Premier League predictions: More goals for Manchester United, no respite for Norwich or Bournemouth

BRITAIN SOCCER ENGLISH PREMIER LEAGUE TUESDAY: Crystal Palace v Chelsea (Kick-off 9pm UAE): "Every game is going to be pressure now," said Chelsea manager Frank Lampard after their 3-0 win over Watford, as the fourth-placed Blues look to secure a Champions League spot. They picked themselves up well after their shock defeat at West Ham but cannot afford any more slip-ups with teams around them all picking up wins over the weekend. Palace were also brushed aside 3-0 - by third-top Leicester - on Saturday and limping towards the finishing line after suffering four defeats on the trot. Prediction: Palace 1 Chelsea 3. EPA (EPA)

There is absolutely no let up in the Premier League schedule with 10 midweek games taking place over three days.

Squad rotation and making full use of the temporary five substitutes rule has become the norm as clubs wrestle with the demanding fixture list and try to ensure players stay as fresh as possible.

Tuesday sees some crucial clashes in the battle for European places, with fourth-placed Chelsea travelling to London neighbours Crystal Palace, while in-form Arsenal – currently seventh – play host to third-top Leicester City.

Watford, sitting just outside the relegation zone, take on rock-bottom and seemingly doomed Norwich City at Vicarage Road on the same night.

Four games kick-off on Wednesday with Manchester City versus Newcastle, Sheffield United against Wolves, West Ham hosting Burnley and Brighton taking on champions Liverpool.

Finally on Thursday, we have struggling Bournemouth versus Tottenham, Everton against Southampton and Aston Villa's clash with Manchester United.

To see our predictions for the upcoming round of matches, look through the photo gallery above and click on the arrows or swipe to look at the next image.

FA Cup semi-finals Saturday: Manchester United v Tottenham Hotspur, 8.15pm (UAE)

List of officials: Referees: Chris Broad, David Boon, Jeff Crowe, Andy Pycroft, Ranjan Madugalle and Richie Richardson. Umpires: Aleem Dar, Kumara Dharmasena, Marais Erasmus, Chris Gaffaney, Ian Gould, Richard Illingworth, Richard Kettleborough, Nigel Llong, Bruce Oxenford, Ruchira Palliyaguruge, Sundaram Ravi, Paul Reiffel, Rod Tucker, Michael Gough, Joel Wilson and Paul Wilson.

Jebel Ali results 2pm: Handicap (PA) Dh 50,000 (Dirt) 1,400m Winner: AF Al Moreeb, Antonio Fresu (jockey), Ernst Oertel (trainer) 2.30pm: Maiden (TB) Dh 60,000 (D) 1,400m Winner: Shamikh, Ryan Curatolo, Nicholas Bachalard 3pm: Handicap (TB) Dh 64,000 (D) 1,600m Winner: One Vision, Connor Beasley, Ali Rashid Al Raihe 3.30pm: Conditions (TB) Dh 100,000 (D) 1,600m Winner: Gabr, Sam Hitchcott, Doug Watson 4pm: Handicap (TB) Dh 96,000 (D) 1,800m Winner: Just A Penny, Sam Hitchcock, Doug Watson 4.30pm: Maiden (TB) Dh 60,000 (D) 1,600m Winner: Torno Subito, Sam Hitchcock, Doug Watson 5pm: Handicap (TB) Dh 76,000 (D) 1,950m Winner: Untold Secret, Jose Santiago, Salem bin Ghadayer

