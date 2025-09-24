Latest updates

UNGA 2025 live: Syria and Iran in focus on day two of the General Debate

  • Trump tells Arab leaders that ending Gaza war is priority
  • Qatar's Emir urges US to use leadership to end Gaza war
  • Syria’s Al Shara warns of regional turmoil without Israel security deal
  • Sheikh Abdullah holds talks with foreign ministers in New York

Wednesday, September 24

Morning: Spain, Ukraine, Monaco, Iran, Panama, Czech Republic, Switzerland, Latvia, Kenya, Paraguay, Estonia, Argentina, Serbia, Syria, Croatia, Sierra Leone, Cyprus, Finland.

Afternoon: Dominican Republic, Sri Lanka, Nigeria, Guatemala, Comoros, Namibia, Guyana, Kiribati, Senegal, Slovakia, Marshall Islands, Central African Republic, Albania, Republic of Congo, Madagascar.

Thursday, September 25

Morning: Tunisia, Somalia, Montenegro, Palestine, Yemen, North Macedonia, Haiti, Cameroon, Chad, Burundi, Bolivia, Gabon, Ghana, Laos, Guinea-Bissau, Guinea, Eswatini.

Afternoon: Philippines, Libya, Botswana, Dominica, Republic of the Congo, Timor-Leste, Mauritania, Micronesia, Uganda, Sudan, Tonga, EU, Tanzania, Ivory Coast, Equatorial Guinea, Kuwait.

Friday, September 26

Morning: Israel, Netherlands, China, Thailand, UK, India, Mauritius, Luxembourg, Armenia, Ireland, Georgia, Japan, Italy, Nepal, Pakistan, Malta, Bhutan, Spain, Bangladesh.

Afternoon: Lesotho, Greece, Cabo Verde, Bulgaria, Saint Lucia, Vanuatu, New Zealand, Niger, Andorra, Trinidad and Tobago, Australia, Antigua and Barbuda, Belgium, Barbados, Belize, Papua New Guinea, Saint Vincent and the Grenadines, Fiji.

Saturday, September 27

Morning: Bahamas, Mali, Jamaica, Togo, Grenada, Burkina Faso, Canada, Saint Kitts and Nevis, Liechtenstein, Cambodia, the UAE, Russia, Norway, Cuba, Brunei, Germany.

Afternoon: San Marino, Denmark, Saudi Arabia, Austria, Nicaragua, Singapore, Seychelles, Oman, Sweden, Malaysia, Bahrain, Djibouti, Iceland, Belarus, Venezuela.

Monday, September 29

Morning: Hungary, Malawi, Eritrea, Ethiopia, Benin, Azerbaijan, Costa Rica, Holy See, Moldova, Afghanistan, South Sudan.

The order of nations can change on a daily basis.

What are the influencer academy modules?
  1. Mastery of audio-visual content creation. 
  2. Cinematography, shots and movement.
  3. All aspects of post-production.
  4. Emerging technologies and VFX with AI and CGI.
  5. Understanding of marketing objectives and audience engagement.
  6. Tourism industry knowledge.
  7. Professional ethics.
On Women's Day
THE BIO

Age: 33

Favourite quote: “If you’re going through hell, keep going” Winston Churchill

Favourite breed of dog: All of them. I can’t possibly pick a favourite.

Favourite place in the UAE: The Stray Dogs Centre in Umm Al Quwain. It sounds predictable, but it honestly is my favourite place to spend time. Surrounded by hundreds of dogs that love you - what could possibly be better than that?

Favourite colour: All the colours that dogs come in

Company profile

Name: Back to Games and Boardgame Space

Started: Back to Games (2015); Boardgame Space (Mark Azzam became co-founder in 2017)

Founder: Back to Games (Mr Azzam); Boardgame Space (Mr Azzam and Feras Al Bastaki)

Based: Dubai and Abu Dhabi 

Industry: Back to Games (retail); Boardgame Space (wholesale and distribution) 

Funding: Back to Games: self-funded by Mr Azzam with Dh1.3 million; Mr Azzam invested Dh250,000 in Boardgame Space  

Growth: Back to Games: from 300 products in 2015 to 7,000 in 2019; Boardgame Space: from 34 games in 2017 to 3,500 in 2019

Water waste

In the UAE’s arid climate, small shrubs, bushes and flower beds usually require about six litres of water per square metre, daily. That increases to 12 litres per square metre a day for small trees, and 300 litres for palm trees.

Horticulturists suggest the best time for watering is before 8am or after 6pm, when water won't be dried up by the sun.

A global report published by the Water Resources Institute in August, ranked the UAE 10th out of 164 nations where water supplies are most stretched.

The Emirates is the world’s third largest per capita water consumer after the US and Canada.

The specs
  • Engine: 3.9-litre twin-turbo V8
  • Power: 640hp
  • Torque: 760nm
  • On sale: 2026
  • Price: Not announced yet
War and the virus

SPECS

Nissan 370z Nismo

Engine: 3.7-litre V6

Transmission: seven-speed automatic

Power: 363hp

Torque: 560Nm

Price: Dh184,500

ULTRA PROCESSED FOODS

- Carbonated drinks, sweet or savoury packaged snacks, confectionery, mass-produced packaged breads and buns 

- margarines and spreads; cookies, biscuits, pastries, cakes, and cake mixes, breakfast cereals, cereal and energy bars;

- energy drinks, milk drinks, fruit yoghurts and fruit drinks, cocoa drinks, meat and chicken extracts and instant sauces

- infant formulas and follow-on milks, health and slimming products such as powdered or fortified meal and dish substitutes,

- many ready-to-heat products including pre-prepared pies and pasta and pizza dishes, poultry and fish nuggets and sticks, sausages, burgers, hot dogs, and other reconstituted meat products, powdered and packaged instant soups, noodles and desserts.

See also
More on this story
Milestones on the road to union

1970

October 26: Bahrain withdraws from a proposal to create a federation of nine with the seven Trucial States and Qatar. 

December: Ahmed Al Suwaidi visits New York to discuss potential UN membership.

1971

March 1:  Alex Douglas Hume, Conservative foreign secretary confirms that Britain will leave the Gulf and “strongly supports” the creation of a Union of Arab Emirates.

July 12: Historic meeting at which Sheikh Zayed and Sheikh Rashid make a binding agreement to create what will become the UAE.

July 18: It is announced that the UAE will be formed from six emirates, with a proposed constitution signed. RAK is not yet part of the agreement.

August 6:  The fifth anniversary of Sheikh Zayed becoming Ruler of Abu Dhabi, with official celebrations deferred until later in the year.

August 15: Bahrain becomes independent.

September 3: Qatar becomes independent.

November 23-25: Meeting with Sheikh Zayed and Sheikh Rashid and senior British officials to fix December 2 as date of creation of the UAE.

November 29:  At 5.30pm Iranian forces seize the Greater and Lesser Tunbs by force.

November 30: Despite  a power sharing agreement, Tehran takes full control of Abu Musa. 

November 31: UK officials visit all six participating Emirates to formally end the Trucial States treaties

December 2: 11am, Dubai. New Supreme Council formally elects Sheikh Zayed as President. Treaty of Friendship signed with the UK. 11.30am. Flag raising ceremony at Union House and Al Manhal Palace in Abu Dhabi witnessed by Sheikh Khalifa, then Crown Prince of Abu Dhabi.

December 6: Arab League formally admits the UAE. The first British Ambassador presents his credentials to Sheikh Zayed.

December 9: UAE joins the United Nations.

More from Neighbourhood Watch:
On Women's Day
The specs
Engine: 4.0-litre flat-six
Power: 510hp at 9,000rpm
Torque: 450Nm at 6,100rpm
Transmission: 7-speed PDK auto or 6-speed manual
Fuel economy, combined: 13.8L/100km
On sale: Available to order now
Price: From Dh801,800
Killing of Qassem Suleimani
Other key dates
  • Finals draw: December 2
  • Finals (including semi-finals and third-placed game): June 5–9, 2019
  • Euro 2020 play-off draw: November 22, 2019
  • Euro 2020 play-offs: March 26–31, 2020
Countries recognising Palestine

France, UK, Canada, Australia, Portugal, Belgium, Malta, Luxembourg, San Marino and Andorra

 

While you're here
Updated: September 24, 2025, 12:45 PM`