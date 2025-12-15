Brief scores:
Kashima Antlers 0
River Plate 4
Zuculini 24', Martinez 73', 90 2', Borre 89' (pen)
Result:
1. Cecilie Hatteland (NOR) atop Alex - 31.46 seconds
2. Anna Gorbacheva (RUS) atop Curt 13 - 31.82 seconds
3. Georgia Tame (GBR) atop Cash Up - 32.81 seconds
4. Sheikha Latifa bint Ahmed Al Maktoum (UAE) atop Peanuts de Beaufour - 35.85 seconds
5. Miriam Schneider (GER) atop Benur du Romet - 37.53 seconds
6. Annika Sande (NOR) atop For Cash 2 - 31.42 seconds (4 penalties)
Overview
What: The Arab Women’s Sports Tournament is a biennial multisport event exclusively for Arab women athletes.
When: From Sunday, February 2, to Wednesday, February 12.
Where: At 13 different centres across Sharjah.
Disciplines: Athletics, archery, basketball, fencing, Karate, table tennis, shooting (rifle and pistol), show jumping and volleyball.
Participating countries: Algeria, Bahrain, Comoros, Egypt, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, Libya, Morocco, Oman, Palestine, Saudi Arabia, Sudan, Syria, Tunisia, Qatar and UAE.
Gran Gala del Calcio 2019 winners
Best Player: Cristiano Ronaldo (Juventus)
Best Coach: Gian Piero Gasperini (Atalanta)
Best Referee: Gianluca Rocchi
Best Goal: Fabio Quagliarella (Sampdoria vs Napoli)
Best Team: Atalanta
Best XI: Samir Handanovic (Inter); Aleksandar Kolarov (Roma), Giorgio Chiellini (Juventus), Kalidou Koulibaly (Napoli), Joao Cancelo (Juventus*); Miralem Pjanic (Juventus), Josip Ilicic (Atalanta), Nicolo Barella (Cagliari*); Fabio Quagliarella (Sampdoria), Cristiano Ronaldo (Juventus), Duvan Zapata (Atalanta)
Serie B Best Young Player: Sandro Tonali (Brescia)
Best Women’s Goal: Thaisa (Milan vs Juventus)
Best Women’s Player: Manuela Giugliano (Milan)
Best Women’s XI: Laura Giuliani (Milan); Alia Guagni (Fiorentina), Sara Gama (Juventus), Cecilia Salvai (Juventus), Elisa Bartoli (Roma); Aurora Galli (Juventus), Manuela Giugliano (Roma), Valentina Cernoia (Juventus); Valentina Giacinti (Milan), Ilaria Mauro (Fiorentina), Barbara Bonansea (Juventus)
MATCH INFO
Uefa Champions League final:
Who: Real Madrid v Liverpool
Where: NSC Olimpiyskiy Stadium, Kiev, Ukraine
When: Saturday, May 26, 10.45pm (UAE)
TV: Match on BeIN Sports
MATCH INFO
Bayern Munich 2 Borussia Monchengladbach 1
Bayern: Zirkzee (26'), Goretzka (86')
Gladbach: Pavard (37' og)
Man of the Match: Breel Embolo (Borussia Monchengladbach)