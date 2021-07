Work permits for UAE golden visa residency holders unveiled

The golden visa scheme was rolled out by Sheikh Mohammed bin Rashid, Vice President and Ruler of Dubai, in 2019. The National

The UAE's Ministry of Human Resources and Emiratisation has begun issuing work permits for golden residency holders.

The step is an implementation of a Cabinet resolution, under which work permits for holders of the 10-year residency status were created.

Such a permit is required in three instances. First are those who were unemployed when they received their golden visa, and wish to start working for a specific employer.

Second is people who plan to start a new job with a new employer, and third, is when a current employer wishes to renew the work permit of someone with a golden visa.

The ministry said the same rules apply to dependents registered on their parents' residency, if they are applying for work and are golden visa holders, state news agency Wam reported.

Work permits and contracts between companies and employees are subject to the same UAE laws as people on regular visas.

The government gives golden visas to people who have made an outstanding contribution to the country, have highly-prized skills or work in key industries that are crucial to economic growth.

