UAE makes it easier to bring medics into country during emergencies

The UAE is making it easier to bring medics and frontline staff into the country during emergencies.

The UAE is making it easier to bring medics and frontline staff into the country during emergencies.

A new initiative aims to streamline procedures and cut red tape.

The Bin Wariqah Service is also intended to improve co-operation between departments and agencies.

Sheikh Saif bin Zayed, Deputy Prime Minister and Minister of the Interior, signed an agreement between his ministry and the Ministry of Presidential Affairs, the Ministry of Defence, the Ministry of Health and Prevention, Department of Health Abu Dhabi and the Dubai Health Authority, state news agency Wam reported on Thursday.

Last year, the UAE brought in doctors from abroad to help battle the first wave of Covid-19 cases that put pressure on healthcare systems.

A flight carrying 105 medics from India landed at Abu Dhabi International Airport on a specially chartered Etihad flight in May, 2020.

They were enlisted by VPS Healthcare, the Indian embassy, the Department of Health, and the UAE's Ministry of Foreign Affairs and International Co-operation.

In the past month, doctors wanting to return to the UAE from India have had to book seats on charter flights to navigate the flight ban that came into effect on April 24.

Doctors who are UAE residents spent up to Dh20,000 to get a seat on a charter jet from Delhi or Mumbai.

Only UAE citizens, diplomats, passengers on business planes and golden card visa holders are exempt from the ban.

UAE Tour 2020 Stage 1: The Pointe Palm Jumeirah - Dubai Silicon Oasis, 148km

Stage 2: Hatta - Hatta Dam, 168km​​​​​​​

Stage 3: Al Qudra Cycle Track - Jebel Hafeet, 184km​​​​​​​

Stage 4: Zabeel Park - Dubai City Walk, 173km​​​​​​​

Stage 5: Al Ain - Jebel Hafeet, 162km​​​​​​​

Stage 6: Al Ruwais - Al Mirfa, 158km​​​​​​​

Stage 7: Al Maryah Island - Abu Dhabi Breakwater, 127km

The specs Engine: 2.0-litre 4-cylturbo Transmission: seven-speed DSG automatic Power: 242bhp Torque: 370Nm Price: Dh136,814

The specs: 2019 Haval H6 Price, base: Dh69,900 Engine: 2.0-litre turbocharged four-cylinder Transmission: Seven-speed automatic Power: 197hp @ 5,500rpm Torque: 315Nm @ 2,000rpm Fuel economy, combined: 7.0L / 100km

BUNDESLIGA FIXTURES (All games 4-3pm kick UAE time) Bayern Munich v Augsburg, Borussia Dortmund v Bayer Leverkusen, Hoffenheim v Hertha Berlin, Wolfsburg v Mainz , Eintracht Frankfurt v Freiburg, Union Berlin v RB Leipzig, Cologne v Schalke , Werder Bremen v Borussia Monchengladbach, Stuttgart v Arminia Bielefeld

COMPANY PROFILE Founders: Sebastian Stefan, Sebastian Morar and Claudia Pacurar Based: Dubai, UAE Founded: 2014 Number of employees: 36 Sector: Logistics Raised: $2.5 million Investors: DP World, Prime Venture Partners and family offices in Saudi Arabia and the UAE

Crazy Rich Asians Director: Jon M Chu Starring: Constance Wu, Henry Golding, Michelle Yeon, Gemma Chan Four stars

