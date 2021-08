UAE's 'new generation' Emirates ID unveiled

The UAE has unveiled a 'new generation' Emirates ID to be used by the public.

The Federal Authority for Identity and Citizenship revealed some of the upgraded features of the advanced card when announcing its launch on social media on Saturday.

The advanced identity card will boast enhanced protection of non-visible data, will have an increased service life of more than 10 years and will include a 3D picture using laser printing technology to include the date of birth of the cardholder.

The authority did not say when the physical version of the card would be rolled out.

#الهيئة_الاتحادية_للهوية_والجنسية تطلق الجيل الجديد من بطاقة الهوية الإماراتية.



In June, officials said residents applying for their Emirates ID or renewing the card could use a digital copy of their card until they receive the physical version.

The digital copy, which is an identical version of the card, is available on the ICA UAE Smart app, which can be downloaded for free from the Apple and Android stores.

"The electronic version can be used via QR Code scanning technology, to enable immediate reading of the card. It is automatically generated when entering the customer’s document wallet in the smart application," said the ICA in a statement released on Wam.

"This process helps service authorities to verify the effectiveness of the issued card in case the printed card is not available."

Services and businesses that require Emirates ID cards have been made aware of the move and instructed to accept the digital version, said the ICA.

People can also download a digital copy of their Emirates ID by signing into the UAE Pass app.

Results 5pm Maiden (PA) Dh80,000 1,400m Winner No Riesgo Al Maury, Szczepan Mazur (jockey), Ibrahim Al Hadhrami (trainer) 5.30pm Handicap (PA) Dh80,000 1,600m Winner Marwa W’Rsan, Sam Hitchcott, Jaci Wickham. 6pm Handicap (PA) Dh80,000 1,600m Winner Dahess D’Arabie, Al Moatasem Al Balushi, Helal Al Alawi. 6.30pm Handicap (PA) Dh80,000 2,200m Winner Safin Al Reef, Connor Beasley, Abdallah Al Hammadi. 7pm Wathba Stallions Cup Handicap (PA) Dh70,000 2,200m Winner Thulbaseera Al Jasra, Shakir Al Balushi, Ibrahim Al Hadhrami. 7.30pm Maiden (TB) Dh 80,000 2,200m Winner Autumn Pride, Szczepan Mazur, Helal Al Alawi.

Squad: Majed Naser, Abdulaziz Sanqour, Walid Abbas, Khamis Esmail, Habib Fardan, Mohammed Marzouq (Shabab Al Ahli Dubai), Khalid Essa, Muhanad Salem, Mohammed Ahmed, Ismail Ahmed, Ahmed Barman, Amer Abdulrahman, Omar Abdulrahman (Al Ain), Ali Khaseif, Fares Juma, Mohammed Fawzi, Khalfan Mubarak, Mohammed Jamal, Ahmed Al Attas (Al Jazira), Ahmed Rashid, Mohammed Al Akbari (Al Wahda), Tariq Ahmed, Mahmoud Khamis, Khalifa Mubarak, Jassim Yaqoub (Al Nasr), Ali Salmeen (Al Wasl), Yousef Saeed (Sharjah), Suhail Al Nubi (Baniyas)

