Tamkeen's offering
- Option 1: 70% in year 1, 50% in year 2, 30% in year 3
- Option 2: 50% across three years
- Option 3: 30% across five years
RESULTS
5pm Maiden (PA) Dh80,000 (Turf) 1,600m
Winner Thabet Al Reef, Bernardo Pinheiro (jockey), Abdallah Al Hammadi (trainer)
5.30pm Handicap (PA) Dh80,000 (T) 1,600m
Winner Blue Diamond, Pat Cosgrave, Abdallah Al Hammadi
6pm Arabian Triple Crown Round-1 Listed (PA) Dh230,000 (T) 1,600m
Winner Hameem, Adrie de Vries, Abdallah Al Hammadi
6.30pm Wathba Stallions Cup Handicap (PA) Dh70,000 (T) 1,400m
Winner Shoja’A Muscat, Szczepan Mazur, Ibrahim Al Hadhrami
7pm Maiden (PA) Dh80,000 (T) 1,200m
Winner Heros De Lagarde, Szczepan Mazur, Ibrahim Al Hadhrami
7.30pm Handicap (TB) Dh100,000 (T) 2,400m
Winner Good Tidings, Antonio Fresu, Musabah Al Muhairi
Asia Cup 2018 Qualifier
Sunday's results:
- UAE beat Malaysia by eight wickets
- Nepal beat Singapore by four wickets
- Oman v Hong Kong, no result
Tuesday fixtures:
- Malaysia v Singapore
- UAE v Oman
- Nepal v Hong Kong
While you're here...
Springsteen: Deliver Me from Nowhere
Director: Scott Cooper
Starring: Jeremy Allen White, Odessa Young, Jeremy Strong
Rating: 4/5