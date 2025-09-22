  • High-level week at 80th UN General Assembly gets under way in New York
  • Dozens of world leaders and hundreds of senior ministers begin arriving in the US
  • Franco-Saudi conference on Monday will mark 10 more countries recognising Palestine
  • Antonio Guterres to open the General Debate on Tuesday
  • Gaza, Iran, Syria, Ukraine and the future of the UN among key topics this year

Tuesday, September 23

Morning: Brazil, US, Indonesia, Turkey, Peru, Jordan, South Korea, Qatar, Suriname, Lithuania, Portugal, Uruguay, Slovenia, Egypt, Kazakhstan, South Africa, Uzbekistan.

Afternoon: Mongolia, Turkmenistan, Chile, Tajikistan, Lebanon, France, Kyrgyzstan, El Salvador, Poland, Mozambique, Mexico, Vietnam, Angola, Romania, Morocco, Maldives, Iraq, Finland, Bosnia and Herzegovina.

Wednesday, September 24

Morning: Algeria, Ukraine, Monaco, Iran, Panama, Czech Republic, Rwanda, Switzerland, Latvia, Kenya, Paraguay, Estonia, Argentina, Serbia, Syria, Croatia, Sierra Leone, The Gambia, Cyprus.

Afternoon: Dominican Republic, Sri Lanka, Honduras, Guatemala, Comoros, Ecuador, Namibia, Guyana, Zimbabwe, Kiribati, Senegal, Slovakia, Marshall Islands, Central African Republic, Zambia, Albania, Democratic Republic of the Congo, Nigeria.

Thursday, September 25

Morning: Tunisia, Somalia, Montenegro, Palestine, Yemen, North Macedonia, Haiti, Cameroon, Chad, Colombia, Burundi, Bolivia, Gabon, Ghana, Laos, Guinea-Bissau, Guinea, Eswatini.

Afternoon: Philippines, Libya, Botswana, Dominica, Republic of the Congo, Timor-Leste, Mauritania, Micronesia, Uganda, Sudan, Madagascar, Tonga, EU, Tanzania, Ivory Coast, Equatorial Guinea, Kuwait.

Friday, September 26

Morning: Israel, Netherlands, China, Thailand, UK, India, Mauritius, Luxembourg, Armenia, Ireland, Georgia, Japan, Italy, Nepal, Pakistan, Malta, Bhutan, Spain, Bangladesh.

Afternoon: Lesotho, Greece, Cabo Verde, Bulgaria, Saint Lucia, Vanuatu, New Zealand, Niger, Andorra, Trinidad and Tobago, Australia, Antigua and Barbuda, Belgium, Barbados, Belize, Papua New Guinea, Saint Vincent and the Grenadines, Fiji.

Saturday, September 27

Morning: Bahamas, Mali, Jamaica, Togo, Grenada, Burkina Faso, Canada, Saint Kitts and Nevis, Nauru, Liechtenstein, Cambodia, the UAE, Russia, Norway, Cuba, Brunei, Germany.

Afternoon: San Marino, Denmark, Saudi Arabia, Austria, Nicaragua, Singapore, Seychelles, Oman, Sweden, Malaysia, Bahrain, Djibouti, Iceland, Belarus, Venezuela.

Monday, September 29

Morning: Hungary, Malawi, Eritrea, Ethiopia, Benin, Azerbaijan, Costa Rica, Holy See, Moldova, Afghanistan, South Sudan.

The order of nations can change on a daily basis.

