  • Pakistan PM urges restraint in meeting with Iranian President
  • Trump says Iran is "dead" after first US attack in weeks
  • UAE, Qatar, Kuwait, Egypt and Jordan condemn renewed Iranian attacks
  • Centcom denies IRGC claim that supertanker hit mines in Strait of Hormuz
  • IRGC claims attacks on US bases in Jordan
  • Oil rises to above $90 as US and Iran resume strikes
Updated: September 01, 2026, 3:23 AM