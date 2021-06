Two dead in Dubai as rubbish truck collides with bus

The mangled wreckage of a rubbish collection truck on Sheikh Mohamed bin Zayed Road early on Tuesday. Courtesy: Dubai Police

Two people died and five were injured in a crash in Dubai on Tuesday.

A rubbish truck smashed into the back of a bus on Sheikh Mohamed bin Zayed Road at about 4.30am.

Police said a tyre on the bus burst, bringing it to a sudden halt on the motorway.

Two refuse workers including the driver were killed when the truck hit the bus.

Five people on the bus, thought to be a privately-run service, were hurt.

Emergency services took the injured to hospital and cleared the motorway, one of the city's busiest.

Dubai Police officials have warned of the dangers of poorly maintained tyres, especially on heavy goods vehicles, which can burst in high summer heat.

In 2018, more than 100 people died in 785 accidents where burst tyres were a factor, nationwide figures from the Ministry of Interior showed.

