  • Iran says 18 dead and 108 injured in strikes
  • US sites in Bahrain, Jordan, Iraq and Kuwait attacked
  • Iran warns of 'new strategy' for war after US strikes
  • Two seafarers killed in Strait of Hormuz attack
  • UN chief calls for immediate halt escalation between Iran and US
  • Trump floats renaming Strait of Hormuz ‘Trump Strait’
Updated: September 03, 2026, 3:32 AM