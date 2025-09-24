UNGA 2025 live: Syria and Iran in focus on day two of the General Debate

Wednesday, September 24
Morning: Spain, Ukraine, Monaco, Iran, Panama, Czech Republic, Switzerland, Latvia, Kenya, Paraguay, Estonia, Argentina, Serbia, Syria, Croatia, Sierra Leone, Cyprus, Finland.
Afternoon: Dominican Republic, Sri Lanka, Nigeria, Guatemala, Comoros, Namibia, Guyana, Kiribati, Senegal, Slovakia, Marshall Islands, Central African Republic, Albania, Republic of Congo, Madagascar.
Thursday, September 25
Morning: Tunisia, Somalia, Montenegro, Palestine, Yemen, North Macedonia, Haiti, Cameroon, Chad, Burundi, Bolivia, Gabon, Ghana, Laos, Guinea-Bissau, Guinea, Eswatini.
Afternoon: Philippines, Libya, Botswana, Dominica, Republic of the Congo, Timor-Leste, Mauritania, Micronesia, Uganda, Sudan, Tonga, EU, Tanzania, Ivory Coast, Equatorial Guinea, Kuwait.
Friday, September 26
Morning: Israel, Netherlands, China, Thailand, UK, India, Mauritius, Luxembourg, Armenia, Ireland, Georgia, Japan, Italy, Nepal, Pakistan, Malta, Bhutan, Spain, Bangladesh.
Afternoon: Lesotho, Greece, Cabo Verde, Bulgaria, Saint Lucia, Vanuatu, New Zealand, Niger, Andorra, Trinidad and Tobago, Australia, Antigua and Barbuda, Belgium, Barbados, Belize, Papua New Guinea, Saint Vincent and the Grenadines, Fiji.
Saturday, September 27
Morning: Bahamas, Mali, Jamaica, Togo, Grenada, Burkina Faso, Canada, Saint Kitts and Nevis, Liechtenstein, Cambodia, the UAE, Russia, Norway, Cuba, Brunei, Germany.
Afternoon: San Marino, Denmark, Saudi Arabia, Austria, Nicaragua, Singapore, Seychelles, Oman, Sweden, Malaysia, Bahrain, Djibouti, Iceland, Belarus, Venezuela.
Monday, September 29
Morning: Hungary, Malawi, Eritrea, Ethiopia, Benin, Azerbaijan, Costa Rica, Holy See, Moldova, Afghanistan, South Sudan.
The order of nations can change on a daily basis.