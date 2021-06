Coronavirus: UAE relaxes international travel guidelines

Passengers of an Emirates airlines flight, departing to the Australian city of Sydney, wear protective gear at Dubai International Airport on May 22, 2020, after the resumption of scheduled operations by the Emirati carrier, amid the ongoing novel coronavirus pandemic crisis. / AFP / Karim SAHIB

The UAE has updated its guidelines on international travel, with the government announcing Friday night that citizens and residents can travel if they adhere to precautions and measures imposed to fight Covid-19.

A government statement said passengers must complete UAE health precautions and preventive measures, and also any health requirements at the destination countries.

The statement added that compulsory health and social distancing requirements must be adhered to before departure and on arrival from travel destinations.

Citizens are still required to register with the My Presence service (Tawajudi) to facilitate communication with them during travel.

Passengers must test negative for coronavirus within 48 hours of the date of travel. Travel will only be allowed if passengers have insurance.

People over the age of 70 or with chronic health conditions are still advised to not travel.

The British government on Friday has maintained an effective ban on UK holidaymakers travelling to the Arabian Gulf after countries in the region were omitted from a list of nations people can now visit without restriction.

In an effort to save the airline industry from collapse, Britain's Department for Transport publicised a list of 60 "low risk" countries to which people could travel without an enforced 14-day quarantine on their return home.

It is understood that with the conditions for travel to the UAE, which is primarily a winter destination for its 1.5 million annual UK visitors, could be amended after the Gulf's hot summer has finished.

FA Cup semi-finals Saturday: Manchester United v Tottenham Hotspur, 8.15pm (UAE)

List of officials: Referees: Chris Broad, David Boon, Jeff Crowe, Andy Pycroft, Ranjan Madugalle and Richie Richardson. Umpires: Aleem Dar, Kumara Dharmasena, Marais Erasmus, Chris Gaffaney, Ian Gould, Richard Illingworth, Richard Kettleborough, Nigel Llong, Bruce Oxenford, Ruchira Palliyaguruge, Sundaram Ravi, Paul Reiffel, Rod Tucker, Michael Gough, Joel Wilson and Paul Wilson.

Jebel Ali results 2pm: Handicap (PA) Dh 50,000 (Dirt) 1,400m Winner: AF Al Moreeb, Antonio Fresu (jockey), Ernst Oertel (trainer) 2.30pm: Maiden (TB) Dh 60,000 (D) 1,400m Winner: Shamikh, Ryan Curatolo, Nicholas Bachalard 3pm: Handicap (TB) Dh 64,000 (D) 1,600m Winner: One Vision, Connor Beasley, Ali Rashid Al Raihe 3.30pm: Conditions (TB) Dh 100,000 (D) 1,600m Winner: Gabr, Sam Hitchcott, Doug Watson 4pm: Handicap (TB) Dh 96,000 (D) 1,800m Winner: Just A Penny, Sam Hitchcock, Doug Watson 4.30pm: Maiden (TB) Dh 60,000 (D) 1,600m Winner: Torno Subito, Sam Hitchcock, Doug Watson 5pm: Handicap (TB) Dh 76,000 (D) 1,950m Winner: Untold Secret, Jose Santiago, Salem bin Ghadayer

The specs Engine: 1.5-litre, 4-cylinder turbo Transmission: CVT Power: 170bhp Torque: 220Nm Price: Dh98,900

Teams Punjabi Legends Owners: Inzamam-ul-Haq and Intizar-ul-Haq; Key player: Misbah-ul-Haq Pakhtoons Owners: Habib Khan and Tajuddin Khan; Key player: Shahid Afridi Maratha Arabians Owners: Sohail Khan, Ali Tumbi, Parvez Khan; Key player: Virender Sehwag Bangla Tigers Owners: Shirajuddin Alam, Yasin Choudhary, Neelesh Bhatnager, Anis and Rizwan Sajan; Key player: TBC Colombo Lions Owners: Sri Lanka Cricket; Key player: TBC Kerala Kings Owners: Hussain Adam Ali and Shafi Ul Mulk; Key player: Eoin Morgan Venue Sharjah Cricket Stadium Format 10 overs per side, matches last for 90 minutes Timeline October 25: Around 120 players to be entered into a draft, to be held in Dubai; December 21: Matches start; December 24: Finals

MATCH DETAILS Liverpool 2 Wijnaldum (14), Oxlade-Chamberlain (52) Genk 1 Samatta (40)

Uefa Champions League last 16 draw Juventus v Tottenham Hotspur Basel v Manchester City Sevilla v Manchester United Porto v Liverpool Real Madrid v Paris Saint-Germain Shakhtar Donetsk v Roma Chelsea v Barcelona Bayern Munich v Besiktas

