand, Rio Ferdinand, Robbie Fowler, Steven Gerrard, Roy Keane, Frank Lampard, Matt Le Tissier, Michael Owen, Peter Schmeichel, Paul Scholes, John Terry, Robin van Persie, Nemanja Vidic, Patrick Viera, Ian Wright.

23-man shortlist for next six Hall of Fame inductees Tony Adams, David Beckham, Dennis Bergkamp, Sol Campbell, Eric Cantona, Andrew Cole, Ashley Cole, Didier Drogba, Les Ferdinand, Rio Ferdinand, Robbie Fowler, Steven Gerrard, Roy Keane, Frank Lampard, Matt Le Tissier, Michael Owen, Peter Schmeichel, Paul Scholes, John Terry, Robin van Persie, Nemanja Vidic, Patrick Viera, Ian Wright.

Results Light Flyweight (49kg): Mirzakhmedov Nodirjon (UZB) beat Daniyal Sabit (KAZ) by points 5-0. Flyweight (52kg): Zoirov Shakhobidin (UZB) beat Amit Panghol (IND) 3-2. Bantamweight (56kg): Kharkhuu Enkh-Amar (MGL) beat Mirazizbek Mirzahalilov (UZB) 3-2. Lightweight (60kg): Erdenebat Tsendbaatar (MGL) beat Daniyal Shahbakhsh (IRI) 5-0. Light Welterweight (64kg): Baatarsukh Chinzorig (MGL) beat Shiva Thapa (IND) 3-2. Welterweight (69kg): Bobo-Usmon Baturov (UZB) beat Ablaikhan Zhussupov (KAZ) RSC round-1. Middleweight (75kg): Jafarov Saidjamshid (UZB) beat Abilkhan Amankul (KAZ) 4-1. Light Heavyweight (81kg): Ruzmetov Dilshodbek (UZB) beat Meysam Gheshlaghi (IRI) 3-2. Heavyweight (91kg): Sanjeet (IND) beat Vassiliy Levit (KAZ) 4-1. Super Heavyweight (+91kg): Jalolov Bakhodir (UZB) beat Kamshibek Kunkabayev (KAZ) 5-0.

Results Light Flyweight (49kg): Mirzakhmedov Nodirjon (UZB) beat Daniyal Sabit (KAZ) by points 5-0. Flyweight (52kg): Zoirov Shakhobidin (UZB) beat Amit Panghol (IND) 3-2. Bantamweight (56kg): Kharkhuu Enkh-Amar (MGL) beat Mirazizbek Mirzahalilov (UZB) 3-2. Lightweight (60kg): Erdenebat Tsendbaatar (MGL) beat Daniyal Shahbakhsh (IRI) 5-0. Light Welterweight (64kg): Baatarsukh Chinzorig (MGL) beat Shiva Thapa (IND) 3-2. Welterweight (69kg): Bobo-Usmon Baturov (UZB) beat Ablaikhan Zhussupov (KAZ) RSC round-1. Middleweight (75kg): Jafarov Saidjamshid (UZB) beat Abilkhan Amankul (KAZ) 4-1. Light Heavyweight (81kg): Ruzmetov Dilshodbek (UZB) beat Meysam Gheshlaghi (IRI) 3-2. Heavyweight (91kg): Sanjeet (IND) beat Vassiliy Levit (KAZ) 4-1. Super Heavyweight (+91kg): Jalolov Bakhodir (UZB) beat Kamshibek Kunkabayev (KAZ) 5-0.

Results Light Flyweight (49kg): Mirzakhmedov Nodirjon (UZB) beat Daniyal Sabit (KAZ) by points 5-0. Flyweight (52kg): Zoirov Shakhobidin (UZB) beat Amit Panghol (IND) 3-2. Bantamweight (56kg): Kharkhuu Enkh-Amar (MGL) beat Mirazizbek Mirzahalilov (UZB) 3-2. Lightweight (60kg): Erdenebat Tsendbaatar (MGL) beat Daniyal Shahbakhsh (IRI) 5-0. Light Welterweight (64kg): Baatarsukh Chinzorig (MGL) beat Shiva Thapa (IND) 3-2. Welterweight (69kg): Bobo-Usmon Baturov (UZB) beat Ablaikhan Zhussupov (KAZ) RSC round-1. Middleweight (75kg): Jafarov Saidjamshid (UZB) beat Abilkhan Amankul (KAZ) 4-1. Light Heavyweight (81kg): Ruzmetov Dilshodbek (UZB) beat Meysam Gheshlaghi (IRI) 3-2. Heavyweight (91kg): Sanjeet (IND) beat Vassiliy Levit (KAZ) 4-1. Super Heavyweight (+91kg): Jalolov Bakhodir (UZB) beat Kamshibek Kunkabayev (KAZ) 5-0.

Results Light Flyweight (49kg): Mirzakhmedov Nodirjon (UZB) beat Daniyal Sabit (KAZ) by points 5-0. Flyweight (52kg): Zoirov Shakhobidin (UZB) beat Amit Panghol (IND) 3-2. Bantamweight (56kg): Kharkhuu Enkh-Amar (MGL) beat Mirazizbek Mirzahalilov (UZB) 3-2. Lightweight (60kg): Erdenebat Tsendbaatar (MGL) beat Daniyal Shahbakhsh (IRI) 5-0. Light Welterweight (64kg): Baatarsukh Chinzorig (MGL) beat Shiva Thapa (IND) 3-2. Welterweight (69kg): Bobo-Usmon Baturov (UZB) beat Ablaikhan Zhussupov (KAZ) RSC round-1. Middleweight (75kg): Jafarov Saidjamshid (UZB) beat Abilkhan Amankul (KAZ) 4-1. Light Heavyweight (81kg): Ruzmetov Dilshodbek (UZB) beat Meysam Gheshlaghi (IRI) 3-2. Heavyweight (91kg): Sanjeet (IND) beat Vassiliy Levit (KAZ) 4-1. Super Heavyweight (+91kg): Jalolov Bakhodir (UZB) beat Kamshibek Kunkabayev (KAZ) 5-0.

Results Light Flyweight (49kg): Mirzakhmedov Nodirjon (UZB) beat Daniyal Sabit (KAZ) by points 5-0. Flyweight (52kg): Zoirov Shakhobidin (UZB) beat Amit Panghol (IND) 3-2. Bantamweight (56kg): Kharkhuu Enkh-Amar (MGL) beat Mirazizbek Mirzahalilov (UZB) 3-2. Lightweight (60kg): Erdenebat Tsendbaatar (MGL) beat Daniyal Shahbakhsh (IRI) 5-0. Light Welterweight (64kg): Baatarsukh Chinzorig (MGL) beat Shiva Thapa (IND) 3-2. Welterweight (69kg): Bobo-Usmon Baturov (UZB) beat Ablaikhan Zhussupov (KAZ) RSC round-1. Middleweight (75kg): Jafarov Saidjamshid (UZB) beat Abilkhan Amankul (KAZ) 4-1. Light Heavyweight (81kg): Ruzmetov Dilshodbek (UZB) beat Meysam Gheshlaghi (IRI) 3-2. Heavyweight (91kg): Sanjeet (IND) beat Vassiliy Levit (KAZ) 4-1. Super Heavyweight (+91kg): Jalolov Bakhodir (UZB) beat Kamshibek Kunkabayev (KAZ) 5-0.

Results Light Flyweight (49kg): Mirzakhmedov Nodirjon (UZB) beat Daniyal Sabit (KAZ) by points 5-0. Flyweight (52kg): Zoirov Shakhobidin (UZB) beat Amit Panghol (IND) 3-2. Bantamweight (56kg): Kharkhuu Enkh-Amar (MGL) beat Mirazizbek Mirzahalilov (UZB) 3-2. Lightweight (60kg): Erdenebat Tsendbaatar (MGL) beat Daniyal Shahbakhsh (IRI) 5-0. Light Welterweight (64kg): Baatarsukh Chinzorig (MGL) beat Shiva Thapa (IND) 3-2. Welterweight (69kg): Bobo-Usmon Baturov (UZB) beat Ablaikhan Zhussupov (KAZ) RSC round-1. Middleweight (75kg): Jafarov Saidjamshid (UZB) beat Abilkhan Amankul (KAZ) 4-1. Light Heavyweight (81kg): Ruzmetov Dilshodbek (UZB) beat Meysam Gheshlaghi (IRI) 3-2. Heavyweight (91kg): Sanjeet (IND) beat Vassiliy Levit (KAZ) 4-1. Super Heavyweight (+91kg): Jalolov Bakhodir (UZB) beat Kamshibek Kunkabayev (KAZ) 5-0.

Results Light Flyweight (49kg): Mirzakhmedov Nodirjon (UZB) beat Daniyal Sabit (KAZ) by points 5-0. Flyweight (52kg): Zoirov Shakhobidin (UZB) beat Amit Panghol (IND) 3-2. Bantamweight (56kg): Kharkhuu Enkh-Amar (MGL) beat Mirazizbek Mirzahalilov (UZB) 3-2. Lightweight (60kg): Erdenebat Tsendbaatar (MGL) beat Daniyal Shahbakhsh (IRI) 5-0. Light Welterweight (64kg): Baatarsukh Chinzorig (MGL) beat Shiva Thapa (IND) 3-2. Welterweight (69kg): Bobo-Usmon Baturov (UZB) beat Ablaikhan Zhussupov (KAZ) RSC round-1. Middleweight (75kg): Jafarov Saidjamshid (UZB) beat Abilkhan Amankul (KAZ) 4-1. Light Heavyweight (81kg): Ruzmetov Dilshodbek (UZB) beat Meysam Gheshlaghi (IRI) 3-2. Heavyweight (91kg): Sanjeet (IND) beat Vassiliy Levit (KAZ) 4-1. Super Heavyweight (+91kg): Jalolov Bakhodir (UZB) beat Kamshibek Kunkabayev (KAZ) 5-0.

Results Light Flyweight (49kg): Mirzakhmedov Nodirjon (UZB) beat Daniyal Sabit (KAZ) by points 5-0. Flyweight (52kg): Zoirov Shakhobidin (UZB) beat Amit Panghol (IND) 3-2. Bantamweight (56kg): Kharkhuu Enkh-Amar (MGL) beat Mirazizbek Mirzahalilov (UZB) 3-2. Lightweight (60kg): Erdenebat Tsendbaatar (MGL) beat Daniyal Shahbakhsh (IRI) 5-0. Light Welterweight (64kg): Baatarsukh Chinzorig (MGL) beat Shiva Thapa (IND) 3-2. Welterweight (69kg): Bobo-Usmon Baturov (UZB) beat Ablaikhan Zhussupov (KAZ) RSC round-1. Middleweight (75kg): Jafarov Saidjamshid (UZB) beat Abilkhan Amankul (KAZ) 4-1. Light Heavyweight (81kg): Ruzmetov Dilshodbek (UZB) beat Meysam Gheshlaghi (IRI) 3-2. Heavyweight (91kg): Sanjeet (IND) beat Vassiliy Levit (KAZ) 4-1. Super Heavyweight (+91kg): Jalolov Bakhodir (UZB) beat Kamshibek Kunkabayev (KAZ) 5-0.

Results Light Flyweight (49kg): Mirzakhmedov Nodirjon (UZB) beat Daniyal Sabit (KAZ) by points 5-0. Flyweight (52kg): Zoirov Shakhobidin (UZB) beat Amit Panghol (IND) 3-2. Bantamweight (56kg): Kharkhuu Enkh-Amar (MGL) beat Mirazizbek Mirzahalilov (UZB) 3-2. Lightweight (60kg): Erdenebat Tsendbaatar (MGL) beat Daniyal Shahbakhsh (IRI) 5-0. Light Welterweight (64kg): Baatarsukh Chinzorig (MGL) beat Shiva Thapa (IND) 3-2. Welterweight (69kg): Bobo-Usmon Baturov (UZB) beat Ablaikhan Zhussupov (KAZ) RSC round-1. Middleweight (75kg): Jafarov Saidjamshid (UZB) beat Abilkhan Amankul (KAZ) 4-1. Light Heavyweight (81kg): Ruzmetov Dilshodbek (UZB) beat Meysam Gheshlaghi (IRI) 3-2. Heavyweight (91kg): Sanjeet (IND) beat Vassiliy Levit (KAZ) 4-1. Super Heavyweight (+91kg): Jalolov Bakhodir (UZB) beat Kamshibek Kunkabayev (KAZ) 5-0.

Results Light Flyweight (49kg): Mirzakhmedov Nodirjon (UZB) beat Daniyal Sabit (KAZ) by points 5-0. Flyweight (52kg): Zoirov Shakhobidin (UZB) beat Amit Panghol (IND) 3-2. Bantamweight (56kg): Kharkhuu Enkh-Amar (MGL) beat Mirazizbek Mirzahalilov (UZB) 3-2. Lightweight (60kg): Erdenebat Tsendbaatar (MGL) beat Daniyal Shahbakhsh (IRI) 5-0. Light Welterweight (64kg): Baatarsukh Chinzorig (MGL) beat Shiva Thapa (IND) 3-2. Welterweight (69kg): Bobo-Usmon Baturov (UZB) beat Ablaikhan Zhussupov (KAZ) RSC round-1. Middleweight (75kg): Jafarov Saidjamshid (UZB) beat Abilkhan Amankul (KAZ) 4-1. Light Heavyweight (81kg): Ruzmetov Dilshodbek (UZB) beat Meysam Gheshlaghi (IRI) 3-2. Heavyweight (91kg): Sanjeet (IND) beat Vassiliy Levit (KAZ) 4-1. Super Heavyweight (+91kg): Jalolov Bakhodir (UZB) beat Kamshibek Kunkabayev (KAZ) 5-0.

Results Light Flyweight (49kg): Mirzakhmedov Nodirjon (UZB) beat Daniyal Sabit (KAZ) by points 5-0. Flyweight (52kg): Zoirov Shakhobidin (UZB) beat Amit Panghol (IND) 3-2. Bantamweight (56kg): Kharkhuu Enkh-Amar (MGL) beat Mirazizbek Mirzahalilov (UZB) 3-2. Lightweight (60kg): Erdenebat Tsendbaatar (MGL) beat Daniyal Shahbakhsh (IRI) 5-0. Light Welterweight (64kg): Baatarsukh Chinzorig (MGL) beat Shiva Thapa (IND) 3-2. Welterweight (69kg): Bobo-Usmon Baturov (UZB) beat Ablaikhan Zhussupov (KAZ) RSC round-1. Middleweight (75kg): Jafarov Saidjamshid (UZB) beat Abilkhan Amankul (KAZ) 4-1. Light Heavyweight (81kg): Ruzmetov Dilshodbek (UZB) beat Meysam Gheshlaghi (IRI) 3-2. Heavyweight (91kg): Sanjeet (IND) beat Vassiliy Levit (KAZ) 4-1. Super Heavyweight (+91kg): Jalolov Bakhodir (UZB) beat Kamshibek Kunkabayev (KAZ) 5-0.

Results Light Flyweight (49kg): Mirzakhmedov Nodirjon (UZB) beat Daniyal Sabit (KAZ) by points 5-0. Flyweight (52kg): Zoirov Shakhobidin (UZB) beat Amit Panghol (IND) 3-2. Bantamweight (56kg): Kharkhuu Enkh-Amar (MGL) beat Mirazizbek Mirzahalilov (UZB) 3-2. Lightweight (60kg): Erdenebat Tsendbaatar (MGL) beat Daniyal Shahbakhsh (IRI) 5-0. Light Welterweight (64kg): Baatarsukh Chinzorig (MGL) beat Shiva Thapa (IND) 3-2. Welterweight (69kg): Bobo-Usmon Baturov (UZB) beat Ablaikhan Zhussupov (KAZ) RSC round-1. Middleweight (75kg): Jafarov Saidjamshid (UZB) beat Abilkhan Amankul (KAZ) 4-1. Light Heavyweight (81kg): Ruzmetov Dilshodbek (UZB) beat Meysam Gheshlaghi (IRI) 3-2. Heavyweight (91kg): Sanjeet (IND) beat Vassiliy Levit (KAZ) 4-1. Super Heavyweight (+91kg): Jalolov Bakhodir (UZB) beat Kamshibek Kunkabayev (KAZ) 5-0.

Results Light Flyweight (49kg): Mirzakhmedov Nodirjon (UZB) beat Daniyal Sabit (KAZ) by points 5-0. Flyweight (52kg): Zoirov Shakhobidin (UZB) beat Amit Panghol (IND) 3-2. Bantamweight (56kg): Kharkhuu Enkh-Amar (MGL) beat Mirazizbek Mirzahalilov (UZB) 3-2. Lightweight (60kg): Erdenebat Tsendbaatar (MGL) beat Daniyal Shahbakhsh (IRI) 5-0. Light Welterweight (64kg): Baatarsukh Chinzorig (MGL) beat Shiva Thapa (IND) 3-2. Welterweight (69kg): Bobo-Usmon Baturov (UZB) beat Ablaikhan Zhussupov (KAZ) RSC round-1. Middleweight (75kg): Jafarov Saidjamshid (UZB) beat Abilkhan Amankul (KAZ) 4-1. Light Heavyweight (81kg): Ruzmetov Dilshodbek (UZB) beat Meysam Gheshlaghi (IRI) 3-2. Heavyweight (91kg): Sanjeet (IND) beat Vassiliy Levit (KAZ) 4-1. Super Heavyweight (+91kg): Jalolov Bakhodir (UZB) beat Kamshibek Kunkabayev (KAZ) 5-0.

Results Light Flyweight (49kg): Mirzakhmedov Nodirjon (UZB) beat Daniyal Sabit (KAZ) by points 5-0. Flyweight (52kg): Zoirov Shakhobidin (UZB) beat Amit Panghol (IND) 3-2. Bantamweight (56kg): Kharkhuu Enkh-Amar (MGL) beat Mirazizbek Mirzahalilov (UZB) 3-2. Lightweight (60kg): Erdenebat Tsendbaatar (MGL) beat Daniyal Shahbakhsh (IRI) 5-0. Light Welterweight (64kg): Baatarsukh Chinzorig (MGL) beat Shiva Thapa (IND) 3-2. Welterweight (69kg): Bobo-Usmon Baturov (UZB) beat Ablaikhan Zhussupov (KAZ) RSC round-1. Middleweight (75kg): Jafarov Saidjamshid (UZB) beat Abilkhan Amankul (KAZ) 4-1. Light Heavyweight (81kg): Ruzmetov Dilshodbek (UZB) beat Meysam Gheshlaghi (IRI) 3-2. Heavyweight (91kg): Sanjeet (IND) beat Vassiliy Levit (KAZ) 4-1. Super Heavyweight (+91kg): Jalolov Bakhodir (UZB) beat Kamshibek Kunkabayev (KAZ) 5-0.

Results Light Flyweight (49kg): Mirzakhmedov Nodirjon (UZB) beat Daniyal Sabit (KAZ) by points 5-0. Flyweight (52kg): Zoirov Shakhobidin (UZB) beat Amit Panghol (IND) 3-2. Bantamweight (56kg): Kharkhuu Enkh-Amar (MGL) beat Mirazizbek Mirzahalilov (UZB) 3-2. Lightweight (60kg): Erdenebat Tsendbaatar (MGL) beat Daniyal Shahbakhsh (IRI) 5-0. Light Welterweight (64kg): Baatarsukh Chinzorig (MGL) beat Shiva Thapa (IND) 3-2. Welterweight (69kg): Bobo-Usmon Baturov (UZB) beat Ablaikhan Zhussupov (KAZ) RSC round-1. Middleweight (75kg): Jafarov Saidjamshid (UZB) beat Abilkhan Amankul (KAZ) 4-1. Light Heavyweight (81kg): Ruzmetov Dilshodbek (UZB) beat Meysam Gheshlaghi (IRI) 3-2. Heavyweight (91kg): Sanjeet (IND) beat Vassiliy Levit (KAZ) 4-1. Super Heavyweight (+91kg): Jalolov Bakhodir (UZB) beat Kamshibek Kunkabayev (KAZ) 5-0.

Results Light Flyweight (49kg): Mirzakhmedov Nodirjon (UZB) beat Daniyal Sabit (KAZ) by points 5-0. Flyweight (52kg): Zoirov Shakhobidin (UZB) beat Amit Panghol (IND) 3-2. Bantamweight (56kg): Kharkhuu Enkh-Amar (MGL) beat Mirazizbek Mirzahalilov (UZB) 3-2. Lightweight (60kg): Erdenebat Tsendbaatar (MGL) beat Daniyal Shahbakhsh (IRI) 5-0. Light Welterweight (64kg): Baatarsukh Chinzorig (MGL) beat Shiva Thapa (IND) 3-2. Welterweight (69kg): Bobo-Usmon Baturov (UZB) beat Ablaikhan Zhussupov (KAZ) RSC round-1. Middleweight (75kg): Jafarov Saidjamshid (UZB) beat Abilkhan Amankul (KAZ) 4-1. Light Heavyweight (81kg): Ruzmetov Dilshodbek (UZB) beat Meysam Gheshlaghi (IRI) 3-2. Heavyweight (91kg): Sanjeet (IND) beat Vassiliy Levit (KAZ) 4-1. Super Heavyweight (+91kg): Jalolov Bakhodir (UZB) beat Kamshibek Kunkabayev (KAZ) 5-0.

Bundesliga fixtures Saturday, May 16 (kick-offs UAE time) Borussia Dortmund v Schalke (4.30pm) RB Leipzig v Freiburg (4.30pm) Hoffenheim v Hertha Berlin (4.30pm) Fortuna Dusseldorf v Paderborn (4.30pm) Augsburg v Wolfsburg (4.30pm) Eintracht Frankfurt v Borussia Monchengladbach (7.30pm) Sunday, May 17 Cologne v Mainz (4.30pm), Union Berlin v Bayern Munich (7pm) Monday, May 18 Werder Bremen v Bayer Leverkusen (9.30pm)

Bundesliga fixtures Saturday, May 16 (kick-offs UAE time) Borussia Dortmund v Schalke (4.30pm) RB Leipzig v Freiburg (4.30pm) Hoffenheim v Hertha Berlin (4.30pm) Fortuna Dusseldorf v Paderborn (4.30pm) Augsburg v Wolfsburg (4.30pm) Eintracht Frankfurt v Borussia Monchengladbach (7.30pm) Sunday, May 17 Cologne v Mainz (4.30pm), Union Berlin v Bayern Munich (7pm) Monday, May 18 Werder Bremen v Bayer Leverkusen (9.30pm)

Bundesliga fixtures Saturday, May 16 (kick-offs UAE time) Borussia Dortmund v Schalke (4.30pm) RB Leipzig v Freiburg (4.30pm) Hoffenheim v Hertha Berlin (4.30pm) Fortuna Dusseldorf v Paderborn (4.30pm) Augsburg v Wolfsburg (4.30pm) Eintracht Frankfurt v Borussia Monchengladbach (7.30pm) Sunday, May 17 Cologne v Mainz (4.30pm), Union Berlin v Bayern Munich (7pm) Monday, May 18 Werder Bremen v Bayer Leverkusen (9.30pm)

Bundesliga fixtures Saturday, May 16 (kick-offs UAE time) Borussia Dortmund v Schalke (4.30pm) RB Leipzig v Freiburg (4.30pm) Hoffenheim v Hertha Berlin (4.30pm) Fortuna Dusseldorf v Paderborn (4.30pm) Augsburg v Wolfsburg (4.30pm) Eintracht Frankfurt v Borussia Monchengladbach (7.30pm) Sunday, May 17 Cologne v Mainz (4.30pm), Union Berlin v Bayern Munich (7pm) Monday, May 18 Werder Bremen v Bayer Leverkusen (9.30pm)

Bundesliga fixtures Saturday, May 16 (kick-offs UAE time) Borussia Dortmund v Schalke (4.30pm) RB Leipzig v Freiburg (4.30pm) Hoffenheim v Hertha Berlin (4.30pm) Fortuna Dusseldorf v Paderborn (4.30pm) Augsburg v Wolfsburg (4.30pm) Eintracht Frankfurt v Borussia Monchengladbach (7.30pm) Sunday, May 17 Cologne v Mainz (4.30pm), Union Berlin v Bayern Munich (7pm) Monday, May 18 Werder Bremen v Bayer Leverkusen (9.30pm)

Bundesliga fixtures Saturday, May 16 (kick-offs UAE time) Borussia Dortmund v Schalke (4.30pm) RB Leipzig v Freiburg (4.30pm) Hoffenheim v Hertha Berlin (4.30pm) Fortuna Dusseldorf v Paderborn (4.30pm) Augsburg v Wolfsburg (4.30pm) Eintracht Frankfurt v Borussia Monchengladbach (7.30pm) Sunday, May 17 Cologne v Mainz (4.30pm), Union Berlin v Bayern Munich (7pm) Monday, May 18 Werder Bremen v Bayer Leverkusen (9.30pm)

Bundesliga fixtures Saturday, May 16 (kick-offs UAE time) Borussia Dortmund v Schalke (4.30pm) RB Leipzig v Freiburg (4.30pm) Hoffenheim v Hertha Berlin (4.30pm) Fortuna Dusseldorf v Paderborn (4.30pm) Augsburg v Wolfsburg (4.30pm) Eintracht Frankfurt v Borussia Monchengladbach (7.30pm) Sunday, May 17 Cologne v Mainz (4.30pm), Union Berlin v Bayern Munich (7pm) Monday, May 18 Werder Bremen v Bayer Leverkusen (9.30pm)

Bundesliga fixtures Saturday, May 16 (kick-offs UAE time) Borussia Dortmund v Schalke (4.30pm) RB Leipzig v Freiburg (4.30pm) Hoffenheim v Hertha Berlin (4.30pm) Fortuna Dusseldorf v Paderborn (4.30pm) Augsburg v Wolfsburg (4.30pm) Eintracht Frankfurt v Borussia Monchengladbach (7.30pm) Sunday, May 17 Cologne v Mainz (4.30pm), Union Berlin v Bayern Munich (7pm) Monday, May 18 Werder Bremen v Bayer Leverkusen (9.30pm)

Bundesliga fixtures Saturday, May 16 (kick-offs UAE time) Borussia Dortmund v Schalke (4.30pm) RB Leipzig v Freiburg (4.30pm) Hoffenheim v Hertha Berlin (4.30pm) Fortuna Dusseldorf v Paderborn (4.30pm) Augsburg v Wolfsburg (4.30pm) Eintracht Frankfurt v Borussia Monchengladbach (7.30pm) Sunday, May 17 Cologne v Mainz (4.30pm), Union Berlin v Bayern Munich (7pm) Monday, May 18 Werder Bremen v Bayer Leverkusen (9.30pm)

Bundesliga fixtures Saturday, May 16 (kick-offs UAE time) Borussia Dortmund v Schalke (4.30pm) RB Leipzig v Freiburg (4.30pm) Hoffenheim v Hertha Berlin (4.30pm) Fortuna Dusseldorf v Paderborn (4.30pm) Augsburg v Wolfsburg (4.30pm) Eintracht Frankfurt v Borussia Monchengladbach (7.30pm) Sunday, May 17 Cologne v Mainz (4.30pm), Union Berlin v Bayern Munich (7pm) Monday, May 18 Werder Bremen v Bayer Leverkusen (9.30pm)

Bundesliga fixtures Saturday, May 16 (kick-offs UAE time) Borussia Dortmund v Schalke (4.30pm) RB Leipzig v Freiburg (4.30pm) Hoffenheim v Hertha Berlin (4.30pm) Fortuna Dusseldorf v Paderborn (4.30pm) Augsburg v Wolfsburg (4.30pm) Eintracht Frankfurt v Borussia Monchengladbach (7.30pm) Sunday, May 17 Cologne v Mainz (4.30pm), Union Berlin v Bayern Munich (7pm) Monday, May 18 Werder Bremen v Bayer Leverkusen (9.30pm)

Bundesliga fixtures Saturday, May 16 (kick-offs UAE time) Borussia Dortmund v Schalke (4.30pm) RB Leipzig v Freiburg (4.30pm) Hoffenheim v Hertha Berlin (4.30pm) Fortuna Dusseldorf v Paderborn (4.30pm) Augsburg v Wolfsburg (4.30pm) Eintracht Frankfurt v Borussia Monchengladbach (7.30pm) Sunday, May 17 Cologne v Mainz (4.30pm), Union Berlin v Bayern Munich (7pm) Monday, May 18 Werder Bremen v Bayer Leverkusen (9.30pm)

Bundesliga fixtures Saturday, May 16 (kick-offs UAE time) Borussia Dortmund v Schalke (4.30pm) RB Leipzig v Freiburg (4.30pm) Hoffenheim v Hertha Berlin (4.30pm) Fortuna Dusseldorf v Paderborn (4.30pm) Augsburg v Wolfsburg (4.30pm) Eintracht Frankfurt v Borussia Monchengladbach (7.30pm) Sunday, May 17 Cologne v Mainz (4.30pm), Union Berlin v Bayern Munich (7pm) Monday, May 18 Werder Bremen v Bayer Leverkusen (9.30pm)

Bundesliga fixtures Saturday, May 16 (kick-offs UAE time) Borussia Dortmund v Schalke (4.30pm) RB Leipzig v Freiburg (4.30pm) Hoffenheim v Hertha Berlin (4.30pm) Fortuna Dusseldorf v Paderborn (4.30pm) Augsburg v Wolfsburg (4.30pm) Eintracht Frankfurt v Borussia Monchengladbach (7.30pm) Sunday, May 17 Cologne v Mainz (4.30pm), Union Berlin v Bayern Munich (7pm) Monday, May 18 Werder Bremen v Bayer Leverkusen (9.30pm)

Bundesliga fixtures Saturday, May 16 (kick-offs UAE time) Borussia Dortmund v Schalke (4.30pm) RB Leipzig v Freiburg (4.30pm) Hoffenheim v Hertha Berlin (4.30pm) Fortuna Dusseldorf v Paderborn (4.30pm) Augsburg v Wolfsburg (4.30pm) Eintracht Frankfurt v Borussia Monchengladbach (7.30pm) Sunday, May 17 Cologne v Mainz (4.30pm), Union Berlin v Bayern Munich (7pm) Monday, May 18 Werder Bremen v Bayer Leverkusen (9.30pm)

Bundesliga fixtures Saturday, May 16 (kick-offs UAE time) Borussia Dortmund v Schalke (4.30pm) RB Leipzig v Freiburg (4.30pm) Hoffenheim v Hertha Berlin (4.30pm) Fortuna Dusseldorf v Paderborn (4.30pm) Augsburg v Wolfsburg (4.30pm) Eintracht Frankfurt v Borussia Monchengladbach (7.30pm) Sunday, May 17 Cologne v Mainz (4.30pm), Union Berlin v Bayern Munich (7pm) Monday, May 18 Werder Bremen v Bayer Leverkusen (9.30pm)

Scoreline Al Wasl 1 (Caio Canedo 90+1') Al Ain 2 (Ismail Ahmed 3', Marcus Berg 50') Red cards: Ismail Ahmed (Al Ain) 77'

Scoreline Al Wasl 1 (Caio Canedo 90+1') Al Ain 2 (Ismail Ahmed 3', Marcus Berg 50') Red cards: Ismail Ahmed (Al Ain) 77'

Scoreline Al Wasl 1 (Caio Canedo 90+1') Al Ain 2 (Ismail Ahmed 3', Marcus Berg 50') Red cards: Ismail Ahmed (Al Ain) 77'

Scoreline Al Wasl 1 (Caio Canedo 90+1') Al Ain 2 (Ismail Ahmed 3', Marcus Berg 50') Red cards: Ismail Ahmed (Al Ain) 77'

Scoreline Al Wasl 1 (Caio Canedo 90+1') Al Ain 2 (Ismail Ahmed 3', Marcus Berg 50') Red cards: Ismail Ahmed (Al Ain) 77'

Scoreline Al Wasl 1 (Caio Canedo 90+1') Al Ain 2 (Ismail Ahmed 3', Marcus Berg 50') Red cards: Ismail Ahmed (Al Ain) 77'

Scoreline Al Wasl 1 (Caio Canedo 90+1') Al Ain 2 (Ismail Ahmed 3', Marcus Berg 50') Red cards: Ismail Ahmed (Al Ain) 77'

Scoreline Al Wasl 1 (Caio Canedo 90+1') Al Ain 2 (Ismail Ahmed 3', Marcus Berg 50') Red cards: Ismail Ahmed (Al Ain) 77'

Scoreline Al Wasl 1 (Caio Canedo 90+1') Al Ain 2 (Ismail Ahmed 3', Marcus Berg 50') Red cards: Ismail Ahmed (Al Ain) 77'

Scoreline Al Wasl 1 (Caio Canedo 90+1') Al Ain 2 (Ismail Ahmed 3', Marcus Berg 50') Red cards: Ismail Ahmed (Al Ain) 77'

Scoreline Al Wasl 1 (Caio Canedo 90+1') Al Ain 2 (Ismail Ahmed 3', Marcus Berg 50') Red cards: Ismail Ahmed (Al Ain) 77'

Scoreline Al Wasl 1 (Caio Canedo 90+1') Al Ain 2 (Ismail Ahmed 3', Marcus Berg 50') Red cards: Ismail Ahmed (Al Ain) 77'

Scoreline Al Wasl 1 (Caio Canedo 90+1') Al Ain 2 (Ismail Ahmed 3', Marcus Berg 50') Red cards: Ismail Ahmed (Al Ain) 77'

Scoreline Al Wasl 1 (Caio Canedo 90+1') Al Ain 2 (Ismail Ahmed 3', Marcus Berg 50') Red cards: Ismail Ahmed (Al Ain) 77'

Scoreline Al Wasl 1 (Caio Canedo 90+1') Al Ain 2 (Ismail Ahmed 3', Marcus Berg 50') Red cards: Ismail Ahmed (Al Ain) 77'