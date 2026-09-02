  • Iran state media says 7 killed in US attacks
  • Israel military says it intercepted suspected aerial target from Lebanon
  • Trump warns Tehran will be hit harder if it retaliates to US strikes
  • Bessent tells G20 meeting Hormuz will be 'worthless' within two years
  • Russia stands with Iranian people, Putin tells Pezeshkian
  • Saudi and Omani leaders discuss regional security in Muscat
Updated: September 02, 2026, 3:40 AM