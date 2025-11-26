FIXTURES (all times UAE)
Sunday
Brescia v Lazio (3.30pm)
SPAL v Verona (6pm)
Genoa v Sassuolo (9pm)
AS Roma v Torino (11.45pm)
Monday
Bologna v Fiorentina (3.30pm)
AC Milan v Sampdoria (6pm)
Juventus v Cagliari (6pm)
Atalanta v Parma (6pm)
Lecce v Udinese (9pm)
Napoli v Inter Milan (11.45pm)
