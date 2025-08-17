RIDE%20ON
The Indoor Cricket World Cup
When: September 16-23
Where: Insportz, Dubai
Indoor cricket World Cup:
Insportz, Dubai, September 16-23
UAE fixtures:
Men
Saturday, September 16 – 1.45pm, v New Zealand
Sunday, September 17 – 10.30am, v Australia; 3.45pm, v South Africa
Monday, September 18 – 2pm, v England; 7.15pm, v India
Tuesday, September 19 – 12.15pm, v Singapore; 5.30pm, v Sri Lanka
Thursday, September 21 – 2pm v Malaysia
Friday, September 22 – 3.30pm, semi-final
Saturday, September 23 – 3pm, grand final
Women
Saturday, September 16 – 5.15pm, v Australia
Sunday, September 17 – 2pm, v South Africa; 7.15pm, v New Zealand
Monday, September 18 – 5.30pm, v England
Tuesday, September 19 – 10.30am, v New Zealand; 3.45pm, v South Africa
Thursday, September 21 – 12.15pm, v Australia
Friday, September 22 – 1.30pm, semi-final
Saturday, September 23 – 1pm, grand final
Red flags
- Promises of high, fixed or 'guaranteed' returns.
- Unregulated structured products or complex investments often used to bypass traditional safeguards.
- Lack of clear information, vague language, no access to audited financials.
- Overseas companies targeting investors in other jurisdictions - this can make legal recovery difficult.
- Hard-selling tactics - creating urgency, offering 'exclusive' deals.
Courtesy: Carol Glynn, founder of Conscious Finance Coaching