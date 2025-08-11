SERIE A FIXTURES
Saturday
AC Milan v Sampdoria (2.30pm kick-off UAE)
Atalanta v Udinese (5pm)
Benevento v Parma (5pm)
Cagliari v Hellas Verona (5pm)
Genoa v Fiorentina (5pm)
Lazio v Spezia (5pm)
Napoli v Crotone (5pm)
Sassuolo v Roma (5pm)
Torino v Juventus (8pm)
Bologna v Inter Milan (10.45pm)
F1 The Movie
Starring: Brad Pitt, Damson Idris, Kerry Condon, Javier Bardem
Director: Joseph Kosinski
Rating: 4/5
Most%20polluted%20cities%20in%20the%20Middle%20East
%3Cp%3E1.%20Baghdad%2C%20Iraq%3Cbr%3E2.%20Manama%2C%20Bahrain%3Cbr%3E3.%20Dhahran%2C%20Saudi%20Arabia%3Cbr%3E4.%20Kuwait%20City%2C%20Kuwait%3Cbr%3E5.%20Ras%20Al%20Khaimah%2C%20UAE%3Cbr%3E6.%20Ash%20Shihaniyah%2C%20Qatar%3Cbr%3E7.%20Abu%20Dhabi%2C%20UAE%3Cbr%3E8.%20Cairo%2C%20Egypt%3Cbr%3E9.%20Riyadh%2C%20Saudi%20Arabia%3Cbr%3E10.%20Dubai%2C%20UAE%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%3Cem%3ESource%3A%202022%20World%20Air%20Quality%20Report%3C%2Fem%3E%3C%2Fp%3E%0A
MOST%20POLLUTED%20COUNTRIES%20IN%20THE%20WORLD
%3Cp%3E1.%20Chad%3Cbr%3E2.%20Iraq%3Cbr%3E3.%20Pakistan%3Cbr%3E4.%20Bahrain%3Cbr%3E5.%20Bangladesh%3Cbr%3E6.%20Burkina%20Faso%3Cbr%3E7.%20Kuwait%3Cbr%3E8.%20India%3Cbr%3E9.%20Egypt%3Cbr%3E10.%20Tajikistan%3Cbr%3E%3Cbr%3E%3Cem%3ESource%3A%202022%20World%20Air%20Quality%20Report%3C%2Fem%3E%3C%2Fp%3E%0A
Results
%3Cp%3E%0D%3Cstrong%3EElite%20men%3C%2Fstrong%3E%0D%3Cbr%3E1.%20Amare%20Hailemichael%20Samson%20(ERI)%202%3A07%3A10%0D%3Cbr%3E2.%20Leornard%20Barsoton%20(KEN)%202%3A09%3A37%0D%3Cbr%3E3.%20Ilham%20Ozbilan%20(TUR)%202%3A10%3A16%0D%3Cbr%3E4.%20Gideon%20Chepkonga%20(KEN)%202%3A11%3A17%0D%3Cbr%3E5.%20Isaac%20Timoi%20(KEN)%202%3A11%3A34%0D%3Cbr%3E%3Cstrong%3EElite%20women%3C%2Fstrong%3E%0D%3Cbr%3E1.%20Brigid%20Kosgei%20(KEN)%202%3A19%3A15%0D%3Cbr%3E2.%20Hawi%20Feysa%20Gejia%20(ETH)%202%3A24%3A03%0D%3Cbr%3E3.%20Sintayehu%20Dessi%20(ETH)%202%3A25%3A36%0D%3Cbr%3E4.%20Aurelia%20Kiptui%20(KEN)%202%3A28%3A59%0D%3Cbr%3E5.%20Emily%20Kipchumba%20(KEN)%202%3A29%3A52%3C%2Fp%3E%0A