Shadi's take on Pope Francis's popemobile being converted into a mobile clinic

FIXTURES (all times UAE)

Sunday
Brescia v Lazio (3.30pm)
SPAL v Verona (6pm)
Genoa v Sassuolo (9pm)
AS Roma v Torino (11.45pm)

Monday
Bologna v Fiorentina (3.30pm)
AC Milan v Sampdoria (6pm)
Juventus v Cagliari (6pm)
Atalanta v Parma (6pm)
Lecce v Udinese (9pm)
Napoli v Inter Milan (11.45pm)

