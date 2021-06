Year of the 50th offers paid work experience for young people

na02 the road to union The Founding President, Sheikh Zayed raises the flag at Union House in Dubai, December 2, 1971, marking the unification of the UAE. Courtesy: Al Ittihad (Courtesy Al Itihad/Courtesy Al Itihad)

The team behind preparations for the UAE's Golden Jubilee is looking for "thinkers, doers and storytellers" to take up fellowships in areas such as communications and project management.

The Year of the 50th Fellowship programme is open to UAE citizens and residents, and offers paid work experience.

The project will run for 11 months, from June until next April, with the aim of giving young people the opportunity to gain experience in project management, design, communications, storytelling and liaising with senior partners.

Detailed descriptions of the positions and requirements can be found on the website. Applications can be made through the site until June 7.

Celebrations marking the Golden Jubilee will run from April 6 to March 31 next year.

The programme includes a series of initiatives to celebrate the UAE’s history, values and achievements as the nation moves towards its centennial in 2071.

The specs Engine: 3.5-litre V6 Power: 272hp at 6,400rpm Torque: 331Nm from 5,000rpm Transmission: 8-speed auto Fuel consumption: 9.7L/100km On sale: now Price: Dh149,000

The specs Engine: 3.5-litre V6 Power: 272hp at 6,400rpm Torque: 331Nm from 5,000rpm Transmission: 8-speed auto Fuel consumption: 9.7L/100km On sale: now Price: Dh149,000

The specs Engine: 3.5-litre V6 Power: 272hp at 6,400rpm Torque: 331Nm from 5,000rpm Transmission: 8-speed auto Fuel consumption: 9.7L/100km On sale: now Price: Dh149,000

The specs Engine: 3.5-litre V6 Power: 272hp at 6,400rpm Torque: 331Nm from 5,000rpm Transmission: 8-speed auto Fuel consumption: 9.7L/100km On sale: now Price: Dh149,000

The specs Engine: 3.5-litre V6 Power: 272hp at 6,400rpm Torque: 331Nm from 5,000rpm Transmission: 8-speed auto Fuel consumption: 9.7L/100km On sale: now Price: Dh149,000

The specs Engine: 3.5-litre V6 Power: 272hp at 6,400rpm Torque: 331Nm from 5,000rpm Transmission: 8-speed auto Fuel consumption: 9.7L/100km On sale: now Price: Dh149,000

The specs Engine: 3.5-litre V6 Power: 272hp at 6,400rpm Torque: 331Nm from 5,000rpm Transmission: 8-speed auto Fuel consumption: 9.7L/100km On sale: now Price: Dh149,000

The specs Engine: 3.5-litre V6 Power: 272hp at 6,400rpm Torque: 331Nm from 5,000rpm Transmission: 8-speed auto Fuel consumption: 9.7L/100km On sale: now Price: Dh149,000

The specs Engine: 3.5-litre V6 Power: 272hp at 6,400rpm Torque: 331Nm from 5,000rpm Transmission: 8-speed auto Fuel consumption: 9.7L/100km On sale: now Price: Dh149,000

The specs Engine: 3.5-litre V6 Power: 272hp at 6,400rpm Torque: 331Nm from 5,000rpm Transmission: 8-speed auto Fuel consumption: 9.7L/100km On sale: now Price: Dh149,000

The specs Engine: 3.5-litre V6 Power: 272hp at 6,400rpm Torque: 331Nm from 5,000rpm Transmission: 8-speed auto Fuel consumption: 9.7L/100km On sale: now Price: Dh149,000

The specs Engine: 3.5-litre V6 Power: 272hp at 6,400rpm Torque: 331Nm from 5,000rpm Transmission: 8-speed auto Fuel consumption: 9.7L/100km On sale: now Price: Dh149,000

The specs Engine: 3.5-litre V6 Power: 272hp at 6,400rpm Torque: 331Nm from 5,000rpm Transmission: 8-speed auto Fuel consumption: 9.7L/100km On sale: now Price: Dh149,000

The specs Engine: 3.5-litre V6 Power: 272hp at 6,400rpm Torque: 331Nm from 5,000rpm Transmission: 8-speed auto Fuel consumption: 9.7L/100km On sale: now Price: Dh149,000

The specs Engine: 3.5-litre V6 Power: 272hp at 6,400rpm Torque: 331Nm from 5,000rpm Transmission: 8-speed auto Fuel consumption: 9.7L/100km On sale: now Price: Dh149,000

The specs Engine: 3.5-litre V6 Power: 272hp at 6,400rpm Torque: 331Nm from 5,000rpm Transmission: 8-speed auto Fuel consumption: 9.7L/100km On sale: now Price: Dh149,000

RESULTS Light Flyweight (48kg): Alua Balkibekova (KAZ) beat Gulasal Sultonalieva (UZB) by points 4-1. Flyweight (51kg): Nazym Kyzaibay (KAZ) beat Mary Kom (IND) 3-2. Bantamweight (54kg): Dina Zholaman (KAZ) beat Sitora Shogdarova (UZB) 3-2. Featherweight (57kg): Sitora Turdibekova (UZB) beat Vladislava Kukhta (KAZ) 5-0. Lightweight (60kg): Rimma Volossenko (KAZ) beat Huswatun Hasanah (INA) KO round-1. Light Welterweight (64kg): Milana Safronova (KAZ) beat Lalbuatsaihi (IND) 3-2. Welterweight (69kg): Valentina Khalzova (KAZ) beat Navbakhor Khamidova (UZB) 5-0 Middleweight (75kg): Pooja Rani (IND) beat Mavluda Movlonova (UZB) 5-0. Light Heavyweight (81kg): Farida Sholtay (KAZ) beat Ruzmetova Sokhiba (UZB) 5-0. Heavyweight (81+kg): Lazzat Kungeibayeva (KAZ) beat Anupama (IND) 3-2.

RESULTS Light Flyweight (48kg): Alua Balkibekova (KAZ) beat Gulasal Sultonalieva (UZB) by points 4-1. Flyweight (51kg): Nazym Kyzaibay (KAZ) beat Mary Kom (IND) 3-2. Bantamweight (54kg): Dina Zholaman (KAZ) beat Sitora Shogdarova (UZB) 3-2. Featherweight (57kg): Sitora Turdibekova (UZB) beat Vladislava Kukhta (KAZ) 5-0. Lightweight (60kg): Rimma Volossenko (KAZ) beat Huswatun Hasanah (INA) KO round-1. Light Welterweight (64kg): Milana Safronova (KAZ) beat Lalbuatsaihi (IND) 3-2. Welterweight (69kg): Valentina Khalzova (KAZ) beat Navbakhor Khamidova (UZB) 5-0 Middleweight (75kg): Pooja Rani (IND) beat Mavluda Movlonova (UZB) 5-0. Light Heavyweight (81kg): Farida Sholtay (KAZ) beat Ruzmetova Sokhiba (UZB) 5-0. Heavyweight (81+kg): Lazzat Kungeibayeva (KAZ) beat Anupama (IND) 3-2.

RESULTS Light Flyweight (48kg): Alua Balkibekova (KAZ) beat Gulasal Sultonalieva (UZB) by points 4-1. Flyweight (51kg): Nazym Kyzaibay (KAZ) beat Mary Kom (IND) 3-2. Bantamweight (54kg): Dina Zholaman (KAZ) beat Sitora Shogdarova (UZB) 3-2. Featherweight (57kg): Sitora Turdibekova (UZB) beat Vladislava Kukhta (KAZ) 5-0. Lightweight (60kg): Rimma Volossenko (KAZ) beat Huswatun Hasanah (INA) KO round-1. Light Welterweight (64kg): Milana Safronova (KAZ) beat Lalbuatsaihi (IND) 3-2. Welterweight (69kg): Valentina Khalzova (KAZ) beat Navbakhor Khamidova (UZB) 5-0 Middleweight (75kg): Pooja Rani (IND) beat Mavluda Movlonova (UZB) 5-0. Light Heavyweight (81kg): Farida Sholtay (KAZ) beat Ruzmetova Sokhiba (UZB) 5-0. Heavyweight (81+kg): Lazzat Kungeibayeva (KAZ) beat Anupama (IND) 3-2.

RESULTS Light Flyweight (48kg): Alua Balkibekova (KAZ) beat Gulasal Sultonalieva (UZB) by points 4-1. Flyweight (51kg): Nazym Kyzaibay (KAZ) beat Mary Kom (IND) 3-2. Bantamweight (54kg): Dina Zholaman (KAZ) beat Sitora Shogdarova (UZB) 3-2. Featherweight (57kg): Sitora Turdibekova (UZB) beat Vladislava Kukhta (KAZ) 5-0. Lightweight (60kg): Rimma Volossenko (KAZ) beat Huswatun Hasanah (INA) KO round-1. Light Welterweight (64kg): Milana Safronova (KAZ) beat Lalbuatsaihi (IND) 3-2. Welterweight (69kg): Valentina Khalzova (KAZ) beat Navbakhor Khamidova (UZB) 5-0 Middleweight (75kg): Pooja Rani (IND) beat Mavluda Movlonova (UZB) 5-0. Light Heavyweight (81kg): Farida Sholtay (KAZ) beat Ruzmetova Sokhiba (UZB) 5-0. Heavyweight (81+kg): Lazzat Kungeibayeva (KAZ) beat Anupama (IND) 3-2.

RESULTS Light Flyweight (48kg): Alua Balkibekova (KAZ) beat Gulasal Sultonalieva (UZB) by points 4-1. Flyweight (51kg): Nazym Kyzaibay (KAZ) beat Mary Kom (IND) 3-2. Bantamweight (54kg): Dina Zholaman (KAZ) beat Sitora Shogdarova (UZB) 3-2. Featherweight (57kg): Sitora Turdibekova (UZB) beat Vladislava Kukhta (KAZ) 5-0. Lightweight (60kg): Rimma Volossenko (KAZ) beat Huswatun Hasanah (INA) KO round-1. Light Welterweight (64kg): Milana Safronova (KAZ) beat Lalbuatsaihi (IND) 3-2. Welterweight (69kg): Valentina Khalzova (KAZ) beat Navbakhor Khamidova (UZB) 5-0 Middleweight (75kg): Pooja Rani (IND) beat Mavluda Movlonova (UZB) 5-0. Light Heavyweight (81kg): Farida Sholtay (KAZ) beat Ruzmetova Sokhiba (UZB) 5-0. Heavyweight (81+kg): Lazzat Kungeibayeva (KAZ) beat Anupama (IND) 3-2.

RESULTS Light Flyweight (48kg): Alua Balkibekova (KAZ) beat Gulasal Sultonalieva (UZB) by points 4-1. Flyweight (51kg): Nazym Kyzaibay (KAZ) beat Mary Kom (IND) 3-2. Bantamweight (54kg): Dina Zholaman (KAZ) beat Sitora Shogdarova (UZB) 3-2. Featherweight (57kg): Sitora Turdibekova (UZB) beat Vladislava Kukhta (KAZ) 5-0. Lightweight (60kg): Rimma Volossenko (KAZ) beat Huswatun Hasanah (INA) KO round-1. Light Welterweight (64kg): Milana Safronova (KAZ) beat Lalbuatsaihi (IND) 3-2. Welterweight (69kg): Valentina Khalzova (KAZ) beat Navbakhor Khamidova (UZB) 5-0 Middleweight (75kg): Pooja Rani (IND) beat Mavluda Movlonova (UZB) 5-0. Light Heavyweight (81kg): Farida Sholtay (KAZ) beat Ruzmetova Sokhiba (UZB) 5-0. Heavyweight (81+kg): Lazzat Kungeibayeva (KAZ) beat Anupama (IND) 3-2.

RESULTS Light Flyweight (48kg): Alua Balkibekova (KAZ) beat Gulasal Sultonalieva (UZB) by points 4-1. Flyweight (51kg): Nazym Kyzaibay (KAZ) beat Mary Kom (IND) 3-2. Bantamweight (54kg): Dina Zholaman (KAZ) beat Sitora Shogdarova (UZB) 3-2. Featherweight (57kg): Sitora Turdibekova (UZB) beat Vladislava Kukhta (KAZ) 5-0. Lightweight (60kg): Rimma Volossenko (KAZ) beat Huswatun Hasanah (INA) KO round-1. Light Welterweight (64kg): Milana Safronova (KAZ) beat Lalbuatsaihi (IND) 3-2. Welterweight (69kg): Valentina Khalzova (KAZ) beat Navbakhor Khamidova (UZB) 5-0 Middleweight (75kg): Pooja Rani (IND) beat Mavluda Movlonova (UZB) 5-0. Light Heavyweight (81kg): Farida Sholtay (KAZ) beat Ruzmetova Sokhiba (UZB) 5-0. Heavyweight (81+kg): Lazzat Kungeibayeva (KAZ) beat Anupama (IND) 3-2.

RESULTS Light Flyweight (48kg): Alua Balkibekova (KAZ) beat Gulasal Sultonalieva (UZB) by points 4-1. Flyweight (51kg): Nazym Kyzaibay (KAZ) beat Mary Kom (IND) 3-2. Bantamweight (54kg): Dina Zholaman (KAZ) beat Sitora Shogdarova (UZB) 3-2. Featherweight (57kg): Sitora Turdibekova (UZB) beat Vladislava Kukhta (KAZ) 5-0. Lightweight (60kg): Rimma Volossenko (KAZ) beat Huswatun Hasanah (INA) KO round-1. Light Welterweight (64kg): Milana Safronova (KAZ) beat Lalbuatsaihi (IND) 3-2. Welterweight (69kg): Valentina Khalzova (KAZ) beat Navbakhor Khamidova (UZB) 5-0 Middleweight (75kg): Pooja Rani (IND) beat Mavluda Movlonova (UZB) 5-0. Light Heavyweight (81kg): Farida Sholtay (KAZ) beat Ruzmetova Sokhiba (UZB) 5-0. Heavyweight (81+kg): Lazzat Kungeibayeva (KAZ) beat Anupama (IND) 3-2.

RESULTS Light Flyweight (48kg): Alua Balkibekova (KAZ) beat Gulasal Sultonalieva (UZB) by points 4-1. Flyweight (51kg): Nazym Kyzaibay (KAZ) beat Mary Kom (IND) 3-2. Bantamweight (54kg): Dina Zholaman (KAZ) beat Sitora Shogdarova (UZB) 3-2. Featherweight (57kg): Sitora Turdibekova (UZB) beat Vladislava Kukhta (KAZ) 5-0. Lightweight (60kg): Rimma Volossenko (KAZ) beat Huswatun Hasanah (INA) KO round-1. Light Welterweight (64kg): Milana Safronova (KAZ) beat Lalbuatsaihi (IND) 3-2. Welterweight (69kg): Valentina Khalzova (KAZ) beat Navbakhor Khamidova (UZB) 5-0 Middleweight (75kg): Pooja Rani (IND) beat Mavluda Movlonova (UZB) 5-0. Light Heavyweight (81kg): Farida Sholtay (KAZ) beat Ruzmetova Sokhiba (UZB) 5-0. Heavyweight (81+kg): Lazzat Kungeibayeva (KAZ) beat Anupama (IND) 3-2.

RESULTS Light Flyweight (48kg): Alua Balkibekova (KAZ) beat Gulasal Sultonalieva (UZB) by points 4-1. Flyweight (51kg): Nazym Kyzaibay (KAZ) beat Mary Kom (IND) 3-2. Bantamweight (54kg): Dina Zholaman (KAZ) beat Sitora Shogdarova (UZB) 3-2. Featherweight (57kg): Sitora Turdibekova (UZB) beat Vladislava Kukhta (KAZ) 5-0. Lightweight (60kg): Rimma Volossenko (KAZ) beat Huswatun Hasanah (INA) KO round-1. Light Welterweight (64kg): Milana Safronova (KAZ) beat Lalbuatsaihi (IND) 3-2. Welterweight (69kg): Valentina Khalzova (KAZ) beat Navbakhor Khamidova (UZB) 5-0 Middleweight (75kg): Pooja Rani (IND) beat Mavluda Movlonova (UZB) 5-0. Light Heavyweight (81kg): Farida Sholtay (KAZ) beat Ruzmetova Sokhiba (UZB) 5-0. Heavyweight (81+kg): Lazzat Kungeibayeva (KAZ) beat Anupama (IND) 3-2.

RESULTS Light Flyweight (48kg): Alua Balkibekova (KAZ) beat Gulasal Sultonalieva (UZB) by points 4-1. Flyweight (51kg): Nazym Kyzaibay (KAZ) beat Mary Kom (IND) 3-2. Bantamweight (54kg): Dina Zholaman (KAZ) beat Sitora Shogdarova (UZB) 3-2. Featherweight (57kg): Sitora Turdibekova (UZB) beat Vladislava Kukhta (KAZ) 5-0. Lightweight (60kg): Rimma Volossenko (KAZ) beat Huswatun Hasanah (INA) KO round-1. Light Welterweight (64kg): Milana Safronova (KAZ) beat Lalbuatsaihi (IND) 3-2. Welterweight (69kg): Valentina Khalzova (KAZ) beat Navbakhor Khamidova (UZB) 5-0 Middleweight (75kg): Pooja Rani (IND) beat Mavluda Movlonova (UZB) 5-0. Light Heavyweight (81kg): Farida Sholtay (KAZ) beat Ruzmetova Sokhiba (UZB) 5-0. Heavyweight (81+kg): Lazzat Kungeibayeva (KAZ) beat Anupama (IND) 3-2.

RESULTS Light Flyweight (48kg): Alua Balkibekova (KAZ) beat Gulasal Sultonalieva (UZB) by points 4-1. Flyweight (51kg): Nazym Kyzaibay (KAZ) beat Mary Kom (IND) 3-2. Bantamweight (54kg): Dina Zholaman (KAZ) beat Sitora Shogdarova (UZB) 3-2. Featherweight (57kg): Sitora Turdibekova (UZB) beat Vladislava Kukhta (KAZ) 5-0. Lightweight (60kg): Rimma Volossenko (KAZ) beat Huswatun Hasanah (INA) KO round-1. Light Welterweight (64kg): Milana Safronova (KAZ) beat Lalbuatsaihi (IND) 3-2. Welterweight (69kg): Valentina Khalzova (KAZ) beat Navbakhor Khamidova (UZB) 5-0 Middleweight (75kg): Pooja Rani (IND) beat Mavluda Movlonova (UZB) 5-0. Light Heavyweight (81kg): Farida Sholtay (KAZ) beat Ruzmetova Sokhiba (UZB) 5-0. Heavyweight (81+kg): Lazzat Kungeibayeva (KAZ) beat Anupama (IND) 3-2.

RESULTS Light Flyweight (48kg): Alua Balkibekova (KAZ) beat Gulasal Sultonalieva (UZB) by points 4-1. Flyweight (51kg): Nazym Kyzaibay (KAZ) beat Mary Kom (IND) 3-2. Bantamweight (54kg): Dina Zholaman (KAZ) beat Sitora Shogdarova (UZB) 3-2. Featherweight (57kg): Sitora Turdibekova (UZB) beat Vladislava Kukhta (KAZ) 5-0. Lightweight (60kg): Rimma Volossenko (KAZ) beat Huswatun Hasanah (INA) KO round-1. Light Welterweight (64kg): Milana Safronova (KAZ) beat Lalbuatsaihi (IND) 3-2. Welterweight (69kg): Valentina Khalzova (KAZ) beat Navbakhor Khamidova (UZB) 5-0 Middleweight (75kg): Pooja Rani (IND) beat Mavluda Movlonova (UZB) 5-0. Light Heavyweight (81kg): Farida Sholtay (KAZ) beat Ruzmetova Sokhiba (UZB) 5-0. Heavyweight (81+kg): Lazzat Kungeibayeva (KAZ) beat Anupama (IND) 3-2.

RESULTS Light Flyweight (48kg): Alua Balkibekova (KAZ) beat Gulasal Sultonalieva (UZB) by points 4-1. Flyweight (51kg): Nazym Kyzaibay (KAZ) beat Mary Kom (IND) 3-2. Bantamweight (54kg): Dina Zholaman (KAZ) beat Sitora Shogdarova (UZB) 3-2. Featherweight (57kg): Sitora Turdibekova (UZB) beat Vladislava Kukhta (KAZ) 5-0. Lightweight (60kg): Rimma Volossenko (KAZ) beat Huswatun Hasanah (INA) KO round-1. Light Welterweight (64kg): Milana Safronova (KAZ) beat Lalbuatsaihi (IND) 3-2. Welterweight (69kg): Valentina Khalzova (KAZ) beat Navbakhor Khamidova (UZB) 5-0 Middleweight (75kg): Pooja Rani (IND) beat Mavluda Movlonova (UZB) 5-0. Light Heavyweight (81kg): Farida Sholtay (KAZ) beat Ruzmetova Sokhiba (UZB) 5-0. Heavyweight (81+kg): Lazzat Kungeibayeva (KAZ) beat Anupama (IND) 3-2.

RESULTS Light Flyweight (48kg): Alua Balkibekova (KAZ) beat Gulasal Sultonalieva (UZB) by points 4-1. Flyweight (51kg): Nazym Kyzaibay (KAZ) beat Mary Kom (IND) 3-2. Bantamweight (54kg): Dina Zholaman (KAZ) beat Sitora Shogdarova (UZB) 3-2. Featherweight (57kg): Sitora Turdibekova (UZB) beat Vladislava Kukhta (KAZ) 5-0. Lightweight (60kg): Rimma Volossenko (KAZ) beat Huswatun Hasanah (INA) KO round-1. Light Welterweight (64kg): Milana Safronova (KAZ) beat Lalbuatsaihi (IND) 3-2. Welterweight (69kg): Valentina Khalzova (KAZ) beat Navbakhor Khamidova (UZB) 5-0 Middleweight (75kg): Pooja Rani (IND) beat Mavluda Movlonova (UZB) 5-0. Light Heavyweight (81kg): Farida Sholtay (KAZ) beat Ruzmetova Sokhiba (UZB) 5-0. Heavyweight (81+kg): Lazzat Kungeibayeva (KAZ) beat Anupama (IND) 3-2.