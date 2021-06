Arab world can work together to modernise and raise living standards, says UAE minister

The Sudanese delegation in the UAE. Wam

Mohammed Al Gergawi, Minister of Cabinet Affairs, said the UAE wants to work with governments across the Arab world to raise living standards for all.

He said the UAE seeks to share experience, knowledge and success stories to improve public-sector efficiency and performance, state news agency Wam reported on Saturday.

Mr Gergawi was speaking as a high-level Sudanese delegation visited the UAE to learn about how its Government operates.

Delegates included Osman Abdel Halim, deputy secretary general of the country’s Council of Ministers, and other officials.

They also met Abdulla Lootah, director general of the UAE Cabinet’s Presidency Office at the Ministry of Cabinet Affairs; Mariam Al Hammadi, secretary general of the Cabinet; and Saeed Al Eter, chairman of the UAE Government Media Office and others.

The meetings focused on co-operation between the two countries and the UAE government model in managing the Cabinet’s affairs.

Mr Al Gergawi also hailed the strong relations between the UAE and Sudan dating back to the 1970s.

UAE squad v Australia Rohan Mustafa (C), Ashfaq Ahmed, Chirag Suri, Rameez Shahzad, Fahad Nawaz, Amjed Gul, Shaiman Anwar, Ahmed Raza, Imran Haider, Muhammad Naveed, Amir Hayat, Ghulam Shabir (WK), Qadeer Ahmed, Tahir Latif, Zahoor Khan

RACE CARD 6.30pm Maiden Dh165,000 (Dirt) 1,200 7.05pm Handicap Dh165,000 (D) 1,600m 7.40pm Maiden Dh165,000 (D) 1,600m 8.15pm Handicap Dh190,000 (D) 1,600m 8.50pm Handicap Dh175,000 (D) 1,400m 9.25pm Handicap Dh175,000 (D) 2,000m The National selections: 6.30pm Underwriter 7.05pm Rayig 7.40pm Torno Subito 8.15pm Talento Puma 8.50pm Etisalat 9.25pm Gundogdu

The specs: 2018 Genesis G70 Price, base / as tested: Dh155,000 / Dh205,000 Engine: 3.3-litre, turbocharged V6 Gearbox: Eight-speed automatic Power: 370hp @ 6,000rpm Torque: 510Nm @ 1,300rpm Fuel economy, combined: 10.6L / 100km

Brief scores: Barcelona 3 Pique 38', Messi 51 (pen), Suarez 82' Rayo Vallecano 1 De Tomas Gomez 24'

Stage results 1. Julian Alaphilippe (FRA) Deceuninck-QuickStep 4:39:05 2. Michael Matthews (AUS) Team BikeExchange 0:00:08 3. Primoz Roglic (SLV) Jumbo-Visma same time 4. Jack Haig (AUS) Bahrain Victorious s.t 5. Wilco Kelderman (NED) Bora-Hansgrohe s.t 6. Tadej Pogacar (SLV) UAE Team Emirates s.t 7. David Gaudu (FRA) Groupama-FDJ s.t 8. Sergio Higuita Garcia (COL) EF Education-Nippo s.t 9. Bauke Mollema (NED) Trek-Segafredo s.t 10. Geraint Thomas (GBR) Ineos Grenadiers s.t

Sunday:

GP3 race: 12:10pm

Formula 2 race: 1:35pm

Formula 1 race: 5:10pm

Performance: Guns N' Roses

The low down Producers: Uniglobe Entertainment & Vision Films Director: Namrata Singh Gujral Cast: Rajkummar Rao, Nargis Fakhri, Bo Derek, Candy Clark Rating: 2/5

PROFILE BOX: Company/date started: 2015 Founder/CEO: Rami Salman, Rishav Jalan, Ayush Chordia Based: Dubai, UAE Sector: Technology, Sales, Voice, Artificial Intelligence Size: (employees/revenue) 10/ 100,000 downloads Stage: 1 ($800,000) Investors: Eight first-round investors including, Beco Capital, 500 Startups, Dubai Silicon Oasis, Hala Fadel, Odin Financial Services, Dubai Angel Investors, Womena, Arzan VC

