Lebanon: Najib Mikati signals agreement on new government

Lebanon's prime minister, Najib Mikati. Photo Dalia Khamissy for The National

Lebanon's Prime Minister-designate Najib Mikati said the formation of a new government would be announced on Friday afternoon, ending more than a year of political paralysis in the crisis-hit country

“The government will be announced this afternoon, and there is no blocking third in it,” said Mr Mikati to local news outlet Lebanon 24.

Mr Mikati was scheduled to meet President Michel Aoun at 1.30pm following weeks of consultations over the formation of a new government to deal with Lebanon's economic collapse and attract international support.

This is a developing story.

Score New Zealand 266 for 9 in 50 overs

Pakistan 219 all out in 47.2 overs New Zealand win by 47 runs New Zealand lead three-match ODI series 1-0 Next match: Zayed Cricket Stadium, Abu Dhabi, Friday

THE CARD 2pm: Maiden Dh 60,000 (Dirt) 1,400m 2.30pm: Handicap Dh 76,000 (D) 1,400m 3pm: Handicap Dh 64,000 (D) 1,200m 3.30pm: Shadwell Farm Conditions Dh 100,000 (D) 1,000m 4pm: Maiden Dh 60,000 (D) 1,000m 4.30pm: Handicap 64,000 (D) 1,950m

